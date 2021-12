Max Verstappen en Lewis Hamilton starten komend weekend met een gelijk aantal punten aan de laatste race van het seizoen. Wie is er favoriet op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi?

Het circuit op het fraaie complex in de woestijn was tot 2019 een typische Mercedes-baan. Sinds 2014 waren de 'Zilverpijlen' heer en meester in Abu Dhabi en won Mercedes alle races. Vorig jaar kwam daar verandering in toen Verstappen eerst poleposition veroverde en een dag later ook de race won.

Dat vertelt niet het hele verhaal, aangezien Mercedes in die race met teruggeschroefde motoren reed. Bovendien was Hamilton, die de titel al weken eerder had veiliggesteld, net hersteld van een coronabesmetting en nog niet helemaal fit.

Maar belangrijker: het Yas Marina Circuit is de afgelopen maanden op de schop gegaan, waardoor een aantal van de langzaamste bochten zijn verdwenen. Dit verandert het compromis tussen topsnelheid en downforce in de bochten, waardoor de gebruikelijke slagorde best eens kan veranderen. Veel is dus nog onduidelijk.

'Mercedes heeft licht voordeel'

Volgens Ho-Pin Tung, coureur en de vaste Formule 1-analist van NU.nl, zijn de aanpassingen aan het circuit niet nadelig voor Verstappen. "Als we kijken naar de afgelopen races heeft Verstappen vaak last van te veel onderstuur, zeker in de afgelopen nachtraces met de lange doordraaiende bochten", aldus Tung.

"Met de aanpassingen zou hij daar minder last van moeten hebben. Maar alles bij elkaar genomen denk ik dat Mercedes hier iets meer in het voordeel gaat zijn. Dat gezegd hebbende: dat dachten we dit weekend voor Djedda ook. En daar kon Verstappen Mercedes toch goed partij bieden."

Met de snelheid van Verstappen in Saoedi-Arabië was met name in de kwalificatie niets mis. De Nederlander leek zaterdag op weg naar poleposition, maar crashte in de laatste bocht.

Tung verwacht dat Verstappen in de kwalificatie in Abu Dhabi opnieuw een goede kans gaat krijgen op poleposition. "De coureur die zijn banden het best aan het werk gaat krijgen, pakt pole. Dat is het meest cruciaal, zo is dit jaar al een paar keer gebleken. En daarmee heeft Verstappen een belangrijke troef in handen."

Verstappen heeft licht voordeel met huidige stand

Hoewel Verstappen en Hamilton gelijkstaan in punten heeft de Red Bull-coureur nog wel een licht voordeel: mochten beide titelconcurrenten uitvallen, dan is Verstappen kampioen aangezien hij de meeste overwinningen heeft gepakt.

Dat roept automatisch de vraag op wat er gebeurt als Verstappen al dan niet bewust met Hamilton crasht. In het verleden is het vaker voorgekomen dat een seizoen werd beslist door een crash tussen de twee titelrivalen. "Maar als je kijkt naar incidenten zoals met Senna en Prost of Schumacher en Hill spreken we wel echt over andere tijden", vertelt Tung.

"Tegenwoordig zijn er veel meer regels en grijpt de FIA al tijdens de race veel vaker in. Ik denk dat dit zeker meespeelt in het achterhoofd van zowel Verstappen als Hamilton. Iemand echt keihard van de baan rijden zoals dat vroeger gebeurde, wordt nu nooit meer geaccepteerd."

Het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi begint vrijdag om 10.30 uur met de eerste vrije training. De kwalificatie is zaterdag om 14.00 uur en zondag staat op datzelfde tijdstip de race op het programma.