Door de zege van Lewis Hamilton in Saoedi-Arabië reizen de Brit en Max Verstappen met een gelijk puntenaantal af naar de seizoensafsluiter in Abu Dhabi. Ho-Pin Tung, coureur en vaste Formule 1-analist van NU.nl, blikt terug op de chaotische race in Djedda.

Het eerste belangrijke moment van de race ontstond bij de pitstops. Red Bull Racing hield Verstappen buiten, terwijl beide Mercedes-coureurs tijdens de safetycarperiode een pitstop maakten. Verstappen kreeg daarmee de leiding in handen, aangezien de race kort daarna werd stilgelegd en hij dus een 'gratis' pitstop mocht maken. Was het niet een enorme gok van Red Bull om Verstappen buiten te laten?

"Verstappen reed achter twee Mercedessen aan. Toen die safetycar kwam, wist je al dat zowel Bottas als Hamilton zou gaan stoppen. Als Verstappen ook zou stoppen, zou dat betekenen dat hij weer als derde de baan op was gekomen, achter beide Mercedessen."

"We hebben het gezien, track position is hier heel belangrijk. Kijk hoelang Valtteri Bottas er bijvoorbeeld over deed om Esteban Ocon te passeren. Als Verstappen net als de Mercedessen mee naar binnen was gegaan, was hij als derde weer op de baan gekomen en was een overwinning vrijwel zeker buiten bereik geweest."

130 Waarom de tijdstraf van Verstappen lastig uit te leggen is

Dan naar de eerste herstart, waarbij Verstappen buiten het reguliere asfalt Hamilton weer inhaalde. Was het terecht dat hij daar een straf voor kreeg?

"Laten we vooropstellen: als daar – net als op veel andere plekken op het circuit een muur had gestaan - dan had Verstappen waarschijnlijk niet hetzelfde gedaan. Daarmee zette hij ook de toon in de race, terwijl Hamilton bij vrijwel alle acties redelijke conservatief bleef. Als Verstappen zoveel later kan remmen zonder een wiel te blokkeren of zonder dat de auto uit balans raakt, dan heeft Hamilton te vroeg geremd."

"Daarmee maak je jezelf erg kwetsbaar en dat wist Verstappen ook. Daarom wist hij ook dat hij bij de tweede herstart hetzelfde kon doen. Daar komt bij dat Verstappen meer risico kon nemen: als Hamilton en Verstappen er samen vanaf waren gegaan, had dat Verstappen minder pijn gedaan dan Hamilton."

Verstappen pakte bij de tweede herstart de leiding terug en leek de GP daarna enigszins te controleren. Achteraf bleek dat hij zijn banden al helemaal had opgerookt.

"Het grootste probleem voor Verstappen was dat Hamilton en Mercedes te snel waren, ondanks dat zij op de harde band reden. Daardoor moest Verstappen te hard pushen op de mediumband om het einde te kunnen halen."

"Verstappen moest het verschil maken in de eerste sector, aangezien Hamilton in de laatste twee sectoren op basis van motorvermogen veel tijd kon winnen. Het probleem voor Verstappen was juist dat die eerste sector heel bochtig was. We weten: in snelle bochten slijten je banden het hardst. Als je aan bandenmanagement doet, wil je daar juist net wat minder agressief zijn om de levensduur van je banden te verlengen. Maar Verstappen had die keuze niet. Hij moest juist in die bochtige sector alles geven om Hamilton op de rest van het circuit achter zich te houden."

Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen verschillende keren met elkaar in contact. Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen verschillende keren met elkaar in contact. Foto: Getty Images

Dan door naar het incident tussen Verstappen en Hamilton, waarbij Verstappen uiteindelijk tien seconden tijdstraf kreeg. Wat vond jij van de uitleg van Hamilton, die bij de stewards had aangegeven dat hij Verstappen niet wilde inhalen vóór het DRS-detectiepunt?

"Ik denk dat Hamilton achteraf door zijn team geholpen is, want ik kan me niet voorstellen dat hij honderden meters van tevoren al dacht: ik wil Verstappen niet inhalen voor de DRS-lijn."

"Mercedes zei dat het team niet wist waar Verstappen Hamilton precies voorbij zou laten. Maar wat als Verstappen een technisch probleem zou hebben gehad? Was Hamilton er dan ook achter blijven? Dan ga je er toch ook in één keer voorbij? Daar was gewoon de ruimte voor."

Verstappen probeerde daarna weg te rijden bij Hamilton, maar slaagde daar niet in. Vervolgens liet hij Hamilton voorbij, haalde hem weer in, maar kreeg hij ook een tijdstraf van vijf seconden. Kon jij nog volgen wat er allemaal gebeurde?

"Die tijdstraf was een gevolg van het besluit van Red Bull om Hamilton niet snel genoeg voorbij te laten. Een team kan redelijk goed inschatten of een bepaalde actie wel of niet acceptabel is en of je de coureur - die je op onrechtmatige wijze hebt ingehaald - voorbij moet laten. Laat je hem niet voorbij, dan gaan de stewards zich erover buigen."

"Dat gebeurde hier ook. De stewards kwamen tot een tijdstraf van vijf seconden, maar dat was inderdaad best raar, aangezien hij Hamilton kort daarvoor opnieuw voorbij liet. Waarschijnlijk heeft het besluit van Red Bull net te lang geduurd, waardoor die tweede straf erachteraan kwam."

Verstappen was na afloop zwaar teleurgesteld met zijn tweede plek. Verstappen was na afloop zwaar teleurgesteld met zijn tweede plek. Foto: ANP

Tot slot, alvast een voorzichtige vooruitblik op Abu Dhabi, waar Hamilton en Verstappen met een gelijke stand naartoe gaan. Wie is daar favoriet voor de zege?

"Het circuit is aangepast, waardoor de baan iets sneller is geworden. Verstappen heeft toch wel vaak last van onderstuur. Dat zagen we nu ook in Djedda. Ik denk dat de veranderingen aan de baan niet per se in zijn nadeel zijn, maar als ik de optelsom maak denk ik dat Mercedes de favoriet is. Dat gezegd hebbende: vooraf dachten we dat Djedda ook voor 100 procent een Mercedes-baan zou zijn. En dat bleek toch behoorlijk mee te vallen."