Max Verstappen of Lewis Hamilton wordt komend weekend wereldkampioen in de laatste race van het seizoen, in Abu Dhabi. Bekijk hier het tijdschema van de Grand Prix in de Verenigde Arabische Emiraten.

Tijdschema GP Abu Dhabi Vrijdag 10.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 14.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 11.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 14.00 uur: Kwalificatie

Zondag 14.00 uur: Race Verstappen en Hamilton beginnen met evenveel punten (369,5) aan de race in de woestijn. Hamilton kan zijn achtste wereldtitel veroveren, terwijl Verstappen op zijn eerste wereldkampioenschap jaagt. Alle sessies zijn rechtstreeks te volgen in een liveblog op NU.nl. Zie ook: Vooruitblik GP Abu Dhabi: 'Hamilton favoriet, maar Verstappen krijgt kansen'