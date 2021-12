Zondag strijdt Max Verstappen met Lewis Hamilton in Abu Dhabi om de wereldtitel. Aan het succesvolle seizoen 2021 ging vijf jaar met topteam Red Bull Racing vooraf. Vijf jaar waarin hoogtepunten en dieptepunten elkaar afwisselden, maar waarin concurrent Mercedes vooral buiten bereik was. Een terugblik op de jaren waarin Verstappen door vechten tegen de bierkaai werd gerijpt tot titelkandidaat.

2016 is voor Nederland een historisch Formule 1-jaar. Verstappen wint op 15 mei direct zijn eerste race voor Red Bull. Meerdere podiums volgen, waaronder een derde plaats na een magistrale inhaalrace in Brazilië. De Limburger zet zichzelf daarmee definitief op de kaart als supertalent. Verstappens opvallende prestaties verbloemen wel hoe slecht zijn team er eigenlijk voor staat.

Uit de cijfers van dat seizoen blijkt duidelijk dat Mercedes onaantastbaar is. Van de 21 races wint Red Bull er 3, de rest wordt verdeeld onder Nico Rosberg en Lewis Hamilton. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo wordt wel derde in de eindklassering, maar op een kolossale achterstand van 129 punten op wereldkampioen Rosberg.

De Mercedes is een ijzersterke combinatie van auto en motor. Red Bull kampt al sinds 2014 met dezelfde zwakste schakel: de Renault-krachtbron. Na Verstappens debuutseizoen bij het topteam gaat de Franse motor voor steeds meer problemen zorgen. Naast een tekort aan paardenkrachten speelt de gebrekkige betrouwbaarheid steeds weer op.

Cijfers van Verstappen in 2016 Positie in einduitslag: 5e

Overwinningen: 1

Podiumplaatsen: 7

Punten: 204

De inhaalrace van Verstappen op een kletsnat Interlagos zet de Nederlander definitief op de kaart als supertalent. De inhaalrace van Verstappen op een kletsnat Interlagos zet de Nederlander definitief op de kaart als supertalent. Foto: Getty Images

Niet Red Bull, maar Ferrari is de grote uitdager

Toch heeft Mercedes in het nieuwe seizoen 2017 direct een uitdager. Het is alleen niet Red Bull, maar Ferrari. Uit de fabriek in Maranello is een auto gerold die met Sebastian Vettel achter het stuur aardig kan wedijveren met Hamilton. De grote regelwijziging voor dat seizoen pakt goed uit voor het Italiaanse team.

Dat kan niet gezegd worden van Red Bull, dat aan het seizoen begint met een auto zonder winstkansen. Verstappen beleeft zelfs een beroerde reeks van twaalf races tussen de Chinese en de Maleisische Grand Prix, waarin hij het podium niet één keer mag bezoeken.

Te weinig snelheid, meerdere startcrashes en problemen aan auto en motor zitten de Nederlander dwars. "Elke keer ga je weer naar huis en ben je weer teleurgesteld", omschrijft Verstappen die fase in het kampioenschap.

Vanaf Maleisië keert het tij. Op Sepang wint Verstappen zijn tweede race en een week later knokt hij in Japan tot in de laatste ronden met Hamilton om de zege. Een dominante overwinning in Mexico volgt, waarmee Verstappens seizoen nog wat glans krijgt. Maar onder de streep scoort de Limburger door de vele problemen en incidenten de minste punten van de zes topauto's in het veld. Hamilton wordt kampioen.

Cijfers van Verstappen in 2017 Positie in einduitslag: 6e

Overwinningen: 2

Podiumplaatsen: 4

Punten: 168

Door een dominante zege in Mexico geeft Verstappen 2017 nog wat glans Door een dominante zege in Mexico geeft Verstappen 2017 nog wat glans Foto: Getty Images

'Je moet ermee leren leven'

Voordat het seizoen 2018 begint, weet Verstappen al dat meestrijden om het kampioenschap lastig gaat worden. De motor achter in de Red Bull is nog steeds van Renault, en die komt nog altijd kracht tekort ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Daarmee is de RB14 op veel circuits niet de snelste auto. "En als je niet de snelste auto hebt, kun je geen wereldkampioen worden", zegt Verstappen voor de openingsrace in Melbourne.

"Natuurlijk zouden we bij Red Bull ook de snelste motor willen hebben, maar dat gaat nu eenmaal niet. Daar moet je mee leren leven." Mercedes en Ferrari willen geen motoren leveren aan Red Bull. "Dat neem ik ze niet kwalijk. Ik zou hetzelfde hebben gedaan als ik in hun schoenen stond."

Verstappen begint 2018 met een slechte reeks, waarin hij bij veel incidenten betrokken is. Dieptepunt voor Red Bull is de crash met teamgenoot Ricciardo in Azerbeidzjan. Dan heeft Verstappen al de GP van China achter de rug, waarin de Limburger door twee fouten de zege vergooit en Ricciardo wint. Vervolgens crasht hij in Monaco in de derde vrije training, waardoor de Red Bull-coureur de kwalificatie misloopt.

Verstappen inspecteert zijn auto na de trainingscrash in Monaco. Verstappen inspecteert zijn auto na de trainingscrash in Monaco. Foto: Getty Images

Ommekeer volgt na boze persconferentie in Canada

Het is misschien wel de slechtste fase in de loopbaan van de dan nog altijd slechts twintigjarige Verstappen. Als hem bij de volgende race in Canada wordt gevraagd waarom hij bij zo veel incidenten betrokken is, zegt hij met een strak gezicht: "Ik weet het niet, en als ik er nog meer vragen over krijg, denk ik dat ik iemand een kopstoot geef."

Zonder daadwerkelijk gewelddadig te worden, gaat het vanaf Canada een stuk beter. Verstappen pakt drie podiumplaatsen op rij, inclusief de zege in Oostenrijk. Het is de opmaat van een sterke tweede seizoenshelft, al komen er nog wel wat motorproblemen tussendoor. Zowel op Silverstone als op de Hungaroring valt hij uit. Verstappen moet al opboksen tegen de sterkere Mercedes en Ferrari, en dan laat zijn materiaal hem ook nog in de steek.

In de zomerpauze kondigt Ricciardo plotseling zijn vertrek aan bij Red Bull. De Australiër ziet zijn team steeds meer richting Verstappen trekken en wil geen rol als tweede viool. Het nieuws heeft geen invloed op de prestaties van Verstappen, die 2018 afsluit met een reeks van vijf podiumplaatsen. Daar zit een zege in Mexico bij.

In Brazilië glipt de overwinning uit handen door een aanvaring met achterblijver Esteban Ocon, die na afloop zowel fysiek als verbaal geconfronteerd wordt door Verstappen.

Cijfers van Verstappen in 2018 Positie in einduitslag: 4e

Overwinningen: 2

Podiumplaatsen: 11

Punten: 249

Verstappen valt in Hongarije met een motorprobleem uit. Verstappen valt in Hongarije met een motorprobleem uit. Foto: Getty Images

Eindelijk verlost van kwelgeest Renault

Naast het vertrek van Ricciardo is er meer nieuws voor Verstappen voor 2019: hij wordt eindelijk verlost van kwelgeest Renault. Honda is de nieuwe motorpartner van Red Bull. Het team krijgt bovendien veel meer fabrieksondersteuning van de Japanners dan het ooit van Renault kreeg.

Het seizoen begint goed, met een derde plaats achter de dominante Mercedessen in Melbourne. Maar al snel blijkt Mercedes weer te sterk. Verstappen krijgt ook weer te maken met Ferrari, dat met Charles Leclerc bovendien een jong en snel talent in huis heeft.

De generatiegenoten ontmoeten elkaar vaak in 2019, waaronder in Oostenrijk. Daar neemt Verstappen in de slotfase voor met in oranje getooide fans gevulde tribunes op resolute wijze de Monegask de leiding af en wint hij zijn eerste race van het seizoen. Het is meteen de eerste zege van het team met Honda.

Dankzij fraaie zeges in Duitsland (waar Mercedes faalt) en Brazilië (waar Verstappen in een rechtstreeks duel afrekent met Hamilton) pakt de Nederlander de derde plaats in de eindstand, voor de Ferrari's. Het is Verstappens beste klassering tot dan toe. Maar de Mercedessen zijn wederom buiten bereik.

Cijfers van Verstappen in 2019 Positie in einduitslag: 3e

Overwinningen: 3

Podiumplaatsen: 9

Polepositions: 2

Punten: 278

Verstappen verslaat Hamilton in Brazilië in een rechtstreeks duel om de zege. Verstappen verslaat Hamilton in Brazilië in een rechtstreeks duel om de zege. Foto: Getty Images

Realiteit blijkt anders

Dat gaat in 2020 anders worden, laat Red Bull-topman Helmut Marko voor de start van het seizoen optekenen. De Oostenrijker verwacht dat zijn team dankzij Honda in het nieuwe seizoen op hetzelfde niveau als Mercedes en Ferrari kan opereren.

Maar zodra de koningsklasse na een lange onderbreking door de uitgebroken coronapandemie in Oostenrijk arriveert, blijkt de realiteit anders. De Mercedes is wederom veel sneller en Verstappen en Red Bull moeten hun doelen bijstellen. Een van de twee zwarte auto's verslaan (meestal Bottas) is al een goede prestatie.

Dat Verstappen daarbij opeens geen last meer heeft van Ferrari is een groot voordeel. Het Italiaanse team is na een schimmige deal met de FIA rondom de motor opeens een hoop paardenkrachten kwijt en rijdt in het middenveld.

Verstappen wordt in de kwalificatie zo vaak derde achter de Mercedes-coureurs dat hij gehecht raakt aan zijn vaste stoel waarop hij bij de persconferentie na afloop moet plaatsnemen. Toch draait hij naar omstandigheden, ook dankzij het ontbreken van Ferrari vooraan, een goed seizoen. Als Verstappen in de races niets overkomt, wordt hij meestal tweede (zes keer) of derde (drie keer).

Verstappen verbreekt de Mercedes-dominantie met een overwinning op Silverstone. Verstappen verbreekt de Mercedes-dominantie met een overwinning op Silverstone. Foto: Getty Images

Verstappen komt steeds dichterbij

Op Silverstone pakt de Limburger dankzij sterke strategische keuzes van Red Bull de overwinning. Hamilton is in zijn Mercedes verder weer zeer dominant, al komt Verstappen gedurende het seizoen steeds dichterbij.

Als de Formule 1 voor de slotrace in Abu Dhabi arriveert, gaat Verstappen er op donderdag nog grappend met zijn 'P3-stoel' vandoor, maar in de kwalificatie pakt hij pole. En dat op een circuit waarop Red Bull normaal nooit iets te vertellen had tegen Mercedes. Doordat Verstappen een dag later ook nog wint, stijgt de spanning rondom het volgende seizoen. Kan iemand het bastion Mercedes dan eindelijk echt gaan aanvallen?