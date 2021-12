Max Verstappen benutte door safetycar in de absolute slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi zijn allerlaatste kans om Lewis Hamilton de wereldtitel afhandig te maken. De Red Bull Racing-coureur moest daarbij wel flink door de pijn heen bijten.

"Ik had echt megakramp in de laatste ronde", bekende een lachende Verstappen na afloop. Juist de bocht waarin hij uiteindelijk zijn beslissende inhaalactie plaatste, bracht verlichting.

"Ik was blij dat ik mijn voet even van het gas kon halen om te remmen", beschreef Verstappen het moment dat hij Hamilton binnendoor passeerde. "Maar daarna moest ik weer op het gas voor het rechte stuk. Ik moest echt door de pijn heen bijten."

Verstappen begon de race slecht: al bij de start ging zijn grote titelrivaal hem voorbij, terwijl hij eigenlijk meer grip had moeten hebben bij het wegrijden dankzij de softbanden. Maar die grip bleef uit. "Ik liet de koppeling los, en ik weet niet waarom, maar er was gewoon geen grip. Ik zag Lewis zo voorbijkomen."

Een moeilijke race volgde. "We hadden de snelheid gewoon niet. Wat we ook deden. Ook op nieuwere banden kwam ik niet echt dichterbij", blikte Verstappen terug. "Het zag er niet goed uit. Maar ik ben voluit blijven gaan, om nog in de buurt te zitten zodra er een kans kwam. Ik wilde het Hamilton niet te makkelijk maken."

'Einde was gek en hectisch'

Die kans kwam toen Nicholas Latifi zijn Williams in de muur zette met nog zes ronden te gaan. Red Bull reageerde snel door Verstappen naar binnen te halen voor een setje redelijk nieuwe softs. Daarna kreeg de Limburger één ronde om Hamilton in te halen.

"Het einde was gek en hectisch. Ik had natuurlijk meer grip, maar je moet het nog wel doen", zei Verstappen. "De inhaalactie zelf ging soepeltjes, maar de laatste ronde somde het hele seizoen wel op: knettergek en onvoorspelbaar."

Toen Verstappen de finishlijn passeerde, kwamen de emoties los. "Het was goed dat mijn vizier dichtzat", grapte hij. "Wereldkampioen worden was altijd al mijn ultieme droom. Dat is nu gelukt. Alles wat ik hierna nog presteer is bonus."

'Had al het gevoel dat het beter zou gaan'

Verstappen nam ook de tijd om kort terug te blikken op het seizoen. "We hebben echt een ongelooflijke strijd gehad. Er waren een paar momenten waar ik een betere coureur van ben geworden. Er werd qua focus heel veel me gevraagd. Ik weet nu meer over mezelf."

De Nederlander genoot vooral van zijn zege in Monaco, want "daar ging het vaak slecht", en zijn thuisrace op Zandvoort. Uiteraard hoort de slotrace in Abu Dhabi nu ook bij zijn hoogtepunten.

"Ik had voorafgaand aan dit seizoen het gevoel dat het beter zou gaan, dat we een kans hadden", sloot Verstappen af. "Maar dat het nu ook echt gelukt is, is geweldig."