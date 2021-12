Op een krankzinnige manier sleepte Max Verstappen zondag in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel Formule 1 uit het vuur. Het was het slotstuk van een seizoen dat bol stond van de prachtige races, spannend tot het kookpunt was, maar ook veel ruzie en controverses kende. Wat blijft uiteindelijk hangen?

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Ook de Grand Prix op het Yas Marina Circuit begon zondag vrijwel direct met een discutabel moment, toen Lewis Hamilton rechtdoor ging in de chicane bij een aanval van Verstappen.

Uiteindelijk maakte het betwistbare besluit van de wedstrijdleiding om Hamilton de leiding niet aan Verstappen af te laten staan weinig uit. Mercedes was op het Yas Marina Circuit simpelweg te snel voor Red Bull. Er was iets anders nodig. En dat kwam er, maar opnieuw kan de uiteindelijke besluitvorming zich nog weken voortslepen.

Mercedes denkt nog na of het in beroep gaat. Het team van Hamilton is niet te spreken over de gehaaste manier waarop wedstrijdleider Michael Masi omging met de late safetycar in Abu Dhabi, die Verstappen uiteindelijk zijn titel opleverde. Of dat beroep echt zin gaat hebben is de vraag.

Het verweer van de FIA dat Masi veel vrijheid heeft met de safetycar klonk logisch, en de gezamenlijke afspraak van de teams om de race bij voorkeur op racesnelheid te laten finishen spreekt niet in het voordeel van Mercedes.

Mercedes is niet blij met de gehaaste afwikkeling van de safetycarprocedure zondag Mercedes is niet blij met de gehaaste afwikkeling van de safetycarprocedure zondag Foto: Getty Images

Al in de eerst race was het raak

"Dit somt het seizoen wel een beetje op", reageerde Verstappen toen hem werd verteld dat Mercedes protest had aangetekend tegen zijn overwinning. Een treffende reactie. De openingsrace in Bahrein in maart stond al bol van de discussie over het wel of niet buiten de baan inhalen en dat is eigenlijk het hele seizoen zo doorgegaan.

Het is het gevolg van de bikkelharde strijd tussen Mercedes en Red Bull. Dergelijke voortdurende twistpunten komen niet voor als één team simpelweg dominant is, stelde Verstappen donderdag al.

Hamilton en Verstappen hadden fantastische duels

De Formule 1 loopt met al het juridische getouwtrek en klagende teambazen die tijdens de race worden uitgezonden wel een risico. Zelfs in een seizoen waarin het racen zó goed was, met een titelstrijd die met een gelijke puntenstand naar de laatste Grand Prix ging en waarin uitdager Verstappen het succesvol opnam tegen zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, overheersen de lelijke kanten.

En dat is zonde. Het aantal fraaie en bikkelharde duels tussen de twee titelrivalen was dit seizoen namelijk niet op twee handen te tellen.

Een week geleden nog was er een enerverende race op een razendsnelle baan in Saoedi-Arabië, maar het ging na afloop vooral over al dan niet onterechte tijdstraffen en het teruggeven van posities. Zondag pakte Verstappen de titel met een inhaalactie in de laatste ronde, maar moest er lang worden gewacht op de - vermoedelijk - definitieve uitslag.

Grindbak had zondag al veel discussie gescheeld

Er zijn oplossingen. De Formule 1 moet om te beginnen een manier vinden om voor iedereen echt duidelijk te maken wat er nu wel en niet mag op de baan, en die regels ook echt consistent toepassen. Daarnaast moeten de meeste circuits zo worden aangepast dat coureurs het wel uit hun hoofd laten om van de baan te gaan.

Een grindbak in de chicane waar Hamilton rechtdoor ging had zondag een hoop discussie gescheeld. De meeste track limits kunnen dan ook gelijk bij het grofvuil.

Daarnaast is het verstandig om de open communicatie tussen de teams en de wedstrijdleiding niet meer uit te zenden. Masi moet vaak in een split second beslissen, terwijl in zijn oor een teambaas of teammanager zit te brullen dat het allemaal niet eerlijk verloopt. Daardoor lijkt de Australiër niet altijd even sterk in zijn schoenen te staan, terwijl dit een vertekend beeld is.

Michael Masi is niet altijd gebaat bij de openbare communicatie met de teams Michael Masi is niet altijd gebaat bij de openbare communicatie met de teams Foto: Getty Images

Echte sportiviteit is ver te zoeken

De teambazen moeten bij zichzelf te rade gaan hoeveel ze eigenlijk overhebben voor een overwinning, of de mogelijkheid om een ander team erbij te lappen. Het is een lastige kwestie, omdat de Formule 1 draait om miljoenen en het dan eigenlijk onverantwoord is om zulke kansen niet te benutten, zeker omdat teams er zeker van kunnen zijn dat hun concurrenten ook tot het gaatje gaan.

Van enige sportiviteit is al lang geen sprake meer. Terwijl Hamilton zondag Verstappen feliciteerde, rende zijn team ondertussen naar de wedstrijdleiding om de Limburger de zege en wereldtitel af te nemen.

Uiteindelijk blijven van het seizoen waarin Verstappen wereldkampioen werd de mooie kanten wel hangen. Maar voor de Formule 1 over twee maanden weer tot leven komt, moeten er problemen worden opgelost. De fans schakelen in voor een race tussen coureurs op het scherpst van de snede, niet voor een aflevering van De Rijdende Rechter.