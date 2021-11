Lewis Hamilton sloeg de afgelopen twee Grands Prix flinke deuken in de titelkansen van Max Verstappen. Hoewel de Nederlander met nog een kleine voorsprong van acht punten de laatste twee races in gaat, is zijn Britse tegenstrever de man met het momentum. Maar dit spannende seizoen laat zien dat het zo weer kan omslaan.

In het laatste weekend waarin Verstappen duidelijk de snelste auto had, gebeurde het nog: een verrassing waarin het momentum opeens keerde. Mercedes pakte in Mexico onverwacht de eerste startrij, omdat Red Bull in de kwalificatie niet uit de verf kwam.

Daarvoor was een reden, zoals er altijd redenen zijn voor een plotselinge ommekeer. De volgende dag zette Verstappen het recht door met overmacht te winnen in Mexico City.

Sindsdien is Mercedes sneller. Veel sneller zelfs. Maar er zijn in 2021 ook momenten geweest waarop Hamilton Verstappen niet bij kon houden, waarna het tij weer keerde. Bovendien is dit seizoen de snelste auto niet altijd een vereiste om te winnen.

Door het seizoen heen zag de verdeling er grofweg als volgt uit: Bahrein: Verstappen sneller

Imola - gelijkwaardig

Portugal - Hamilton sneller

Spanje - Hamilton sneller

Monaco - Verstappen sneller

Azerbeidzjan - Verstappen sneller

Frankrijk - gelijkwaardig

Oostenrijk 1 - Verstappen sneller

Oostenrijk 2 - Verstappen sneller

Groot-Brittannië - Verstappen sneller

Hongarije - Hamilton sneller

België - gelijkwaardig

Nederland - Verstappen sneller

Italië - Hamilton sneller

Rusland - Hamilton sneller

Turkije - Hamilton sneller

Verenigde Staten - Verstappen sneller

Mexico - Verstappen sneller

Brazilië - Hamilton sneller

Qatar - Hamilton sneller

Niet langer dan drie races de snelste auto

Beide coureurs hebben maximaal drie races op rij de snelste auto gehad. Verstappen was de twee races in Oostenrijk overduidelijk de snelste en had ook op Silverstone het materiaal om te winnen. Dat deed de Limburger dan ook in de zaterdagse sprintrace, maar in de hoofdrace op zondag werd hij door Hamilton van de baan getikt.

Hamilton zelf had bijvoorbeeld een snellere auto dan Verstappen op Monza, in Sotsji en in Istanboel. Van die reeks van drie races won de Brit er maar één, waar ook nog een verkeerde strategische keuze van Lando Norris aan te pas kwam.

In de laatste weken zijn er ook meerdere momenten geweest waarop de titelstrijd duidelijk één kant op ging. Na de Grand Prix van Turkije leek Mercedes nadrukkelijk in het voordeel, wat een race later alweer teniet werd gedaan door Verstappen. Zijn overwinning in Texas was, tegen de verwachting in, weer een ommekeer. Een race later scheen de zon helemaal in huize Verstappen, door zijn overwinning in Mexico. Met zijn fraaie inhaalactie in de eerste bocht was de Limburger weer de nummer één titelkandidaat.

Weer een week later leek de titelstrijd zelfs beslist, omdat Hamilton op Interlagos zijn eerste startplaats voor de sprintrace kwijtraakte. Dat zette de Brit nadrukkelijk recht met een oppermachtig optreden op zaterdag én op zondag. Die trend zette hij door in Qatar, waardoor Hamilton met twee goede optredens op zak het momentum in de titelstrijd weer heeft overgenomen.

Hamilton was snelste in Brazilië en Qatar Hamilton was snelste in Brazilië en Qatar Foto: Getty Images

Verrassingen komen regelmatig voor

Maar houdt hij dat vast? Op basis van zijn huidige snelheid, en de komende circuits, zou je misschien denken van wel. Het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië is op papier een Mercedes-baan, maar of dat op asfalt ook zo is moet nog blijken.

Het zou niet voor het eerst zijn in 2021 dat een circuit waarop de ene titelkandidaat het sterkste wordt verwacht, de andere sterker blijkt. Verstappen deed het in Austin, Hamilton op Interlagos. Voorspellingen zijn uiteindelijk ook maar giswerk. Zelfs de teams en de coureurs weten vooraf vaak niet waar ze aan toe zijn, zeker niet op nieuwe banen.

Op basis van het hele seizoen is het simpelweg te vroeg om na twee sterke races van Hamilton te concluderen dat hij zich op kan maken voor een achtste wereldtitel. Verstappen heeft reden om te hopen op een nieuwe swing in de verhoudingen. En Red Bull krijgt na een slopend drieluik zonder weekend rust wat meer de tijd om op de fabriek genoeg snelheid in te auto te vinden om Hamilton weer te kunnen bijbenen.

Daarnaast heeft Verstappen een onbetwistbaar voordeel: zijn voorsprong. Daarom hoeft hij maar in één van de twee laatste races voor de Mercedes-coureur te eindigen om zijn titelkansen enorm te vergroten. Hamilton moet normaal gesproken in beide races meer punten scoren dan Verstappen. De titelstrijd ligt nog volledig open.