Onze Formule 1-verslaggevers Joost Nederpelt en Patrick Moeke staan het hele weekend van de Grand Prix van Qatar tot jullie beschikking om al jullie vragen te beantwoorden. Het enige wat je hoeft te doen is je vraag stellen onder dit artikel via NUjij.

Gerba: Gaat Mercedes nu meer last van koelingsproblemen krijgen nu de gemiddelde snelheid hoger is en dus meer van de motor gevraagd wordt?

Patrick: "Dat zou zeker kunnen. In Qatar zagen we dat Valtteri Bottas kampte met oververhitting, niet voor de eerste keer dit jaar. Op dit circuit wordt er nog meer van de motor gevraagd en is het bovendien nog warmer dan in Qatar."

"Wat natuurlijk wel in het voordeel van Mercedes en met name Hamilton is, is dat de Brit sinds Brazilië met een nieuwe verbrandingsmotor rijdt. Deze is dus vrij nieuw en kan relatief zwaar worden belast."