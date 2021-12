Max Verstappen en Lewis Hamilton knokken dit weekend in Abu Dhabi om de wereldtitel. Ho-Pin Tung, coureur en vaste Formule 1-analist van NU.nl, blikt vooruit op de race in de woestijn.

Verstappen stond eerder dit jaar mijlenver voor en had de titel in andere omstandigheden misschien al in de tas kunnen hebben. Mag Hamilton zich gelukkig prijzen dat de titelstrijd niet allang beslist is?

"Het is zeker zo dat Hamilton een aantal keer geluk heeft gehad, maar tegelijkertijd heeft ook Verstappen verschillende keren geluk gehad. Denk bijvoorbeeld aan Spa-Francorchamps. Het is natuurlijk knap dat hij daar poleposition heeft gepakt, maar dat die race niet werd verreden en hij daar alsnog veel punten voor heeft gekregen, komt natuurlijk wel gelukkig uit."

In afgelopen jaren zagen we dat Red Bull juist altijd sterk was in het tweede gedeelte van het seizoen. Dit jaar lijkt Mercedes juist de grootste ontwikkeling door te maken in de tweede seizoenshelft. Kan je verklaren hoe dat komt?

"In voorgaande jaren was het zo dat Mercedes zo goed uit de startblokken kwam, dat zij in een heel vroeg stadium - zelfs al in juni of juli - konden gaan kijken naar het jaar erop. Dat is een van de redenen geweest waarom Red Bull altijd relatief sterk was in de tweede seizoenshelft. Het gat was dan al zo groot dat Mercedes de focus kon leggen op volgend seizoen. Dat is nu niet het geval."

"De teams zitten nog altijd niet stil. In Saoedi-Arabië heeft Red Bull zelfs nog een nieuwe vloer meegenomen, waarmee ze een hogere topsnelheid hoopten te generen. Topsnelheid en neerwaartse druk gaan hand in hand. Die vloer kostte Red Bull neerwaartse druk, waardoor die vloer uiteindelijk geen goede oplossing was. Ik ben benieuwd wat de teams in Abu Dhabi meenemen, al verwacht ik niet dat ze met iets heel groots zullen komen."

163 Doet Verstappen een 'Schumachertje'? 'Je komt er niet altijd mee weg'

De vergelijking tussen Michael Schumacher en Verstappen wordt in de afgelopen dagen vaak gemaakt. Schumacher reed in 1994 en 1997 in de slotrace zijn concurrent van de baan met het idee om wereldkampioen te worden. Acht jij Verstappen zondag ook tot zoiets in staat?

"Schumacher en Verstappen hebben redelijk wat gelijkenissen, zeker qua mentaliteit. Verstappen heeft een alles-of-niets-mentaliteit: hij schroomt niet om agressief te zijn of risico te nemen. Dat is heel spectaculair om te zien. Een scenario zoals in 1994 of 1997 gaat natuurlijk nog wel een stapje verder dan dat. De tijden en regels zijn wat dat betreft ook veranderd."

"Er zijn veel regels en straffen bijgekomen. Dat laat minder ruimte over voor scenario's die we destijds met Schumacher hebben gezien. Tegelijkertijd: zoiets kan natuurlijk nog wel gewoon gebeuren. Het blijft racen op het scherpst van de snede. Bovendien leent dit circuit zich er ook voor, zeker na de verbouwing waarbij er meer punten zijn waarop de coureurs kunnen inhalen."

Tijdschema GP Abu Dhabi Vrijdag 10.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 14.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 11.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 14.00 uur: Kwalificatie

Zondag 14.00 uur: Race

Hoe zouden de stewards zondag omgaan met een incident tussen Verstappen en Hamilton?

"De stewards hebben meer mogelijkheden om straffen uit te delen, maar voor hun zou het bij het beoordelen van een incident geen verschil uit moeten maken of dit de eerste, vijfde of laatste race van het seizoen is. Maar natuurlijk is iedereen zich wel bewust van de mogelijke consequenties van een straf. Het is voor ons moeilijk om in te schatten hoe zij er dit weekend in gaan staan. Eén ding is in ieder geval wél zeker: er zullen veel ogen op hun gericht zijn. Alles komt dit weekend onder een vergrootglas te liggen."

Het circuit is dit jaar verbouwd waardoor er beter ingehaald zou moeten kunnen worden. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en kan je uitleggen wat we daar dit weekend van gaan zien?

"In het verleden was Abu Dhabi een baan waar tractie een stuk belangrijker was dan het nu gaat zijn, al hebben de coureurs - bijvoorbeeld in bocht 6 - nog wel steeds goede tractie nodig voor het tweede rechte stuk. De nieuwe bocht 9, die in plaats van de chicane is gekomen, is een mooie toevoeging. Dat was een off-camber bocht, waarbij de baan als het ware wegviel van de auto. Nu is dat omgekeerd en hebben ze er een soort mini-kombocht van gemaakt. Dat maakt het mogelijk dat er meerdere lijnen gereden kunnen worden."

"Wat me ook opviel: bij de nieuwe bocht 14 onder het hotel is de apex - het punt waar de coureurs met hun auto aan de binnenkant van de bocht de kerbstones raken - een stuk verder komen te liggen. Omdat de baan naar buiten uitloopt is dat een lastig punt geworden. Zo'n zogeheten off-camber-bocht zorgt ervoor dat je onverwachts overstuur kunt krijgen. Dat is zeker iets om op te letten."

De lay-out van het vernieuwde circuit in Abu Dhabi. De lay-out van het vernieuwde circuit in Abu Dhabi.

Hebben de wijzigingen aan het circuit ook invloed op de banden?

"Pirelli neemt de drie zachtste banden mee. Het asfalt op het circuit is heel erg fijn, waardoor de slijtage relatief laag is. De nieuwe bochten hebben zeker invloed op de levensduur van de banden. De balans van de auto zal zich qua slijtage meer naar de voorkant verplaatsen. Vorig jaar zagen we al dat er behoorlijk wat aan bandenmanagement gedaan moest worden, aangezien de tweede stint lang was."

"Omdat de slijtage toeneemt wordt het nu helemaal cruciaal om in Q2 op de mediumband te kwalificeren, aangezien dat ook de band is voor de top tien-coureurs waar zij op moeten starten. De coureurs die dat niet voor elkaar krijgen, beperken zichzelf enorm voor de race, aangezien ik verwacht dat de slijtage dit jaar veel hoger zal zijn dan in eerdere jaren."

Max Verstappen en Lewis Hamilton beginnen met een gelijke stand aan de laatste race van het seizoen. Max Verstappen en Lewis Hamilton beginnen met een gelijke stand aan de laatste race van het seizoen. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Mercedes was de afgelopen Grands Prix sneller dan Red Bull. Gaat dat dit weekend weer zo zijn?

"Ik denk dat Mercedes inderdaad weer licht in het voordeel is. Verstappen zal - net als in Djedda - tot het uiterste moeten gaan om voor te blijven of om bij te blijven. Wat dat betreft gaat het een spektakel worden zondag, ondanks dat Abu Dhabi niet heel vaak spectaculaire races biedt."

Tot slot, verwacht je dan ook dat Hamilton zondag wereldkampioen wordt?

"Ja, om eerlijk te zijn wel, maar daar wil ik wel een kanttekening bij plaatsen. We hebben het er vaak over of een oranje bril goed is of niet. Maar uiteindelijk zijn we allemaal autosportliefhebber. In 2016, toen Verstappen zijn eerste race won kwam ik net aan op Schiphol en zag ik op mijn telefoon dat hij had gewonnen. Ik stond toen ook te juichen."

"Sindsdien heeft hij de sport veranderd en de gevestigde orde wakker geschud. Dankzij Verstappen rijdt Hamilton nu beter dan hij in de afgelopen jaren heeft gedaan. Of je nou een oranje bril op hebt of niet: feit is dat we dankzij Verstappen een mooiere sport voorgeschoteld hebben gekregen."