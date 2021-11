De zaterdag van Max Verstappen op het Losail International Circuit verliep niet bepaald naar wens. Tijdens de kwalificatie kreeg de WK-leider na een matig verlopen race in Brazilië een week geleden een nieuwe tik te verwerken van Lewis Hamilton, die veel sneller bleek. Verstappen kon blij zijn dat hij zich wel op de eerste startrij kwalificeerde, maar al snel volgde het nieuws dat hem een gridstraf voor het negeren van gele vlaggen boven het hoofd hangt.

Verstappen moet zich zondagochtend om 11.00 uur (Nederlandse tijd) melden bij de stewards. Het is het gevolg van een allesbehalve overzichtelijke situatie, die ontstaat terwijl de coureurs in Q3 aan hun laatste snelle ronde bezig zijn. Het verloopt als volgt.

Pierre Gasly loopt in de voorlaatste bocht een lekke band op en schiet vervolgens voorbij de ingang van de pitsstraat. Omdat de Fransman langzaam doorrijdt richting de laatste bocht en het rechte stuk op, schuift de gelevlagsituatie langzaam met hem mee. Op de wedstrijdcomputer verschijnt twee keer dat er ergens geel hangt, maar daarna ook twee keer track clear; het incident is voorbij. Maar dat blijkt niet te kloppen.

Terwijl Gasly op het rechte stuk stilvalt, komen achtereenvolgens Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Lando Norris, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Carlos Sainz en Verstappen langs. Alleen Vettel en Alonso gaan duidelijk van het gas. Alpine vertelt Alonso ook dat er geel hangt, zij het op het laatste moment. Ook Norris krijgt dat op de valreep te horen. Ferrari vertelt Sainz alleen dat hij links moet blijven op het rechte stuk. De andere coureurs horen, voor zover bekend, niets van hun team.

Bij Verstappen wordt er met dubbel geel gezwaaid

Bij het passeren van Sainz en Bottas wordt er aan de linkerkant duidelijk met een gele vlag gezwaaid, die de coureurs vertelt dat ze vaart moeten minderen. Dat doen de Spanjaard en de Fin allebei niet. Bottas haalt even later zelfs Alonso in, die wel van het gas is gegaan.

Op het moment dat Verstappen de auto van Gasly nadert, wordt er met een dubbele gele vlag gezwaaid. Dat houdt in dat een coureur zijn snelheid significant moet verminderen en voorbereid moet zijn om te stoppen. Ook Verstappen rijdt vol door.

Recente voorbeelden van dit soort vergrijpen komen van Verstappen zelf uit 2019 en van Hamilton in 2020. In beide gevallen was er sprake van het negeren van een enkele gele vlag en volgde er een gridstraf van drie plaatsen. De kans bestaat dat Verstappen nu een iets zwaardere straf van bijvoorbeeld vijf plaatsen krijgt omdat hij langs dubbel geel reed, maar de onoverzichtelijke situatie rondom de vlaggen spreekt weer in zijn voordeel.

Er zijn meer zorgen voor Red Bull

De dreigende gridstraf is slechts een klein hoofdstuk van de brisante fase waarin de titelstrijd is beland. Draaide het op Interlagos vooral om de nieuwe motor van Hamilton, in Qatar is die aandacht volledig verschoven naar zijn achtervleugel.

Een van de elementen van die vleugel zou op rechte stukken doorbuigen, waardoor Hamilton vanwege afnemende luchtweerstand een hogere topsnelheid bereikt. Dat beweert Red Bull althans. Volgens teambaas Christian Horner is dat te zien aan sporen aan de zijkanten van de vleugel. Het team van Verstappen kreeg de FIA in ieder geval zo ver om extra tests te gaan invoeren.

Zaterdag kwam de auto van Hamilton wel door de keuring. Na afloop stelde Horner dat de volgens Red Bull verdacht hoge topsnelheden niet meer te zien waren bij de kopman van Mercedes. "Het is nu onder controle", voegde de Brit toe. Mercedes ontkent iets te hebben veranderd.

Wie er ook de waarheid spreekt, Verstappen zit nog altijd met een probleem. Of Hamilton is met een dubieuze vleugel door de keuring gekomen, of er was nooit echt iets mis met zijn vleugel. In beide gevallen kijkt de WK-leider tegen een grote achterstand aan, waar nu niets aan te doen is. De Formule 1 berekende dat het gat van 0,455 seconde dat de Brit had op Verstappen het grootste was in een droog verreden kwalificatie dit seizoen.

"Dat gat is eigenlijk te groot", verzuchtte de Nederlander na afloop voor de camera van Ziggo. "Dan ga ik in de race ook weinig tegen hem kunnen uitrichten."

Later kwam ook nog het gerucht naar buiten dat Hamilton dit weekend niet eens met de nieuwe motor uit Interlagos rijdt, al bevestigde Mercedes dat zelf niet.

Schade beperken lijkt bittere noodzaak

Verstappen heeft wel nog altijd een voorsprong van veertien punten en kan met drie races te gaan dus wel íets incasseren. Vandaar ook de (naar omstandigheden) tevredenheid met de tweede startplaats, voor Bottas.

Een scenario waarin de Fin zich zondag ook nog voor Verstappen weet te nestelen, zou rampzalig zijn. Dan kan Hamilton in potentie direct tien punten inlopen. En dan moet over twee weken het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië nog komen, een hogesnelheidsbaan die Mercedes op het lijf geschreven lijkt.

De Nederlander moet daarom zondag hopen dat er weer wat zaken zijn kant op vallen om de schade te beperken. Te beginnen met milde stewards en geen of een lage straf, waarbij hij in ieder geval voor Bottas blijft. Daarnaast kan Verstappen in Qatar wel wat chaos gebruiken. Zonder een of meerdere safetycars verdwijnt Hamilton al snel aan de horizon.

De Grand Prix van Qatar begint zondag om 15.00 uur.