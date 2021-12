Max Verstappen is dankzij het veroveren van de wereldtitel in Abu Dhabi de op vier na jongste wereldkampioen ooit. Op welke leeftijd pakten andere Formule 1-grootheden hun eerste wereldtitel en waar stonden zij destijds in hun carrière? Een overzicht.

Jongste wereldkampioenen in Formule 1 1. Sebastian Vettel (Red Bull, 2010) - 23 jaar en 134 dagen

2. Lewis Hamilton (McLaren, 2008) - 23 jaar en 300 dagen

3. Fernando Alonso (Renault, 2005) - 24 jaar en 59 dagen

4. Max Verstappen (Red Bull, 2021) - 24 jaar en 79 dagen

5. Emerson Fittipaldi (Lotus, 1972) - 25 jaar en 303 dagen

Alleen Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Fernando Alonso waren jonger dan Verstappen toen zij hun eerste wereldtitel pakte. De Nederlander had een jaar geleden wereldkampioen moeten worden om dat record van Vettel af te pakken.

Verstappen was tot zondag al de coureur die de meeste overwinningen boekte zonder ooit wereldkampioen te worden. De Limburger heeft negentien zeges achter zijn naam staan.

Palmares Max Verstappen 24 jaar (zevende F1-seizoen)

141 Grands Prix

59 podiumplaatsen

12 polepositions

19 overwinningen

Lewis Hamilton: kampioen in tweede seizoen in F1

Nadat hij er in zijn eerste seizoen al dichtbij was geweest, veroverde Lewis Hamilton zijn eerste wereldtitel in het tweede jaar dat hij in de Formule 1 actief was. De destijds 23-jarige Brit eindigde in 2008 in een bloedstollende Grand Prix van Brazilië nipt als vijfde, waardoor hij precies één punt meer pakte dan Felipe Massa.

Hoewel Verstappen iets ouder is dan Hamilton destijds, is de Nederlander wel veel ervarener dan Hamilton toen die zijn eerste titel pakte. De voormalig McLaren-coureur kroonde zichzelf in zijn 35e Grand Prix als wereldkampioen, terwijl Verstappen daar 141 Grands Prix voor nodig had.

Palmares Lewis Hamilton bij eerste titel 23 jaar (tweede F1-seizoen, 2008)

35 Grands Prix

23 podiumplaatsen

13 polepositions

9 overwinningen

Lewis Hamilton pakte in 2008 zijn eerste van zeven wereldtitels. Lewis Hamilton pakte in 2008 zijn eerste van zeven wereldtitels. Foto: Getty Images

Michael Schumacher: kampioen in vierde F1-seizoen

Michael Schumacher had 52 Grands Prix nodig om wereldkampioen te worden. De destijds 25-jarige Duitser pakte in 1994 op zeer controversiële wijze de titel na een crash met Damon Hill bij de Grand Prix van Australië. Het was Schumachers vierde seizoen in de Formule 1.

Palmares Michael Schumacher bij eerste titel 25 jaar (vierde F1-seizoen, 1994)

52 Grands Prix

27 podiumplaatsen

6 polepositions

10 overwinningen

Michael Schumacher krijgt een champagnedouche na het veroveren van zijn eerste van in totaal zeven wereldtitels. Michael Schumacher krijgt een champagnedouche na het veroveren van zijn eerste van in totaal zeven wereldtitels. Foto: Getty Images

Alain Prost: eerste titel op dertigjarige leeftijd

Alain Prost was dertig jaar toen hij in 1985 zijn eerste van in totaal vier wereldtitels veroverde. Hoewel de Fransman flink ouder was dan Verstappen nu, is de Red Bull-coureur wel ervarener dan Prost toen was. Omdat Formule 1-seizoenen destijds veel korter duurden dan tegenwoordig, heeft Verstappen bijna twee keer zoveel Grands Prix achter zijn naam staan (141 om 87).

Palmares Alain Prost bij eerste wereldtitel 30 jaar (zesde F1-seizoen, 1985)

87 Grands Prix

36 podiumplaatsen

15 polepositions

21 overwinningen

Alain Prost was dertig jaar toen hij in 1985 zijn eerste van vier wereldtitels veroverde. Alain Prost was dertig jaar toen hij in 1985 zijn eerste van vier wereldtitels veroverde. Foto: Getty Images

Sebastian Vettel: jongste wereldkampioen ooit

Sebastian Vettel werd in 2010 de jongste wereldkampioen ooit. De Duitser was op dat moment bezig aan zijn vierde seizoen in de Formule 1 en zijn tweede jaar bij Red Bull. De titel van Vettel kwam in Abu Dhabi als een verrassing. De jongeling begon met vijftien punten achterstand aan de seizoensafsluiter.

Palmares Sebastian Vettel bij eerste wereldtitel 23 jaar (vierde F1-seizoen, 2010)

62 Grands Prix

18 podiumplaatsen

14 polepositions

10 overwinningen

Sebastian Vettel is in extase na het veroveren van zijn eerste wereldtitel in 2010. Sebastian Vettel is in extase na het veroveren van zijn eerste wereldtitel in 2010. Foto: Getty Images

Ayrton Senna: komt qua ervaring in de buurt van Verstappen

Ayrton Senna komt qua ervaring nog het meest in de buurt van Verstappen toen hij zijn eerste wereldtitel veroverde. De legendarische Braziliaan had één seizoen minder gereden dan de Nederlander nu, maar had al wel meer polepositions gepakt dan de Red Bull-coureur (28 om 12). Verstappen heeft bij het veroveren van zijn eerste wereldtitel wel meer zeges geboekt dan Senna in 1988 had (19 om 14).

Palmares Ayrton Senna bij eerste wereldtitel 28 jaar (vijfde F1-seizoen, 1988)

77 Grands Prix

34 podiumplaatsen

28 polepositions

14 overwinningen

Ayrton Senna was 28 jaar toen hij in 1988 voor het eerst wereldkampioen werd. Ayrton Senna was 28 jaar toen hij in 1988 voor het eerst wereldkampioen werd. Foto: Getty Images

Meeste wereldtitels in Formule 1 1. Michael Schumacher - zeven titels

1. Lewis Hamilton - zeven titels

3. Juan Manuel Fangio - vijf titels

4. Alain Prost - vier titels

4. Sebastian Vettel - vier titels