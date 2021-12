De bizar verlopen Grand Prix van Saoedi-Arabië gaat ongetwijfeld de geschiedenisboeken in als een van de controversieelste Formule 1-races ooit. Hoe de titelstrijd tot een kookpunt kwam en wat de verhoudingen in Djedda betekenen voor de beslissende race in Abu Dhabi.

De vergelijking tussen Formule 1 en profvoetbal is snel gemaakt, met coureurs en teams die zich al schreeuwend bij de scheidsrechter melden om hem te beïnvloeden. Zondag gebeurde dat met wedstrijdleider Michael Masi in de rol van leidsman.

Hamilton klaagde dat Verstappen voor de eerste herstart tegen de regels in een proefstart maakte in de pitsstraat. De Nederlander klaagde daarop weer dat zijn rivaal te veel afstand hield in de opwarmronde. En zo ging het de rest van de race door, met druk radioverkeer tussen de coureurs en de teams en vooral vanuit de teams richting de FIA.

Masi kwam ogen en vooral oren tekort om met iedereen in gesprek te blijven en vooral duidelijkheid te creëren. Tot na de race was niet geheel helder waarom Verstappen zijn concurrent Hamilton tot drie keer toe voorbij moest laten en waarom vervolgens alsnog een tijdstraf van vijf seconden volgde.

Hamilton rijdt achterop Verstappen Hamilton rijdt achterop Verstappen Foto: Getty Images

Is meeluisteren met de FIA wel zo duidelijk?

De Formule 1 zendt sinds enige tijd de communicatie tussen de teams en Masi uit op televisie, maar het is de vraag of het daarmee duidelijker wordt voor de tv-kijker. Niet alle gesprekken worden uitgezonden, waardoor er een incompleet beeld kan ontstaan.

Het schikkingsvoorstel van Masi richting Red Bull Racing voorafgaand aan de tweede herstart deed zeker de nodige wenkbrauwen fronsen, al is het niet ongebruikelijk dat de wedstrijdleider een coureur de kans geeft om onterecht gewonnen plaatsen terug te geven. Normaal gebeurt dat tijdens de race. Nu - wat ongebruikelijker - tijdens een rodevlagsituatie.

Het was niet de laatste keer dat Verstappen een plek moest prijsgeven aan Hamilton. Daar ging weer een duel in de eerste bocht aan vooraf, waarbij Verstappen zich verdedigde zoals hij twee races geleden in Brazilië deed: door extreem laat te remmen en zelf ook de bocht niet te halen. Op Interlagos mocht dit van de wedstrijdleiding, waarom het nu niet mocht is een van de vraagtekens die boven deze race blijven hangen.

Red Bull schatte blijkbaar goed in dat Verstappen nu de plaats moest opgeven en droeg de coureur op dat te doen. Het leverde de controversieelste situatie van deze titelstrijd op. Verstappen koos voor het rechte stuk richting de laatste bocht om van het gas te gaan.

130 Waarom de tijdstraf van Verstappen lastig uit te leggen is

Hamilton wist niet dat hij mocht inhalen, of wilde niet inhalen

Wat Hamilton vervolgens dacht, is niet helemaal duidelijk. Na afloop zei hij dat hij niet doorhad wat Verstappen aan het doen was, maar het is ook niet ondenkbaar dat hij de Nederlander niet voorbij wilde gaan, omdat die in de volgende drs-zone direct de aanval zou kunnen inzetten.

De Nederlander wilde volgens de stewards in ieder geval zeker niet dat Hamilton hem pas na de drs-lijn zou passeren en drukte daarom nog extra op de rem. Het kwam hem op een tijdstraf van tien seconden te staan.

Verstappen liet Hamilton vervolgens nog twee keer voorbij. Eén keer deed hij dat zo minimaal dat hij zijn titelrivaal nog geen 100 meter later alweer inhaalde. De wedstrijdleiding vond daarom dat het nog een keer moest. Daarbij drukte Hamilton zijn Nederlandse concurrent opmerkelijk ver naast de baan. Dit paste bij de hard-tegen-hardfase waarin de race inmiddels was beland.

Een van de duels tussen Verstappen en Hamilton in de eerste bocht Een van de duels tussen Verstappen en Hamilton in de eerste bocht Foto: Getty Images

Verstappen had kunst- en vliegwerk nodig omdat auto niet snel genoeg was

Toch blijft vooral hangen dat Red Bull in de race voor de derde keer op rij niet bij machte was om Mercedes echt op snelheid het hoofd te bieden. Verstappen moest op en over de limiet rijden om zijn titelrivaal te kunnen bedreigen, terwijl Hamilton zelf de snelheid had om in het gevecht te blijven zonder de extremen op te zoeken.

Verstappen had zaterdag de snelste auto, maar dat was ook omdat de Red Bull vooral leek afgesteld voor snelheid over één ronde. Zondag waren de rollen omgedraaid. Dat werd nog verder versterkt toen Verstappens mediumbanden het langzaam maar zeker begonnen te begeven. De wissel naar die banden voor de tweede herstart leverde de Nederlander dankzij de extra grip misschien wel de leiding op, maar uiteindelijk bewees Hamilton dat de witte band de juiste keuze was.

De vraag is natuurlijk wat deze krachtsverhoudingen betekenen voor het grondig verbouwde slottoneel in Abu Dhabi. Red Bull en Verstappen kunnen enigszins moed putten uit de snelheid die de Nederlander had in de eerste sector, maar normaal gesproken is de Mercedes in Abu Dhabi met de huidige vorm de snelste auto. Dus zal er voor Verstappen weer het nodige kunst- en vliegwerk op en over het randje aan te pas moeten komen om toch wereldkampioen te worden.