De auto's van Mercedes en de Red Bull zijn in 2021 duidelijk de twee snelste van het veld en ontlopen elkaar nauwelijks, maar dat is absoluut geen garantie dat Lewis Hamilton en Max Verstappen volgend seizoen weer dominant zijn. De volledig nieuwe auto's die in 2022 worden geïntroduceerd, kunnen de slagorde flink op zijn kop zetten.

"Nadat we deze auto klaar hadden voor de eerste race in Bahrein, is onze focus volledig verlegd naar 2022", vertelde Ferrari-teambaas Mattia Binotto vrijdag in Abu Dhabi. "We hebben nog wel wat kleine probleempjes aan de huidige auto aangepakt, maar niets mocht het project rond de nieuwe auto in de weg staan."

Het maakt duidelijk hoe Ferrari dit seizoen in de wedstrijd zit. Het team uit Maranello krabbelt op na een rampzalig verlopen 2020, maar eigenlijk is dit seizoen vooral een tussenjaar. "We zijn wel volle bak doorgegaan met het ontwikkelen van de motor. De laatste versie zit sinds Rusland in de auto", voegde Binotto toe.

Het is het grote gevaar dat dreigt voor Mercedes en Red Bull. Beide teams konden niet vroegtijdig stoppen met het ontwikkelen van de auto, omdat er een titelgevecht aan de gang was.

"We hebben geprobeerd om onze middelen zo goed mogelijk te verdelen", zei Red Bull-teambaas Christian Horner daags voor de slotrace. "We zien volgend jaar in Bahrein wel hoe dat heeft uitgepakt. Als Ferrari daar opeens bloedsnel is, hebben we het verkeerd aangepakt."

Foto: Getty Images

'Verwacht een close gevecht in 2022'

Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht in 2022 een veld dat dichter bij elkaar zit. "Ik reken op een close gevecht ja. Dit worden de eerste auto's die ontwikkeld zijn onder de budgetlimieten, dus iedereen kan ongeveer hetzelfde besteden", legde de Oostenrijker uit.

"Daar komt bij dat de succesvolle teams minder uren door mogen brengen in de windtunnel. Ze mogen veel meer testen dan wij", doelde hij op specifieke regels om het veld dichter bij elkaar te brengen. Daarvan profiteert bijvoorbeeld Ferrari - ironisch genoeg dankzij de slechte prestaties in 2020.

Ferrari en McLaren liepen in 2008 zelf in de val

Ferrari is niet het enige team waarbij alles op 2022 gericht is. McLaren doet hetzelfde. Vrijwel alle teams buiten Mercedes en Red Bull zien de grote regelwijziging van 2022 als hét moment om het gat met de top te dichten.

Een scenario zoals in 2009 hangt daardoor in de lucht voor de twee topteams. Eind 2008 waren het juist McLaren en Ferrari die tot het einde om de titel vochten, waarna er ook heel andere auto's moesten komen. Daar waren Brawn (het huidige Mercedes) en Red Bull veel beter op voorbereid, waardoor beide teams de macht overnamen.

Lewis Hamilton in zijn matige McLaren van 2009, met daarachter de snellere Red Bulls en Brawns. Lewis Hamilton in zijn matige McLaren van 2009, met daarachter de snellere Red Bulls en Brawns. Foto: Getty Images

Mercedes heeft bespaard op huidige auto

Door de budget cap moeten de topteams bovendien nog beter bedenken waar ze het geld aan uitgeven.

Mercedes heeft daar al vroeg rekening mee gehouden. Technisch directeur Mike Elliott bevestigde in Abu Dhabi het vermoeden dat al het hele seizoen bestaat: dat zijn team in de vorige winter de ontwikkelingstokens die iedereen mocht inzetten om de auto's van 2020 te verbeteren niet heeft gebruikt. Die middelen worden in de auto van 2022 gestoken.

Red Bull heeft ze wel ingezet. Vooral de achterkant van de auto van Verstappen werd aangepakt. Maar Horner maakt zich geen zorgen. "Ons team heeft een buitengewone prestatie geleverd door zowel deze auto als die van volgend jaar te ontwikkelen. Onze organisatie heeft daardoor ontzettend onder druk gestaan."

"We gaan bij de seizoensopener zien hoe dat heeft uitgepakt", besloot de Engelse teambaas. "En dan begint het hele ontwikkelingstraject weer opnieuw."