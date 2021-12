Max Verstappen en Lewis Hamilton gaan zondag in Abu Dhabi als slotstuk van een enerverend Formule 1-seizoen nog één keer de strijd met elkaar aan om te bepalen wie zich kampioen mag noemen. Donderdag werd er vooral vooruitgeblikt, al spookt de bizarre race in Saoedi-Arabië nog door de hoofden van beide titelrivalen.

Wedstrijdleider Michael Masi vond het na de race in Djedda blijkbaar nodig om aan te stippen. In zijn briefing vooraf aan de teams en coureurs werd nog maar eens benadrukt dat "het breken van de regels omtrent de principes van eerlijke competitie, onsportief gedrag of het beïnvloeden van het eindresultaat van een competitie tegen de ethiek van de sport in, kan leiden tot puntenaftrek of schorsingen".

Alsof een eventuele crash tussen Verstappen en Hamilton nog niet genoeg op de kaart stond. Beide titelkandidaten werden er donderdag in Abu Dhabi continu aan herinnerd: als beide coureurs uitvallen, is Verstappen kampioen. Dus de Limburger kan het heft in eigen hand nemen.

De Nederlander haalde zijn schouders op over het dreigement van puntenaftrek. "Dit staat al heel lang in de regels. Dat hoefden ze echt niet te benadrukken."

Zowel Verstappen als Hamilton deden er veel aan om het thema te vermijden, ook tijdens een gezamenlijk persmoment. "Ik steek mijn energie liever in andere dingen", reageerde de zevenvoudig wereldkampioen, toen hem rechtstreeks werd gevraagd of hij de coureur naast zich wel vertrouwt. Hij wilde nog wel even benadrukken dat hij Verstappen niet echt 'fucking crazy' vindt, zoals hij in Saoedi-Arabië over de boordradio riep. "Zoiets roep je in het heetst van de strijd."

Lewis Hamilton op de mediadag in Abu Dhabi Lewis Hamilton op de mediadag in Abu Dhabi Foto: Getty Images

Hamilton wil graag geloven

Maar Hamilton vond toch een goede manier om zijn twijfels te uiten. "Ik wil graag geloven dat iedereen die hier is, op een eerlijke manier wil winnen", zei hij cryptisch. Een antwoord met een slag om de arm. Later gebruikte hij dezelfde taalconstructie nog eens. Hij gaat er maar van uit dat het goed komt, maar houdt met alles rekening. Dat was zijn boodschap.

Verstappen zat duidelijk op een andere koers. Een ramkoers welteverstaan, met de wedstrijdleiding. Op de donderdag op het Yas Marina-circuit haalde de Nederlander meerdere keren uit naar de stewards. Hij begrijpt nog altijd niets van de straffen die hem werden opgelegd in Saoedi-Arabië.

Vooral de tijdstraf van vijf seconden voor het verdedigen van een aanval van Hamilton in de eerste bocht zit hem nog altijd dwars. "Het is gewoon niet eerlijk. Ik heb andere coureurs precies hetzelfde zien doen, en die kregen niet eens een waarschuwing", was zijn verweer. "Het gebeurde toen beide Ferrari-coureurs in duel waren, en ook met George Russell en Lance Stroll. En ik krijg een straf, terwijl Hamilton zelf ook gewoon van de baan ging."

'Ik zag hem niet'

Ook Hamilton zat deels nog met zijn hoofd bij de vorige race. Hij verdedigde zich zelfs voor een situatie waarvoor hij niet eens een waarschuwing kreeg. Het ging om het moment waarop de Brit dan uiteindelijk echt voorbij was gelaten door Verstappen, waarna Hamilton zijn titelrivaal van de baan drukte.

"Ik zag hem niet", was Hamiltons uitleg. "Ik was er voorbij en had niet door dat hij nog naast me zat. Ik nam die lijn omdat ik zo goed mogelijk het rechte stuk op wilde gaan."

Zo hangen de incidenten van vorige week en eerder in het seizoen nog als een donderwolk boven het circuit in Abu Dhabi. Klaar om dit weekend weer te gaan flitsen en donderen.

"Laten we hopen dat het allemaal eerlijk verloopt en niet zoals in Saoedi-Arabië", blikte Verstappen vooruit. "En we moeten ook weer niet te veel over negatieve dingen nadenken. We moeten gewoon dominant zijn en de race winnen."

Verstappen verkent het verbouwde Yas Marina Circuit Verstappen verkent het verbouwde Yas Marina Circuit Foto: Getty Images

Zege van 2020 geeft een vertekend beeld

Daarvoor is in de eerste plaats een snelle auto nodig. Of de huidige WK-leider die ook heeft, moet vrijdag en zaterdag blijken. "Ik kan het vooraf niet voorspellen. Vorig jaar wonnen we hier wel, maar dat geeft echt een vertekend beeld. Mercedes had toen alles al gewonnen en was niet meer gefocust, terwijl wij nog hard aan het doorontwikkelen waren."

Dat de titelstrijd met Hamilton zo intens verloopt, had Verstappen ook niet kunnen voorzien. "Maar het is op zich logisch als je kijkt naar hoe de verhoudingen liggen. Het zit nu heel dicht bij elkaar. Als je een dominante auto hebt, dan spelen dit soort dingen veel minder."

Zondag komt er hoe dan ook een einde aan het meeslepende gevecht tussen beide kemphanen, dat werd getekend door fraaie duels, minder fraaie aanvaringen en een woordenstrijd tussen beide teams die de laatste weken het kookpunt heeft bereikt. Maar zou Verstappen bij nader inzien dingen anders hebben aangepakt? Daarop is zijn antwoord resoluut: "Nee."