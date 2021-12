De zogenoemde long runs, een langere reeks van rondes om het tempo in de race te kunnen bepalen, waren op vrijdag sneller bij Red Bull Racing dan bij Mercedes. Natuurlijk moeten daar wat nuances bij geplaatst worden, maar na de eerste dag in Abu Dhabi ziet het er helemaal niet verkeerd uit voor Max Verstappen. NU.nl-verslaggever Joost Nederpelt vertelt in deze video waarom de long runs van Red Bull goed waren.

