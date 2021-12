Het belooft een warm weekend te worden rond de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting in Djedda.

De komende dagen is het zonnig en droog in Djedda. De wind waait uit het (zuid)westen, vanaf de Rode Zee. Deze wind kent een dagelijks verloop. In de ochtend waait het nauwelijks, aan het einde van de ochtend of aan het begin van de middag steekt een matige wind op en na zonsondergang gaat de wind weer liggen.

De maximumtemperatuur van 31 of 32 graden wordt dagelijks aan het begin van de middag bereikt. Rond zonsondergang is het een graad of 29.

De race op zondag start om 18.30 uur Nederlandse tijd. In Djedda is het dan 20.30 uur. De zon is dan al enkele uren onder en de temperatuur ligt rond de 27 graden. Aan het einde van de race zal het nog zo'n 25 graden zijn.