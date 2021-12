Of Max Verstappen dit jaar nou wereldkampioen wordt of niet, feit is dat de Nederlander nog nooit zo dicht bij zijn eerste wereldtitel is geweest. Hoe gingen andere legendarische coureurs om met hun eerste titelstrijd? Een terugblik op een aantal memorabele ontknopingen in de koningsklasse van de autosport, waarbij er soms parallellen zijn te leggen met dit seizoen.

Schumacher pakt wereldtitel na crash met Hill

De eerste wereldtitel van Michael Schumacher in 1994 is zeer controversieel en typeert het racekarakter van de Duitser: om te winnen is alles geoorloofd, ook al moeten daarbij soms de randjes van de reglementen worden opgezocht.

Benetton-coureur Schumacher begint met één punt voorsprong op concurrent Damon Hill aan de laatste Grand Prix van het jaar. Kort gezegd, de coureur die zijn concurrent voorblijft verovert de wereldtitel.

De 25-jarige Schumacher pakt bij de start de leiding ten koste van Nigel Mansell. Mansell laat zijn Williams-teamgenoot Hill daarna snel voorbij, waarna de twee titelconcurrenten ronden lang achter elkaar aan blijven rijden.

In de 36e ronde bezwijkt Schumacher onder de druk. De jongeling raakt de controle over zijn auto kwijt en toucheert de muur. Hill lijkt te profiteren en zet zijn Williams naast de auto van zijn concurrent, maar dan stuurt Schumacher opeens in.

Schumacher raakt Hill vol op zijn zijkant, stuitert op twee wielen de lucht in en eindigt in de grindbak. Daarmee lijkt Hill de grote winnaar van het gevecht, omdat hij - in tegenstelling tot Schumacher - zijn weg kan vervolgen. Kort na het incident moet Hill echter opgeven met een kapotte ophanging, waardoor de eerste wereldtitel van Schumacher een feit is.

Hoewel Schumacher er flink van langs krijgt van al zijn collega-coureurs, doen de stewards de crash af als een race-incident. Schumacher heeft tijdens de rest van zijn loopbaan altijd volgehouden dat hij Hill niet heeft gezien en dat het zeker niet zijn bedoeling was om opzettelijk te crashen.

Michael Schumacher en Damon Hill in 1994. Michael Schumacher en Damon Hill in 1994. Foto: Getty Images

Alonso moet denken aan zichzelf bij eerste titelstrijd Verstappen

Het is niet voor niets dat Fernando Alonso zich regelmatig laat ontvallen dat hij hoopt dat Max Verstappen dit jaar de wereldtitel pakt. De huidige coureur van Alpine ziet in de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton veel gelijkenissen met het seizoen 2005, waarin hij zelf voor het eerst de titel pakte.

"Max is nu 24, toen ik voor mijn eerste wereldtitel vocht was ik zelf ook 24", aldus Alonso eerder dit jaar tijdens een persconferentie. "Max neemt het nu op tegen een zevenvoudig wereldkampioen, ik nam het destijds ook op tegen een zevenvoudig wereldkampioen."

"Bovendien ontstond er een enorme hype toen ik de Formule 1 inkwam. In Barcelona waren er bij de Spaanse Grand Prix allemaal blauwe tribunes. In Zandvoort raceten we voor oranje tribunes."

Alonso doelt op het seizoen 2005, waarin hij als Renault-coureur zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher van de troon stoot. Na vijf dominante jaren is de Ferrari van Schumacher echter niet meer bij machte om de opmars van de razendsnelle Alonso in zijn Renault te stuiten.

De jonge Kimi Räikkönen is uiteindelijk nog de grootste concurrent van de Spanjaard, maar twee races voor het einde van het jaar is Alonso al zeker van zijn eerste wereldtitel.

Fernando Alonso is in extase na het veroveren van zijn eerste wereldtitel in 2005. Fernando Alonso is in extase na het veroveren van zijn eerste wereldtitel in 2005. Foto: Getty Images

Hamilton verspeelt grote voorsprong in 2007 en grijpt naast titel

Om terug te blikken op Hamiltons eerste titel kunnen we niet om zijn eerste gemiste wereldtitel heen. De Brit komt in 2007 de Formule 1 binnen en knokt direct in zijn eerste seizoen om het kampioenschap. Hij is teamgenoot van Alonso, die als tweevoudig kampioen is overgestapt van Renault naar McLaren.

De destijds 22-jarige Brit beleeft een stormachtig debuutjaar, waarin Alonso zijn grootste concurrent blijkt. Hamilton kan - net als Verstappen dit weekend - in de voorlaatste race kampioen worden. Hij begint met liefst veertien punten voorsprong op Alonso aan de GP van China, terwijl de winnaar van een Grand Prix in die periode slechts tien punten mag bijschrijven. Räikkönen kan ook nog kampioen worden, maar moet liefst zeventien punten overbruggen.

In de 31e ronde van de race op het deels natte Shanghai International Circuit wordt Hamilton vanaf de tweede plek naar binnen geroepen voor een pitstop. Die positie zou aan het eind van de race goed genoeg zijn om de titel veilig te stellen. Bij het inrijden van de pits gaat het echter volledig mis: Hamilton verremt zich en komt in de kleinste grindbak van het circuit terecht. Hamilton houdt zijn auto aan de praat, maar kan niet voorkomen dat hij zich ingraaft en uit zijn McLaren moet stappen.

Zijn titelconcurrenten Räikkönen (eerste) en Alonso (tweede) lopen flink in, maar ondanks die resultaten vertrekt Hamilton nog altijd als kampioenschapsleider naar de slotrace in Brazilië. Na een knotsgekke race staat Hamilton uiteindelijk met lege handen: niet Alonso, maar Ferrari-coureur Räikkönen gaat met het kampioenschap aan de haal, met één punt voorsprong op zowel Hamilton als Alonso.

Lewis Hamilton strandt in de grindbak van het Shanghai International Circuit in 2007. Lewis Hamilton strandt in de grindbak van het Shanghai International Circuit in 2007. Foto: Getty Images

Hamilton pakt op bizarre wijze eerste titel in 2008

Een jaar later volgt opnieuw een zinderende race in Brazilië en ditmaal trekt Hamilton wél aan het langste eind. De ontknoping is zowaar nog krankzinniger dan de race van 2007 op Interlagos: Hamilton stelt pas in de laatste bocht de titel veilig.

De 23-jarige Hamilton vertrekt als kampioenschapsleider naar Brazilië en moet minimaal vijfde worden om de titel te pakken. Ferrari-coureur Felipe Massa is zijn enig overgebleven titelconcurrent en jaagt in zijn thuisland eveneens op zijn eerste wereldtitel.

Voor Hamilton is het vooral overleven op het deels natte circuit in São Paulo, dat gedurende de race geteisterd wordt door verschillende regenbuien. In de 63e ronde begint het opnieuw te regenen en dat is voor Hamilton en Sebastian Vettel, die beiden knokken om de vierde plek, reden om naar binnen te komen voor regenbanden.

Kort na zijn pitstop maakt Hamilton een remfout, waardoor Toro Rosso-coureur Vettel hem voorbij kan steken. Omdat Toyota-coureur Timo Glock geen pitstop heeft gemaakt, rijdt Hamilton bij het ingaan van de laatste ronde opeens op de zesde plek, buiten kampioenschapspositie.

De weergoden zijn Hamilton echter gunstig gezind, want in de slotronde begint het steeds harder te regenen. Glock begint met een kleine minuut voorsprong op Hamilton aan zijn laatste ronde, maar rijdt nog altijd op zijn droogweerbanden. Zijn voorsprong verdwijnt als sneeuw voor de zon en in de laatste bocht gaat Hamilton de Duitser voorbij. Daarmee wordt hij met één punt voorsprong op Massa wereldkampioen.