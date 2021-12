Nu de kwalificatie voorbij is, kunnen onze Formule 1-verslaggevers Patrick Moeke en Joost Nederpelt een voorspelling doen voor de race van zondag. Wat denken deze experts? En wat denk jij? Laat je licht schijnen op ons reactieplatform NUjij.

Patrick: 'Ik vrees dat een tweede plek het maximaal haalbare voor Verstappen is. Mercedes leek tijdens de vrije trainingen erg snel te zijn in de racesimulaties en als er niets geks gebeurt rijdt Hamilton vooraan weg. Tegelijkertijd lijkt de kans op één of meerdere safetycars hier heel groot te zijn, dus wellicht kan Verstappen in de chaos nog verrassen. De titelstrijd zal waarschijnlijk sowieso worden verlengd tot aan Abu Dhabi.'

Joost: 'Uitgaande van het scenario dat hij gewoon als derde start verwacht ik een gretige en verbeten Verstappen, die in de eerste ronde dan ook zeker één van de twee Mercedes-coureurs voorbij gaat. Dan volgt een fase waarin de race een tijdje stabiliseert, zeker omdat de banden heel lang meegaan. De grote strategische strijd met Hamilton barst los rond en na de pitstop naar de harde band, waarin Verstappen dankzij een nipt snellere auto aan het langste eind gaat trekken.'