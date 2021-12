Het circuit in Abu Dhabi is op een paar plekken aangepast om het racen beter te maken. Zijn die veranderingen in het voordeel of in het nadeel van Max Verstappen en Red Bull? Vanaf het Yas Marina Circuit vertelt NU.nl-verslaggever Joost Nederpelt waarom dat wel of niet zo is.

109 Heeft Verstappen voordeel van aangepast circuit in Abu Dhabi?