Max Verstappen weet zondag dat áls Lewis Hamilton uitvalt, hij wereldkampioen is. In de Formule 1 kwamen in het verleden Ayrton Senna en Michael Schumacher ook in die situatie terecht en zij kozen toen voor een botsing met hun directe concurrent. Die momenten liepen verschillend af, vertelt NU.nl-verslaggever Joost Nederpelt vanuit Abu Dhabi.

Doet Verstappen een 'Schumachertje'? 'Je komt er niet altijd mee weg'