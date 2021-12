In de beslissende fase van de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton doet de Formule 1 het nieuwe Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië aan, voor de voorlaatste race van het seizoen. Vrijdag kwamen de coureurs voor het eerst in actie op de baan. Dit viel op in de eerste twee vrije trainingen.

Wat is er aan de hand met de rode band?

Echt representatieve tijden op de rode softbanden zijn er niet geweest in beide vrije trainingen. Alle coureurs bleken moeite te hebben om die banden op de juiste bedrijfstemperatuur te krijgen. De gebruikelijke stap in rondetijd was er nauwelijks. Volgens Pirelli was het verschil tussen de mediumband en de softband slechts 0,3 seconde. Ter vergelijking: doorgaans is dit verschil 0,6 à 0,8 seconde op een ronde.

Vooral in razendsnelle derde sector leek de rode band het lastig te hebben. "Misschien is die band wel te zacht voor dat gedeelte", vroeg Lewis Hamilton zich af. Pirelli heeft de 'middenrange' meegenomen naar Djedda. Dat wil zeggen, de compounds C2 (hard), C3 (medium) en C4 (zacht).

Opvallend is dat de mediumbanden en de harde banden wel goed lijken te werken. Hamilton reed zijn snelste tijd in de tweede training dan ook op de mediumbanden. Valtteri Bottas deed hetzelfde. Verstappen verbeterde zich -na meerdere pogingen- nog wel op zijn softbanden, maar niet met de voor die banden gebruikelijke stap. De kans dat veel coureurs gaan proberen om Q2 van de kwalificatie op de mediums door te komen en zo te starten op geel is daarom groot.

Charles Leclerc op de softbanden in Abu Dhabi Charles Leclerc op de softbanden in Abu Dhabi Foto: Getty Images

Meer grip, maar ook minder nadruk op motorvermogen?

Hoewel er urenlang rondjes is gereden op de simulator in de fabrieken van de teams, kwamen de coureurs vrijdag pas echt in actie op de nieuwe baan. De grote vraag was: hoe snel zijn de bochten? En hoeveel grip is er?

Beide factoren zijn belangrijk in de titelstrijd. Als er heel veel grip is, zorgt dat ervoor dat meer bochten in Djedda volgas worden genomen. Voor de auto zijn het daarmee effectief geen bochten maar is het gewoon een recht stuk. En dat is weer in het voordeel van het team met de hoogste topsnelheid: de Mercedes. Alle coureurs waren het erover eens dat er veel grip was. "Zeer veel grip", liet Sebastian Vettel na afloop weten. "Echt veel meer dan ik had verwacht."

Maar er is -volgens teambaas Christian Horner althans- ook goed nieuws voor Red Bull. "Sommige bochten hier pakken wat krapper uit dan we vooraf op basis van de data dachten. Het hele circuit is wat krapper", stelde de Brit vast. "Daarmee komt de nadruk weer wat minder op motorvermogen te liggen." Wat Horner bedoelt: Als de coureurs in meer bochten van het gas moeten, kan Hamilton minder profiteren van zijn sterkere motor.

Red Bull zoekt in de tweede training meer naar topsnelheid

Verstappen reed in de eerste vrije training met een andere achtervleugel dan in de tweede training. Er werd gewisseld van een vleugel met een gemiddeld downforce-niveau naar eentje met weinig downforce. Het is een voorbeeld van hoe teams opzoek zijn naar de juiste afstelling, zeker op een nieuwe baan als het Djedda Corniche Circuit.

De achtervleugel met minder downforce en minder luchtweerstand is te herkennen aan de het diepere middengedeelte en de dunnere uiteinden onder de letters H en A van Honda. Het is ook de vleugel waarmee Red Bull vooralsnog geen problemen had met een klapperend drs-systeem aan het einde van de rechte stukken.

Verstappen in de eerste training met de 'medium downforce' achtervleugel van Red Bull Verstappen in de eerste training met de 'medium downforce' achtervleugel van Red Bull Foto: Getty Images

Verstappen in de tweede training met de 'low downforce' achtervleugel Verstappen in de tweede training met de 'low downforce' achtervleugel Foto: Getty Images

Verkeer vergroot vooral in derde sector kans op ongelukken

"Het wordt waarschijnlijk een chaos. Dat is het altijd al, maar hier misschien wel meer dan elders", voorspelde Lando Norris na afloop van de trainingen. De Brit is bezorgd dat coureurs elkaar in de weg gaan zitten op het vrij onoverzichtelijke circuit. Dat komt vooral omdat de hoge muren en vloeiende bochten het zicht naar achteren voor coureurs beperken. Die kunnen minder goed zien wat er aan komt.

De McLaren-coureur vreest vooral een rijtje wachtende auto's voor de laatste bocht. Iets was in de trainingen op vrijdag ook te zien was: coureurs die wachten op een gat voor een vrije ronde, die daarbij elkaar in de weg zitten.

Maar het levert ook gevaar op voor de coureurs in een snelle ronde, die op dat punt met meer dan 300 kilometer per uur op de klok komen aanzeilen. "De snelheid waarmee je op andere auto's afkomt, dat wordt wel een gevaarlijke zone", vulde Hamilton Norris aan. "Dat is echt erger dan op veel andere circuits waar we rijden."