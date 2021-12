Max Verstappen kan dit weekend bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen worden. Ho-Pin Tung, coureur en de vaste Formule 1-analist van NU.nl, beantwoordt vijf vragen over de race in Djedda.

Mercedes wordt op het razendsnelle circuit in Djedda door veel mensen als favoriet gezien. Zie jij dat ook zo?

"Als je puur naar de technische feiten kijkt, is Mercedes zeker in het voordeel op deze baan. Kijk naar het vermogen en de manier waarop zij neerwaartse druk genereren. Dat gezegd hebbende, het belangrijkste aspect om de auto optimaal te laten werken is dat de banden in de juiste window terechtkomen. Als dat Red Bull wel lukt en Mercedes niet, kan Verstappen ook hoge ogen gooien."

"In Mexico hebben we dat in de kwalificatie gezien, alleen was het toen andersom. Red Bull had daar het hele weekend de snelste auto, maar beide Mercedessen stonden in de kwalificatie vooraan. Achteraf bleek dat Verstappen en Sergio Pérez net op dat moment hun banden niet aan de praat kregen. Op papier lijkt Djedda een Mercedes-baan, maar door verschillende factoren hoeft dat dus niet zo te zijn."

Het circuit in Djedda is nieuw aangelegd en er is nog bijna niet op gereden. Welke invloed heeft het nieuwe asfalt op de banden?

"Wat je vaak ziet als een baan opnieuw wordt geasfalteerd - recentelijk in Portimão en vorig jaar in Istanboel - is dat er olie uit de oppervlakte van het asfalt naar boven komt. Als het warmer is, zoals in Djedda dit weekend, is dat effect nog groter."

"Een groot verschil met Portimão en Istanboel is wel dat er hier supportraces zijn met onder meer de Formule 2 en Porsches. Dat gaat er zeker voor zorgen dat de baan zich sneller ontwikkelt dan bij de races die ik zojuist aanhaalde."

In Qatar kregen tijdens de race verschillende coureurs klapbanden. Gaan we dat dit weekend weer zien?

"Dat zou zeker kunnen. De oorzaak was een combinatie van verschillende dingen, die we op dit circuit ook weer gaan zien. Er zijn veel snelle bochten, waardoor de banden lange tijd met veel neerwaartse druk worden belast."

"Die neerwaartse druk gaat, vooral op het rechte stuk, door het karkas van de band heen. Dat zorgt voor stress op de band, zeker als er tijdens de nacht wordt gereden en het kouder wordt. Dit heeft weer effect op de bandenspanning. Het zou wat dat betreft zeker een chaotische race kunnen worden, waarbij de banden een grote rol kunnen spelen."

Verstappen krijgt dit weekend voor het eerst in zijn loopbaan de kans om wereldkampioen te worden. In hoeverre geloof je in zijn titelkansen?

"Als Verstappen dit weekend al wereldkampioen wil worden, moet er iets geks gebeuren met Hamilton. Dat gezegd hebbende: als er een weekend is waar dat zou kunnen gebeuren, is het hier. Er zijn zoveel onberekenbare factoren die hier een rol kunnen gaan spelen: de nieuwe baan, het stratencircuit en het nieuwe asfalt."

"Iets wat ik nog vergat aan te halen: een ander probleem met relatief vers asfalt in combinatie met auto's die veel neerwaartse druk genereren uit de vloer, is dat in snelle bochten het asfalt kapot kan gaan. Ook dat kan nog problemen opleveren. Kortom, er zijn veel externe factoren te bedenken waardoor het voor Hamilton mis zou kunnen gaan, maar die gelden natuurlijk ook voor Verstappen."

Max Verstappen kan in vier verschillende scenario's de wereldtitel pakken. Max Verstappen kan in vier verschillende scenario's de wereldtitel pakken. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Tot slot, de Formule 1-wereld staat dit weekend uitgebreid stil bij het overlijden van Frank Williams. In 2003 liet hij jou als teambaas testen voor zijn gelijknamige team, waardoor je de eerste Chinese Formule 1-coureur ooit werd. Hoe heb jij die dag destijds beleefd en hoe belangrijk was Williams daarmee voor jou?

"Nadat ik het Formula BMW Asia-kampioenschap had gewonnen, kreeg ik destijds een uitnodiging van Frank Williams om voor zijn team op het Spaanse circuit van Jerez de la Frontera een Formule 1-auto te testen. Natuurlijk kan ik me dat nog goed herinneren."

"Ik moest eerst op de fabriek komen om een stoeltje te maken en om met de engineers te praten. Toen ik daar binnen kwam lopen stond er in de lobby, zoals altijd eigenlijk, een Formule 1-auto. Maar het mooie aan deze auto was dat daar een sticker met mijn naam op stond. Ik was ontzettend onder de indruk en vond het bijzonder gaaf."

Ho-Pin Tung was in 2003 bij Williams de eerste Chinese coureur die in een Formule 1-auto stapte. Ho-Pin Tung was in 2003 bij Williams de eerste Chinese coureur die in een Formule 1-auto stapte. Foto: Getty Images

"Frank Williams was een ontzettend aardige man. Ook in de afgelopen jaren kwam ik hem nog regelmatig tegen. Ik was als ontwikkelingscoureur actief voor Jaguar in de Formule E en spendeerde veel tijd bij Williams, omdat Williams Advanced Engineering de technische partner was van Jaguar in de Formule E."

"Ik deed vaak de nachtshifts en dan aten we vooraf in de bedrijfskantine. Steevast zat Frank Williams daar ook. Tegelijkertijd keek hij dan naar de televisies, waarop altijd oude races werden afgespeeld. We knikten dan naar elkaar of maakten even een kort praatje."

"Bij Frank stroomde de autosport door zijn aderen. Hij had een enorme passie voor de sport en was ondanks zijn beperkingen erg gedreven. Formule 1 is extreem competitief en in zekere zin moet je altijd knokken om als team te overleven. Dat hem dat ondanks al zijn tegenslagen is gelukt, is ontzettend bijzonder."