Vrijdag werd er in aanloop naar de cruciale Grand Prix van Abu Dhabi voor het eerst gereden op het vernieuwde Yas Marina Circuit. Dit viel op in de eerste twee vrije trainingen.

Red Bull lijkt meer gefocust op de race

Hoewel Lewis Hamilton de tijdenlijst na de tweede vrije training met zes tienden voorsprong op Max Verstappen riant aanvoerde, was het geen volledige goednieuwsshow voor Mercedes. In de tweede helft van de training verlegden de coureurs hun focus op de long runs, langere reeksen van rondes om het tempo in de race te kunnen bepalen.

Verstappen deed dit voornamelijk op de rode softband, terwijl zijn teamgenoot Sergio Pérez op mediumbanden reed. Hamilton en zijn teammaat Valtteri Bottas reden allebei op de gele mediums.

De Red Bull-coureurs reden in deze racesimulaties snellere tijden. Verstappen kwam tot veel ronden in de 1.28, terwijl Hamilton veel lage 1.29's klokte. Dit beeld werd bevestigd toen Verstappen later overschakelde op de mediums. De RB16B lijkt in tegenstelling tot een week geleden in Saoedi-Arabië meer afgesteld op de race dan op de kwalificatie.

Er zijn wel enkele mitsen en maren. Bijvoorbeeld dat het maar de vraag is met hoeveel benzine de coureurs onderweg waren, met welke motorstand er werd gereden en of de Mercedes van Hamilton nog sneller kan als hij zaterdag zijn potentere nieuwe motor in de auto krijgt.

Max Verstappen in de pitbox met Red Bull-teambaas Christian Horner. Max Verstappen in de pitbox met Red Bull-teambaas Christian Horner. Foto: Getty Images

Mercedes vaak naast de baan

Bij Mercedes viel verder op dat beide coureurs veel naast de baan te vinden waren, met momentjes van onderstuur en overstuur. Vooral Bottas ging er regelmatig af.

Volgens Andrew Shovlin, de technische baas van Mercedes, waren Hamilton en Bottas niet tevreden met het weggedrag van hun auto. Volgens de Brit moet de simulator op de fabriek in Brackley vannacht aan het werk om naar betere afstellingen te zoeken.

Beide Mercedes-coureurs waren ontevreden met hun auto tijdens de trainingen. Beide Mercedes-coureurs waren ontevreden met hun auto tijdens de trainingen. Foto: Getty Images

'El Plan' lijkt te werken bij Alpine

Het cryptische 'El Plan' waar Fernando Alonso vaak op hint slaat vooral op 2022, maar Alpine heeft het in de slotrace in Abu Dhabi alvast op de achtervleugel staan. Het Brits-Franse team hoopt volgend jaar met hun plan vooraan mee te doen, al reed Esteban Ocon in de tweede training al de tweede tijd. Alonso werd zesde, maar hij zag een snellere tijd worden afgenomen vanwege track limits.

Alpine komt in de tweede seizoenshelft sterk voor de dag, al mogen er zondag in de race geen wonderen worden verwacht. In de racesimulaties is de formatie uit het Britse Enstone meer terug te vinden tussen hun normale concurrenten in het middenveld.

'El Plan' achter op de Alpine. 'El Plan' achter op de Alpine. Foto: Getty Images