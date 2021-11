Lewis Hamilton schreef de Grand Prix van Qatar op zijn naam, maar Max Verstappen hield de schade met een tweede plek en de snelste ronde nog beperkt. Ho-Pin Tung, coureur en vaste Formule 1-analist van NU.nl, blikt terug op de race in de oliestaat.

Voordat we het over de race gaan hebben, eerst nog even terug naar zaterdag: was het terecht dat Verstappen een gridstraf van vijf plaatsen kreeg voor het negeren van een dubbele gele vlag?

"Een gele vlag betekent per definitie dat er gevaar op de baan is. Een enkele gele vlag geeft aan dat er iets is gebeurd, waarvoor je significant moet vertragen. Een dubbel gezwaaide gele vlag betekent dat de baan gedeeltelijk of volledig geblokkeerd is en dat de coureurs dusdanig moeten afremmen met de intentie om tot stilstand te komen. Daarom kreeg Valtteri Bottas ook maar drie plaatsen straf - die negeerde een enkele gele vlag - en Verstappen vijf plaatsen voor het negeren van een dubbele gele vlag."

"Of het achteraf wel of niet nodig was, maakt volgens de regels helemaal niets uit. De marshal die naast de baan staat bepaalt welke vlag er wordt gezwaaid en is altijd leidend. Dat Verstappen het signaal van de gele vlag niet door heeft gekregen is dus niet meer relevant. De regels zijn in dit geval behoorlijk zwart-wit."

Max Verstappen moest door een gridstraf als zevende beginnen aan de Grand Prix van Qatar. Max Verstappen moest door een gridstraf als zevende beginnen aan de Grand Prix van Qatar. Foto: Getty Images

Dan over de race. Kun je verklaren waardoor Verstappen zo'n goede start had?

"Dat heeft met veel verschillende factoren te maken. Bijvoorbeeld met grip op de baan. Zeker in het begin van de race was de buitenlijn heel vies. Het was wat dat betreft een voordeel dat Verstappen op de ideale lijn startte."

"Wat ook opviel was dat hij het heel goed deed in de eerste bocht. Verstappen oogde daar zelfs wat conservatief en voorzichtig, terwijl hij normaal gesproken juist agressief is. Dat pakte goed voor hem uit. Verstappen koos de binnenlijn en daarmee legde hij een dusdanig kortere afstand af dat hij ook minder snelheid hoefde mee te nemen. Je zag het aan Carlos Sainz: die zat aan de buitenkant en kwam juist snelheid tekort om zijn positie te houden."

Verstappen lag na de eerste bochtensectie al vierde. Verstappen lag na de eerste bochtensectie al vierde. Foto: Getty Images

Was een tweede plek het maximaal haalbare resultaat voor Verstappen?

"Ja, dat denk ik wel. Volgens mij had Red Bull wel een heel goede raceauto vandaag. Maar toen Verstappen na een aantal rondes al tweede lag, had hij wel al zes à zeven seconden achterstand op Hamilton."

"Een coureur rijdt dat gat niet zomaar dicht, zeker niet in een seizoen waarin twee auto's en rijders zo aan elkaar gewaagd zijn. Hamilton pushte wanneer het nodig was en controleerde de race. Het was opnieuw een sterke race van hem."

De WK-stand na de Grand Prix van Qatar 1. Max Verstappen - 351,5 punten

2. Lewis Hamilton - 343,5

3. Valtteri Bottas - 203

4. Sergio Pérez - 190

Mercedes lijkt op dit moment dominanter dan ooit dit seizoen. Zijn er nog zwakke plekken bij die auto te ontdekken?

"In ronde 22 zagen we Valtteri Bottas op het rechte stuk uit de slipstream van Lando Norris rijden. Zoiets doe je alleen maar als je problemen hebt met de koeling van de auto. Er is geen andere reden te bedenken waarom hij dat zou doen."

"In Saoedi-Arabië wordt het waarschijnlijk nog warmer dan in Qatar en dat circuit is ook nog eens een stuk sneller. Daardoor moet de motor langer op vol vermogen blijven draaien en wordt deze meer belast. Wie weet gaat dat ook nog een factor zijn."

Lewis Hamilton neemt de felicitaties van Max Verstappen in ontvangst. Lewis Hamilton neemt de felicitaties van Max Verstappen in ontvangst. Foto: Pro Shots

Tot slot: de situatie lijkt nu zo te zijn dat Hamilton de snellere auto heeft, maar Verstappen staat nog altijd aan de leiding van het kampioenschap. Welke coureur is in jouw ogen nu de favoriet om de titel te pakken?

"Verstappen natuurlijk. Hij staat acht punten voor en dat voordeel is toch echt aanzienlijk. Op papier lijkt de auto van Hamilton beter, maar dat is nog altijd theoretisch: Hamilton moet eerst nog maar eens de achterstand zien te dichten. We hebben dit seizoen al vaker gezien dat Verstappen won op circuits waar Mercedes sterker zou zijn en andersom ook."

"In dit stadium van het kampioenschap wil je aan de leiding staan. Er zijn nog twee races te gaan en maximaal 52 punten te verdienen. Een voorsprong van acht punten - ongeveer 15 procent van het totaal wat er nog te scoren valt - is dan best groot."