Het titelgevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton slokte een groot deel van de aandacht op in het Formule 1-seizoen 2021. Toch was er naast de titanenstrijd tussen Red Bull Racing en Mercedes genoeg te beleven en te vieren in het afgelopen jaar. Enkele opvallende zaken op een rijtje.

Ferrari telt weer (een beetje) mee

Een rampjaar, anders kon het seizoen 2020 van Ferrari niet worden omschreven. In het afgelopen seizoen kreeg de Scuderia iets van de glans terug.

Het aan de kant schuiven van Sebastian Vettel ten faveure van Carlos Sainz pakte goed uit. De Spanjaard reed naar vier podiumplaatsen. Bovendien zette hij na een korte gewenningsperiode direct teamgenoot Charles Leclerc onder druk. Ferrari heeft daarmee een van de beste coureursduo's op de grid.

Belangrijker is natuurlijk dat de auto ook weer beter is. Zeker sinds de motorupdate in de tweede seizoenshelft geldt de Ferrari door de bank genomen als de derde auto op de grid. Vandaar dat het team uit Maranello is geëindigd op de derde plek in het constructeurskampioenschap. En dan stelt het team ook nog zich dit jaar al na enkele races volledig op de auto van 2022 te hebben gericht. Dat belooft wat voor het nieuwe seizoen.

Lewis Hamilton wist Charles Leclerc op Silverstone maar net van de zege houden Foto: Getty Images

McLaren was wisselvallig, maar maakte het seizoen wel leuker

De Grand Prix van Italië geldt als een van de hoogtepunten van het seizoen. Niet alleen door de curieuze aanvaring tussen Hamilton en Verstappen, maar vooral ook door de dubbelzege van McLaren. Daniel Ricciardo won voor Lando Norris.

Het Britse team heeft duidelijk de missie om weer een topformatie te worden en liet in 2021 zo nu en dan zien op de goede weg te zijn. Vooral Norris draaide met vier podiumplaatsen een sterk seizoen, al moest hij uitgerekend op Monza teamgenoot Ricciardo voorlaten. Een race later in Rusland vergooide hij zelf de zege.

Na deze hoogtepunten zakte het voormalige topteam weer wat weg, terwijl Ricciardo al een wisselvallig seizoen had. De Australiër werd in 2021 meestal overvleugeld door Norris.

Ook voor McLaren geldt dat het de focus al lange tijd heeft verlegd naar 2022. Het hoopt net als Ferrari te profiteren van de grote regelwijziging, terwijl Mercedes en Red Bull een deel van hun tijd en middelen nog hebben besteed aan de titelstrijd.

Monza was dit seizoen het absolute hoogdepunt voor McLaren Foto: Getty Images

George Russell doet genoeg voor Mercedes

George Russell kwalificeerde zich dit seizoen een keer als tweede en een keer als derde. Het waren momenten waarop regen het niveau van de auto minder relevant maakte en de coureur juist belangrijker werd.

In Spa-Francorchamps bevestigde Russell onder die omstandigheden dat hij uit het juiste racehout gesneden is, met een fraaie tweede plaats achter Max Verstappen.

Het bleek geen toevalstreffer: in Rusland deed de 23-jarige Engelsman het nog eens dunnetjes over met een derde plaats in de kwalificatie. Op dat moment had het Mercedes-team Russell al aangekondigd als opvolger van Valtteri Bottas in 2022. Het wordt heel interessant om te zien of Russell het Hamilton komend seizoen moeilijker kan maken dan Bottas de afgelopen jaren deed.

Tot een echt gevecht met toekomstig teamgenoot Lewis Hamilton kwam het op Spa niet voor Russell Foto: Getty Images

Verstappen blijkt opnieuw een lastige teamgenoot

Na Pierre Gasly en Alexander Albon mocht Sergio Pérez het dit seizoen proberen als teamgenoot van Max Verstappen. Red Bull-teambaas Christian Horner kan niet vaak genoeg benadrukken hoe tevreden hij is met de prestaties van de Mexicaanse coureur. Zeker in de spannende slotfase kwam de hulp van Pérez goed van pas.

Maar de realiteit is ook dat Verstappen bijna twee keer zo veel punten heeft, en dat de Nederlander zich twintig keer voor zijn teamgenoot kwalificeerde. Slechts één keer was Pérez echt sneller. Dat gebeurde in de kwalificatie op Imola.

Het voordeel voor tweevoudig Grand Prix-winnaar Pérez is dat hij het relatief iets beter heeft gedaan dan zijn voorgangers Albon en Gasly, wat gezien zijn ervaring ook wel mocht worden verwacht.

Als wingman van een kampioenskandidaat deed Valtteri Bottas bij Mercedes het in punten veel beter. Die stond elf keer op het podium, waarvan één keer in het midden. De Fin pakte bovendien vier keer pole. Pérez won ook een keer in Baku mede door een fout van Hamilton, maar stond daarnaast slechts drie keer op het podium. Vooral in de strijd om de constructeurstitel was dit kostbaar voor Red Bull. Ook strategisch had Verstappen doorgaans weinig aan zijn 31-jarige teammaat, al trok Pérez dat in de slotrace aardig recht.

De Red Bull blijft een lastig te besturen auto die vooralsnog alleen door Verstappen echt kan worden getemd.

In Baku deed Pérez wat hij moest doen, al was daar een foutje van Hamilton voor nodig Foto: Getty Images

Schumacher doet het buiten beeld best goed

Mick Schumacher kwam dit seizoen eigenlijk alleen in beeld als er iets misging. Het was dan ook een leerjaar voor de Ferrari-protegé bij Haas, waarin hij eigenlijk vooral zijn teamgenoot Nikita Mazepin moest verslaan. Dat deed de Duitser met verve.

De cijfers: Schumacher kwalificeerde zich steevast voor zijn Russische teammaat. Dat gebeurde slechts twee keer niet doordat hij crashte in de vrije trainingen en helemaal niet deelnam aan de kwalificatie. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher was doorgaans een halve seconde of meer sneller dan Mazepin. In Turkije haalde hij met de inferieure Haas zelfs het tweede deel van de kwalificatie.

Ook in de races was Schumacher meestal voor Mazepin te vinden. Nu is de Russische miljardairszoon niet direct een hoogvlieger, maar toch liet hij in de Formule 2 wel met enige regelmaat zien te kunnen racen. Met de langzame Haas kon Schumacher niet veel meer doen dan zijn teamgenoot met vlag en wimpel verslaan. Dat is gelukt.