Besef jij ook nog steeds niet wat er allemaal precies gebeurde tijdens die ongelooflijke ontknoping waarin Max Verstappen zondag de wereldtitel greep? Geniet nog een keer na met deze reconstructie van onze verslaggever die erbij was in Abu Dhabi.

Opeens is er een harde knal, vanaf het circuit. Het geluid van een auto in de vangrail. Een geluid dat eerder in het weekend al klonk toen Kimi Räikkönen crashte. Deze bocht ligt vlak bij het mediacentrum waarin honderden journalisten de race volgen. Die draaien massaal hun hoofd naar de grote televisieschermen, die iets achterlopen op de werkelijkheid. Daarop verschijnt de gecrashte Williams van Nicholas Latifi. Alles gaat veranderen.

Tot dan toe is de sfeer gelaten. De enige consternatie is al in de eerste ronde geweest. Dat leek het moment te worden waarop iedereen rekende: een aanvaring tussen Verstappen en Lewis Hamilton. Maar de Mercedes-coureur mocht door toen hij een stuk afsneed en sindsdien heeft hij de race gedomineerd en vooral geïmponeerd. Het is nu een gelopen koers. Verstappen moet de titel uit zijn hoofd zetten, zijn Red Bull is niet snel genoeg vandaag, tenzij…

Tenzij er een safetycar komt. En daar heeft Latifi net voor gezorgd. In de perszaal staan al tientallen verhalen klaar over hoe Hamilton kampioen is geworden. Er wordt nu druk gediscussieerd of de race nog wel hervat kan worden. Is er genoeg tijd?

Mercedes zit klem, Hamilton kan niet stoppen

100 meter verderop in de pitboxen moeten de teams reageren, en dat doen ze. Mercedes zit klem: Hamilton binnenhalen is eigenlijk geen optie. Ze kunnen het risico niet nemen om de leiding af te staan. Stel je voor dat de race wel achter de safetycar finisht, dan hebben ze Verstappen het wereldkampioenschap cadeau gegeven. Hij moet verder op zijn stokoude banden en hopen op het beste.

Bij Red Bull weten ze dat ze beet hebben, ongeacht wat Hamilton doet. Komt hij binnen, dan laten ze Verstappen doorrijden, wetende dat hij nog redelijk nieuwe banden heeft. Komt Hamilton niet binnen, dan doet Verstappen dat wél en krijgt hij een set softbanden.

Tijd is vanaf het moment dat Latifi de macht over zijn Williams is verloren een factor. Vanuit het mediacentrum is er - mits je de gordijnen even opzijdoet - zicht op de plek van de crash. Eerst ziet het er slecht uit, omdat er nog een brandje moet worden geblust. De klok tikt door, in het voordeel van Hamilton.

Tot het moment van Latifi's crash is Hamilton dominant geweest Tot het moment van Latifi's crash is Hamilton dominant geweest Foto: Getty Images

Druk op wedstrijdleider Michael Masi neemt toe

Verstappen stopt en komt weer terug op de baan, maar hij zit niet direct achter Hamilton. Er zitten nog wat auto's tussen. Normaal gesproken mogen die ertussenuit, langs de safetycar, om het veld weer in de juiste volgorde te krijgen voor de herstart. Maar ook dit zal weer de nodige tijd kosten. De druk neemt toe in het kantoor van de wedstrijdleiding.

Een rode vlag is een optie. Dan stopt de klok en is er tijd om alle rommel rustig op te ruimen, zonder dat het geweldige seizoen 2021 achter de safetycar eindigt. Het beeld dat Hamilton op een sukkeldrafje voor Verstappen over de streep komt is een horrorscenario, waarvan alle teams eerder al hebben afgesproken dat het voorkomen moet worden.

Wedstrijdleider Michael Masi besluit om de race niet stil te leggen, maar wil er alles aan doen om minimaal nog één ronde te laten racen. Daarvoor is hij bereid ver te gaan.

Hamilton krijgt het slechte nieuws te horen

Terug naar het mediacentrum. Daar wordt geteld hoeveel auto's er nu tussen Verstappen en Hamilton rijden. Het zijn er vijf. Als dat zo blijft, is Verstappen weer net zo kansloos als hij voor Latifi's crash was. Buiten hangt de Williams van de Canadees inmiddels aan de kraan. De opruimwerkzaamheden lijken soepel te verlopen.

"Wat is de situatie achter me?", vraagt Hamilton. Zijn engineer Peter Bonnington reageert met enige paniek in zijn stem. "Het veld moet nog bij elkaar komen. Er zitten een paar auto's tussen jou en Verstappen. Die gaan ertussenuit, maar dat gaat wel even duren. Het kan zo zijn dat we niet meer gaan racen."

"Verstappen komt op nieuwe banden achter mij?!?", reageert Hamilton verbouwereerd. "Ja, we konden niet stoppen. We konden de leiding niet weggeven", krijgt hij als antwoord.

Hamilton op zijn oude banden achter de safetycar Hamilton op zijn oude banden achter de safetycar Foto: Getty Images

Teambazen melden zich in het oor van Masi

Maar gaan de auto's er wel tussenuit? Daar rekent iedereen op, al is er weinig tijd. Dan verschijnt er een melding op de berichtenmonitor van de wedstrijdleiding: lapped cars may not overtake. Ze blijven ertussen. Een ongebruikelijke keuze, wordt ook in de perszaal vastgesteld.

Red Bull-teambaas Christian Horner meldt zich in het oor van Masi. "Waarom mogen ze de safetycar niet inhalen?", is zijn vraag. Meteen wordt duidelijk hoe hectisch de situatie is voor de Australische wedstrijdleider. Hij komt niet direct goed uit zijn woorden. "Ik ben ermee bezig", is zijn boodschap terug. "We hebben maar één rondje nodig", reageert Horner.

Een blik uit het raam leert dat de kraan waarmee Latifi's auto net achter de vangrail is getild, van het circuit afrijdt. Bocht 14 is er klaar voor. Masi begint met haasten. Specifiek de auto's die tussen Hamilton en Verstappen rijden mogen er in de voorlaatste ronde tussenuit. "Michael…", is het enige dat een teleurgestelde Mercedes-teambaas Toto Wolff laat weten. "Dan gaan ze nog herstarten voor één rondje", wordt er in de perszaal geroepen. Dat blijkt te kloppen: 'safetycar in this lap', verschijnt er op de monitor. Alles gaat nu veranderen.

Misschien wel de belangrijkste ronde uit F1-historie breekt aan

Buiten gaat het publiek uit zijn dak, zeker als Verstappen zijn neus ongeduldig al even voor die van Hamilton steekt. Die geeft gas en draait het rechte stuk op voor een van de belangrijkste ronden uit de Formule 1-historie. Het publiek staat te springen en ook in de perszaal lopen verschillende mensen heen en weer van de zenuwen.

Verstappen negeert kramp in zijn rechterbeen en zet in bocht vijf direct de aanval in. Er wordt buiten op de tribunes gejoeld, er wordt binnen geschreeuwd. Wolff brult nog eens in het oor van Masi. Het is een zelden vertoonde, intense situatie. Hamilton wil nog terugslaan en kan dat ook. Hij heeft net gehoord dat hij op beide rechte stukken de overtake-knop op zijn stuur kan gebruiken. Na de chicane probeert hij naast Verstappen te komen, die de aanval met een goede verdedigende lijn afslaat. Hamilton geeft het op. Verstappen komt als winnaar en wereldkampioen over de streep.

In het mediacentrum klinkt er gejuich en applaus. Voor Verstappen, maar ook voor deze apotheose. Ondertussen wordt er ook druk getikt. Verhalen moeten zo snel mogelijk online. Buiten gaat er een kolossale hoeveelheid vuurwerk de lucht in. Journalisten rennen de deur uit om de festiviteiten bij Red Bull te zien.

De allesbeslissende inhaalactie van Verstappen op Hamilton De allesbeslissende inhaalactie van Verstappen op Hamilton Foto: Getty Images

Mercedes rent met papiertje in de hand naar de wedstrijdleiding

Om daar te komen, lopen we eerst langs de hospitality van Mercedes. Daar heerst hectiek. Reservecoureur Nyck de Vries en teammanager Ron Meadows rennen met een papiertje in de hand richting de wedstrijdleiding.

Het ontgaat de meeste televisieploegen, die zich voor de deur van Red Bull hebben verzameld. Terwijl alle opgetrommelde oud-coureurs en wereldkampioenen duiden wat ze net hebben gezien, wordt Jos Verstappen van camera naar camera getrokken. Rico Verhoeven steekt boven de menigte uit. Hij is één van de vele aanwezige BN'ers. Clarence Seedorf en Patrick Kluivert vieren een feestje. Ali B hangt al schreeuwend om de nek van Jos Verstappen om zijn Instagramstory's te vullen. De kersverse wereldkampioen staat verderop de televisieploegen te woord.

Dan sijpelt het nieuws door: Mercedes heeft twee protesten aangetekend. Terug in het mediacentrum wordt duidelijk hoe slecht dit nieuws valt. De wereldtitel is net beslist na een knotsgekke ontknoping, maar de uitslag staat voorlopig niet vast. Er moet gewacht worden met het plaatsen van verhalen. Mensen dreigen hun vluchten naar huis te gaan missen.

Mercedes kondigt een volledige mediastop aan, waardoor naast Verstappen alleen Carlos Sainz aansluit bij de persconferentie. Hamilton is in geen velden of wegen meer te bekennen.

Hamilton kwam niet opdagen bij de persconferentie Hamilton kwam niet opdagen bij de persconferentie Foto: Getty Images

Paddock verandert in een soort twilight zone

Ook buiten is de sfeer omgeslagen. Er wordt nog steeds feestgevierd, maar vooral door mensen die het nieuws niet hebben meegekregen, of de ernst van de situatie niet helemaal doorhebben. De paddock is een soort twilight zone, waarin leden van Mercedes en Red Bull af en aanlopen naar de wedstrijdleiding, om daar hun verhaal te doen of aan te horen wat de ander te zeggen heeft.

Deze fase duurt enkele uren. De bal begint te rollen als een van de twee protesten wordt afgewezen, over het al dan niet inhalen achter de safetycar. Maar dan is al duidelijk dat dit niet het protest is waar het om draait. Mercedes is vooral woest om de manier waarop Masi de safetycarfase versneld heeft afgehandeld, en wil dat de uitslag van de race een ronde wordt teruggedraaid. Ook is glashelder dat het team in beroep wil gaan als het protest deze avond niet wordt toegekend.

Er wordt nog altijd gewacht. Tot Horner, nog met de champagne in zijn haar, voor de laatste keer terugkeert van de wedstrijdleiding. Het protest is afgewezen, zegt hij. Red Bull kan weer verder met feestvieren. Het team weet dan wel dat Mercedes hoe dan ook nog in beroep zal gaan, maar dat is van latere zorg.