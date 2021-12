Max Verstappen en Lewis Hamilton strijden komend weekend in de woestijn om de wereldtitel in de Formule 1. Weerplaza praat je bij over het weerbericht in Abu Dhabi.

De middagtemperatuur is met 25 of 26 graden minder hoog dan tijdens het vorige raceweekend in Saoedi-Arabië. Omdat het tijdens de race donker wordt, zet de temperatuur een gestage daling in en koelt het af naar 23 graden. Het asfalt is overdag warmer dan de lucht, maar zal in de avond ook sneller afkoelen. Behalve door slijtage van de banden kan ook de temperatuurdaling een klein verlies van grip veroorzaken. Met een matige noordwestenwind kunnen stapelwolken vanaf zee over Abu Dhabi trekken. De wolken zijn maar klein en er zullen geen buien ontstaan. Een maximumtemperatuur van 26 graden is voor Abu Dhabi overigens heel normaal voor de tijd van het jaar. Vorig jaar won Verstappen op 13 december de Grand Prix van Abu Dhabi. Toen was het tijdens de race zo'n 23 graden, precies de waarde die nu ook wordt verwacht. Tijdschema GP Abu Dhabi Vrijdag 10.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 14.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 11.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 14.00 uur: Kwalificatie

Zondag 14.00 uur: Race