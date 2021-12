Max Verstappen bezorgde zichzelf zaterdag in Abu Dhabi de beste startpositie voor de beslissende race in zijn titelgevecht met Lewis Hamilton. En dat na weken waarin zijn Britse tegenstrever steeds sterker leek te worden. Maar er is weer zeer reële hoop voor de kopman van Red Bull Racing.

Er moet zondag nog een volledige race worden afgelegd, dus Verstappen is nog lang geen kampioen. Het is lang geleden dat zijn uitgangspositie voor zijn eerste wereldtitel er zo goed uitzag als na de succesvol verlopen kwalificatie van zaterdag.

Na de zege in Mexico begin november scheen de zon nog in huize Verstappen, maar er volgde een reeks mokerslagen waarmee Mercedes en Lewis Hamilton zijn voorsprong in stukken sloegen.

De enige glimp van snelheid om kampioen te worden toonde de Limburger tijdens zijn inmiddels legendarische kwalificatierondje in Saoedi-Arabië, dat wel in de muur eindigde. Mercedes was in Brazilië en Qatar te snel en ook in Djedda was Hamilton niet te houden voor Verstappen, hoezeer hij dat ook probeerde te voorkomen.

Pole leek voorbestemd voor Hamilton

Door de reeks successen van Hamilton mocht ook Abu Dhabi worden bestempeld als goed jachtterrein voor de zevenvoudig wereldkampioen. Het is absoluut niet uitgesloten dat de Brit zondag alsnog met de hoofdprijs naar huis gaat, maar op zaterdag beet Verstappen eindelijk weer echt van zich af.

Met een goed resultaat op een beslissend moment, terwijl poleposition op het Yas Marina Circuit al leek voorbestemd voor Hamilton.

Voor een goede kwalificatie moet de auto snel zijn over één ronde. Juist daarin schoot de Red Bull vrijdag nog tekort. De long runs waren goed, maar de snelle rondetijden rolden zeker in de belangrijke tweede vrije training makkelijker uit de Mercedes dan uit de auto van Verstappen.

'Raketmotor' kreeg een haast mythische status

En dan zou Hamilton zaterdag nog zijn 'raketmotor', een door Red Bull bedachte term die de afgelopen weken maar bleef rondzingen, in de auto krijgen.

De verse Mercedes-motor waarmee Hamilton in Brazilië won kreeg een haast mythische status, waardoor Verstappen hoe dan ook kansloos zou zijn.

Maar van een raket achter de zevenvoudig wereldkampioen was zaterdag geen sprake. Dankzij de dunnere achtervleugels was het uitgerekend Red Bull dat het snelste was op het rechte stuk. Daar gaat ook niet veel meer aan veranderen; Mercedes kan tussen de kwalificatie en race niet opeens nog een paar motorstandjes omhoog.

Max Verstappen juicht na het veroveren van poleposition.

Rondje Verstappen deed pijn bij Mercedes

Verstappen voelde door de kwalificatie heen dat zijn auto steeds beter werd, terwijl er tot kort voor de sessie nog werd getwijfeld over de juiste achtervleugel. Uiteindelijk viel alles op zijn plaats en pakte Verstappen zijn eerste pole sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten, vijf races geleden.

Mercedes-teambaas Toto Wolff moest na afloop toegeven dat de snelle kwalificatieronde van de Nederlander wel even pijn had gedaan. Daarbij is wat voor te stellen. Verstappen gelooft steevast niet in iets als een momentum, maar als het toch bestaat, lag het de afgelopen weken vooral bij Hamilton.

Red Bull-teambaas Christian Horner stelde vrijdag dat Mercedes al sinds de zomerstop de snelste auto heeft. Daar maakte Hamilton, die zelf ook in blakende vorm verkeerde, gebruik van. Mercedes was de favoriet in Abu Dhabi.

Max Verstappen in actie tijdens de kwalificatie in Abu Dhabi.

Alles aanwezig om als leider de eerste bocht in te gaan

Maar zoals vaker dit seizoen kan het snel weer anders zijn. Na zijn uitmuntende kwalificatieronde van zaterdag is Verstappen de grootste kanshebber. De rollen zijn omgedraaid. Dankzij Verstappen zelf, maar ook omdat het vertrouwen binnen Red Bull groot is dat de rode softbanden waarmee de Nederlander gaat starten de juiste zijn. Juist zijn racesimulatie op die band was vrijdag goed.

Bovendien geeft het Verstappen genoeg extra grip om zondag bij het doven van de lichten goed weg te komen en als leider de eerste bocht in te gaan. Zonder Mercedes-wingman Valtteri Bottas die in de weg rijdt, en ook zonder Hamilton in zijn vizier.

Daarmee ligt Verstappen op de positie die hem de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 kan maken. Hij moet het dan nog wel even 58 ronden volhouden.

De Grand Prix van Abu Dhabi start zondag om 14.00 uur.