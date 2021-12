Max Verstappen stelde zondag in een zinderende Grand Prix van Abu Dhabi de wereldtitel veilig. Ho-Pin Tung, coureur en vaste analist bij NU.nl, blikt terug op de historische race in de woestijn.

In Nederland zijn we natuurlijk allemaal euforisch, maar de rest van de Formule 1-wereld en met name Mercedes heeft vooral veel onbegrip over de wedstrijdleiding. Kan je uitleggen waar die woede vandaan komt?

"Het is een heel gecompliceerd verhaal. Er ligt een regelboek, de F1 Sporting Regulations, en met die handleiding moeten de wedstrijdleider, officials en stewards de race in goede banen leiden. Hoe je het ook wendt of keert: dat is gisteren niet gebeurd."

Wat is er precies mis gegaan?

"Het gaat voornamelijk om het moment dat sommige achterblijvers tijdens de safetycar-periode hun ronde achterstand goed mochten maken. Dat is op zich niet vreemd, dat gebeurt vaker en in artikel 48.12 van het regelboek staat duidelijk beschreven hoe een dergelijke procedure verloopt. Dan verschijnt op de monitoren letterlijk het bericht: LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE. Het probleem is nu dat dit specifieke bericht niet op de monitoren is verschenen en niet alle coureurs dit mochten doen. Dit bericht werd gisteren alleen gericht aan de coureurs die tussen Verstappen en Hamilton reden."

"De race werd bovendien ook eerder hervat dan in dit specifieke artikel beschreven staat, want normaal gesproken dient er nog tenminste één volle ronde achter de safetycar gereden te worden. Dat wordt gedaan zodat de betreffende auto’s zich weer achteraan het veld achter de safetycar kunnen aansluiten.”

"Wedstrijdleider Michael Masi heeft daarmee een situatie gecreëerd die niet in het regelboek is terug te vinden. Dat mag hij overigens gewoon doen, want de wedstrijdleider heeft te allen tijde de bevoegdheid om het regelboek te overrullen."

Is dat niet heel raar?

"Nee, opzich niet. Het regelboek biedt handvatten, maar niet alles is in regels te vangen. Denk bijvoorbeeld aan het uitstellen of vervroegen van een wedstrijd als er slecht weer op komst is. Het is wel ongebruikelijk dat Masi in dit specifieke geval het regelboek heeft overrulled, aangezien voor safetycar-periodes gewoon regels zijn en dat vetorecht normaal eigenlijk alleen voor noodsituaties gebruikt wordt. Wat dat betreft kan ik de woede van Mercedes volkomen begrijpen. Teams kennen die F1 Sporting Regulations als hun broekzak en maken bijvoorbeeld veel strategische beslissingen op basis van de regels die hierin staan.”

"Dat is dan ook het moeilijke aan deze discussie. Masi heeft gisteren opeens zijn eigen regels gecreëerd. Mercedes verwijst in hun protest logischerwijs naar artikel 48.12 over het verwijderen van de achterblijvers, maar als je puur strict naar de uitleg van dat artikel kijkt, is die letterlijke regel gisteren officieel niet aan de orde geweest. Het bericht LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE is nooit gegeven. Dat maakt het protest ook zo lastig. Tegen welke regel moet Mercedes protesteren?"

Feest bij Max Verstappen na het veroveren van zijn eerste wereldtitel. Feest bij Max Verstappen na het veroveren van zijn eerste wereldtitel. Foto: AP

Hoe gaat dit nu verder?

"Het is voor de Formule 1 heel belangrijk wat er nu gaat gebeuren. Om eerlijk te zijn is dit een situatie waarvan ik hoop dat we dit nooit meer hoeven mee te maken. Het doet de sport geen recht aan. Het was chaotisch en totaal niet meer te begrijpen. Niet voor nieuwe Formule 1-fans en zelfs niet voor mensen die de sport al heel lang volgen."

"Het regelboek wordt constant aangepast. Ik heb hier nu een versie voor me liggen die op 8 december van dit jaar nog is gewijzigd, dat was de woensdag na de GP van Saoedi-Arabië. De vraag die nu moet worden gesteld: in hoeverre moet een racedirecteur zoveel autonomie hebben in het regulieren van een race? Nogmaals; eigenlijk zou zijn vetorecht alleen mogen worden gebruikt in noodsituaties waarvoor het sportreglement geen oplossing biedt."

Denk je dat het beroep van Mercedes nog enige kans van slagen heeft?

"Dat weet ik niet, want ik ben geen jurist en we weten ook niet wat de exacte beargumentatie van de teams is geweest. Maar ik weet wel dat het een ongelooflijk moeilijke zaak is. Ik kan me goed voorstellen dat Mercedes een punt heeft. Maar nogmaals: deze situatie is niet terug te vinden in het regelboek. We gaan ons op glad ijs begeven als we gaan speculeren over de mogelijke uitkomst."

"Ik snap dat Mercedes kwaad is want als Masi gewoon het reglement had gevolgd had dat betekend dat de race achter de safetycar was gefinisht, en dus met Hamilton als winnaar. Op het scherpst van de snede, op het moment dat het direct om de wereldtitel ging, heeft de wedstrijdleider dus zelf iets bepaald waar in het sportreglement gewoon duidelijke regels over zijn, en ervoor gekozen om daar bewust sterk van af te wijken. Dit mag eigenlijk gewoon niet gebeuren."

Wedstrijdleider Michael Masi speelde zondag een cruciale rol in de titelrace. Wedstrijdleider Michael Masi speelde zondag een cruciale rol in de titelrace. Foto: Getty Images

Voor dit Formule 1-seizoen was het wel een ongelooflijke anti-climax geweest als de race achter de safetycar zou zijn gefinisht.

"Teams hebben onderling besproken dat een dergelijk scenario als het even mogelijk is vermeden zou moeten worden, niet specifiek voor deze race maar in het algemeen. Achteraf gezien had Masi gewoon meteen de rode vlag moeten zwaaien."

"Op de plek waar Latifi stond kon je al vrij snel zien dat zijn auto niet snel zou worden weggehaald. Een rode vlag zou dan eerlijker zijn geweest, aangezien iedereen dan banden had kunnen wisselen en hadden we een sprint van een aantal ronden om de wereldtitel gehad. Overigens was Hamilton dan alsnog in het nadeel, aangezien zijn voorsprong op Verstappen was verdwenen."

Doet deze controverse iets af aan de glans van de wereldtitel van Verstappen?

"Nee, dat zeker niet. Verstappen heeft deze wereldtitel absoluut meer dan verdiend. Red Bull heeft strategisch een briljante race uitgevoerd en Verstappen heeft gedaan wat hij moest doen, met een inhaalactie op Hamilton op de baan. Maar het is wel zo dat hier internationaal ontzettend veel ophef over is, logischerwijs veel meer dan in Nederland."

"Ook als je naar de reacties van andere coureurs kijkt is vrijwel iedereen verbolgen. Dat zijn allemaal jongens die al jaren in de autosport meegaan en vanuit de karting zijn opgegroeid met veelal dezelfde regels."

Mercedes gaat dus nog zeer waarschijnlijk in beroep. Je zei net al dat je geen jurist bent, maar ik moet het je het toch vragen. Moeten de Nederlandse fans nog bang zijn dat de titel van Verstappen wordt afgepakt?

"Ik verwacht dat Mercedes het beroep in de komende dagen gaat doorzetten. Voor de duidelijkheid: ze gaan nu in beroep tegen de uitspraak van de stewards, namelijk dat zij het protest van Mercedes afwijzen. Daar gaat dan het CAS, het Court of Arbitration for Sport, of het International Court of Appeal van de FIA zich over buigen."

"Ze kunnen kijken naar wat de stewards hebben gezegd, maar dat hoeft niet. Ze kunnen dat oordeel ook helemaal loslaten en opnieuw beginnen. Feit is in ieder geval dat ze de coureur hier niet voor kunnen straffen. Verstappen en Hamilton hebben niets verkeerd gedaan en het lijkt me praktisch onmogelijk om een wereldtitel af te pakken. Maar het zet wel een heel belangrijk precedent voor volgend jaar scheppen en alle seizoenen die nog gaan komen. En ook de regels waaronder die gehouden zullen worden, zodat we een dergelijke situatie hopelijk niet meer hoeven mee te maken."