Max Verstappen vergooide zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië met een fout in de laatste bocht een vrijwel zekere poleposition. Lewis Hamilton kreeg de eerste startpositie zo cadeau en dreigt weer een tik uit te delen in de titelstrijd. Toch is zeker niet alles verloren voor de Nederlandse WK-leider.

Iets voorbij het 100-meterbordje remmen en dan de laatste bocht door om zo goed mogelijk uit te accelereren richting de finishlijn. Dat is alles wat Verstappen nog hoefde te doen om in Djedda poleposition te pakken, en zijn geweldige laatste kwalificatierondje af te ronden. Het liep anders.

Verstappen remde niet noemenswaardig veel later dan in zijn eerste poging om poleposition te pakken, maar toch blokkeerde het binnenste voorwiel van de Red Bull. "Ik weet niet waarom dat gebeurde", zei de WK-leider later.

"Toen probeerde ik de ronde nog te redden", blikte hij terug. Maar de lijn die de Limburger inmiddels door de bocht had, was te ruim en de muur maakte een einde aan Verstappens poging om pole te pakken. De pole die hem 200 meter terug nog nauwelijks leek te kunnen ontgaan.

"Ik ben boos op mezelf", was Verstappen na afloop schuldbewust. "Maar er zijn ook genoeg aanknopingspunten om morgen nog een goede kans te hebben." We nemen een aantal van die aanknopingspunten onder de loep.

116 Terugblik: 'Verstappen ondanks fout duidelijk sneller dan Hamilton'

Snelheid Red Bull beter dan verwacht

Het Jeddah Corniche Circuit leek op papier een Mercedes-baan met de lange rechte stukken en de inmiddels gevreesde topsnelheid in de auto van Hamilton. Maar na twee races waarin Verstappen weinig kon inbrengen tegen zijn titelrivaal is de Red Bull in Saoedi-Arabië weer echt snel. Snel genoeg voor poleposition.

Ook snel genoeg voor in de race? Mercedes lijkt erg zelfverzekerd over hun racepace, het tempo dat ze kunnen rijden over langere reeksen ronden. Maar hoe dat bij Red Bull zit is een vraagtekenen. Daarvoor reed zeker Verstappen vrijdag in de vrije trainingen te weinig consistente ronden op dezelfde band.

"Het lijkt erop dat Red Bull van vrijdag op zaterdag veel snelheid heeft gevonden", stelde technische baas Andrew Shovlin van Mercedes vast. "Als ze dat ook meenemen in de race, dan wordt het erg spannend."

Het extreme snelheidsverschil dat Hamilton in Brazilië liet zien, lijkt ook een beetje verdwenen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. De veelgeprezen zogenoemde 'raketmotor' van de Brit maakt in Djeddah veel minder indruk dan bij het eerste optreden op Interlagos.

Dat kan zijn omdat Mercedes al te veel van die motor heeft gevraagd, of omdat de topsnelheid in Brazilië uiteindelijk niet alleen aan de motor te danken was. Zaterdag stonden Verstappen en Hamilton weer dicht bij elkaar op de lijst met topsnelheden.

De snelheid bij Red Bull is al het hele weekend dik in orde De snelheid bij Red Bull is al het hele weekend dik in orde Foto: Getty Images

Verstappen kan schade direct bij de start goedmaken

Snel of niet, Verstappen moet Hamilton nog steeds voorbij als hij wil winnen. De eerste mogelijkheid daarvoor komt bij de start, vanaf de derde plaats - mits zijn versnellingsbak niet gewisseld hoeft te worden als gevolg van de crash, want dan begint Verstappen vijf plaatsen terug.

In de meeste races waarin Verstappen niet op poleposition vertrok, wist de Limburger bij de start wel wat plaatsen te winnen. In de laatste drie races ging hij respectievelijk van 3 naar 1 (Mexico), van 2 naar 1 (Brazilië) en van 7 naar 4 (Qatar).

Het wordt cruciaal voor de Red Bull-coureur om zondag bij de start in ieder geval één van de twee Mercedessen te pakken te nemen. De cijfers laten zien dat hij daartoe in staat is.

In de fase die volgt is er nog een aanknopingspunt: De Red Bull krijgt in Djedda de banden sneller op de ideale temperatuur dan de Mercedes. De kans is daarom groot dat Verstappen in de openingsfase sneller is dan Hamilton, waardoor dat een moment kan zijn om toe te slaan.

Deze eigenschap levert ook voordelen op als de strijd later in de strategisch wordt gevoerd. Een auto die de banden snel aan de praat heeft is effectief bij de undercut, het eerder stoppen dan een concurrent om dankzij nieuwe banden uiteindelijk een plaats te winnen. Los van een mogelijk snelheidsvoordeel is dat wel het enige strategische pluspunt voor Verstappen. Teamgenoot Sergio Pérez moet van de vijfde plaats komen, terwijl Hamilton zijn 'wingman' Bottas direct naast zich heeft.

Hamilton kreeg de poleposition na de fout van Verstappen cadeau Hamilton kreeg de poleposition na de fout van Verstappen cadeau Foto: Getty Images

Verstappen kan zich in duel met Hamilton iets meer veroorloven

Er is nog een klein voordeel voor Verstappen. De Limburger heeft nog altijd een voorsprong van acht punten. Mocht hij in de race, bijvoorbeeld bij de start al, in duel komen met Hamilton, dan kan de WK-leider zich net iets meer permitteren dan zijn titelrivaal.

Een duel dat voor beiden eindigt in tranen, zoals eerder tijdens de Italiaanse Grand Prix, zou voor Verstappen niet direct desastreus zijn. Voor Hamilton ligt die situatie anders: die moet normaal gesproken gewoon winnen om zijn titelkansen in Abu Dhabi levend te houden.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië begint zondag om 18.30 uur Nederlandse tijd. Het Formule 1-seizoen wordt volgende week afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi.