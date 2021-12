Nu de kwalificatie voorbij is, kunnen onze Formule 1-verslaggevers Patrick Moeke en Joost Nederpelt een voorspelling doen voor de race van zondag. Wat denken deze experts? En wat denk jij? Laat je licht schijnen op ons reactieplatform NUjij.

Patrick: "Ik wil het niet jinxen voor de Nederlandse Formule 1-fans, maar ik geloof er heilig in dat Max Verstappen zondagmiddag wereldkampioen Formule 1 is. Zijn poleposition kwam onverwacht, maar de racepace van de Nederlander zag er in de vrije trainingen veelbelovend uit."

"En als Lewis Hamilton hem al kan aanvallen, dan verwacht ik dat Verstappen zo hard verdedigt dat Hamilton er niet langskomt. Al sluit ik ook zeker de mogelijkheid niet uit dat beiden in de grindbak eindigen."

Joost: "Ik verwacht een spannende strijd waarin het vooral de vraag is of Verstappen niet al te snel moet stoppen op zijn rode softbanden, waardoor hij later strategisch in de knel komt. Maar onder de streep denk ik dat Verstappen en zijn auto dit weekend snel genoeg zijn om het eigenhandig te gaan redden."

"Bij de vorige race was Mercedes duidelijk sneller in de race, waardoor Verstappen het nodige kunst- en vliegwerk nodig had om Hamilton achter zich te houden. De verhoudingen liggen nu anders. Verstappen gaat winnen en wordt de eerste Nederlandse wereldkampioen Formule 1."