Viaplay, de nieuwe streamingdienst die vanaf volgend jaar de Formule 1-uitzendingen in Nederland gaat verzorgen, slaat een andere weg in dan voorganger Ziggo Sport. Met nieuwe namen, meer mensen op locatie en een uitgebreid aanbod moet de Formule 1-fan beter worden bediend, zegt Marco Zwaneveld, Head of Sports van Viaplay, in gesprek met NU.nl. "We kunnen niet om duocommentaar heen."

Nee, met de Formule 1-uitzendingen van Ziggo Sport was volgens Zwaneveld niet zo veel mis. Toch besluit Viaplay, dat deel uitmaakt van het Scandinavische Nordic Entertainment Group, het over een andere boeg te gooien. Met als belangrijkste verschil voor de kijker dat het vertrouwde geluid van Olav Mol na dertig jaar van de televisie verdwijnt.

"Viaplay is een internationaal bedrijf en als we kijken naar hoe autosport internationaal wordt verslagen, dan kunnen we niet om duocommentaar heen", begint Zwaneveld, die met Viaplay heeft gekozen voor commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

"Volgens ons werkt dat het beste. We hebben met Nelson en Melroy gekozen voor een duo dat al chemie met elkaar heeft. Het is bovendien een keuze die we voor de lange termijn hebben gemaakt."

De laatste keer dat Mol niet het Formule 1-commentaar verzorgde was in 2013, toen hij geen akkoord bereikte in de onderhandelingen met Sport1. Een jaar later was Mol wel weer van de partij. Een herhaling van dat scenario is volgens Zwaneveld klein. "We hebben een weloverwogen keuze gemaakt met het oog op de toekomst. Dat gaan we eind volgend jaar niet opeens weer helemaal anders doen."

Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg verzorgen volgend jaar het Formule 1-commentaar bij Viaplay. Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg verzorgen volgend jaar het Formule 1-commentaar bij Viaplay. Foto: Viaplay

'Doornbos wilde alles of niets'

Dinsdag maakte Viaplay bekend dat Christijan Albers, Tom Coronel en Giedo van der Garde de vaste studioanalisten worden rondom de Formule 1-uitzendingen. Daar ontbreekt de naam van Robert Doornbos, die een week geleden vertelde niet in de plannen van Viaplay voor te komen. "Onbegrijpelijk", zei Doornbos, die vertelde dat hem was toegezegd dat er een contract opgestuurd zou worden.

Volgens Zwaneveld ligt dat verhaal een stuk genuanceerder. "We waren met hem in gesprek, alleen bleken we andere ideeën te hebben over de invulling. Naast onze vaste analisten hebben we nog een andere groep met experts en daar had Robert prima bij gepast. Dat hebben we ook tegen hem gezegd."

"We dachten dat we nog met hem in gesprek waren, maar vervolgens heeft hij ervoor gekozen om in de media te zeggen dat hij niet welkom was. Dat was niet ons besluit, maar dat van hem. Hij wilde zich blijkbaar niet schikken in een rol met wisselende samenstellingen en had graag gezien dat hij iedere race aan zou schuiven. Hij wilde aansluiten op basis van alles of niets", aldus Zwaneveld.

Robert Doornbos verhuist niet mee naar Viaplay. Robert Doornbos verhuist niet mee naar Viaplay. Foto: Pro Shots

'Kijker verdient het hele verhaal'

Het analistenteam wordt nog uitgebreid met andere experts wiens namen in de aanloop naar volgend seizoen bekendgemaakt worden. Op locatie worden de races geduid door tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen, David Coulthard en negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen, die door Viaplay worden ingezet in alle landen waar het uitzendt.

"Formule 1 is een nationale hobby geworden en de kijker verdient het hele verhaal. Of dat hele verhaal nu niet verteld wordt? Max Verstappen is belangrijk voor de Formule 1, maar niet alles draait om hem. De kijkersgroep is de afgelopen jaren veel groter geworden en aan hun kunnen we nog een hoop andere kanten van de Formule 1 laten zien."

KPN heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Viaplay, waardoor klanten van KPN vanaf volgend jaar de Formule 1 kunnen zien. Ook klanten van Ziggo kunnen de races via Viaplay bekijken als ze de streamingdienst aan hun tv- of internetpakket toevoegen. Zowel KPN- als Ziggo-klanten zullen vanaf 2022 voor de Formule-1 races moeten betalen. Een abonnement op Viaplay gaat 13,99 euro per maand kosten.