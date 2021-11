De Formule 1 rijdt dit weekend voor het eerst in Qatar, een land dat onder een vergrootglas ligt door de grove mensenrechtenschendingen bij bijvoorbeeld de bouw van de stadions voor het WK 2022. Hoe gaan de coureurs met deze kwestie om? En welke geluiden zou de mensenrechtorganisatie Amnesty International graag van de sterren in de koningsklasse horen?

Floor Beuming van Amnesty International benadrukt in gesprek met NU.nl dat coureurs een belangrijk podium hebben. Ze moedigt het daarom aan dat coureurs zich uitspreken over mensenrechten. "En wat heb je te verliezen? Want deze landen zijn heel gevoelig voor hun publieke en internationale reputatie", zegt ze. "Dus door je bij een persconferentie uit te spreken, heb je wel degelijk impact."

De meeste coureurs kiezen er donderdag op de mediadag voor om vragen over de komst van hun sport naar Qatar door te verwijzen naar de organisatie achter koningsklasse. Die hebben ervoor gekozen om in de golfstaat te racen, niet de rijders of hun teams, is een veelgehoorde reactie.

"Dus uiteindelijk moet je die vragen eigenlijk niet aan mij stellen. Stel ze aan de organisatie zelf", is Max Verstappen duidelijk. "Die kiezen de locatie uit. Wij gaan overal naartoe waar geracet moet worden."

De leider in de WK-stand kan zich dan ook niet vinden in de oproep om zich uit te spreken. "Amnesty heeft makkelijk praten", is zijn oordeel.

'Kijk naar wat je zelf kan doen'

Beuming begrijpt de reactie van de Nederlandse topcoureur. "Het is natuurlijk waar, Verstappen bepaalt niet waar hij racet. Maar wij moedigen hem wel aan: laat je informeren over waar je naartoe gaat, wees kritisch en kijk naar wat je zelf kan doen."

Volgens Willliams-coureur George Russell zijn de sterren van de Formule 1 bekend met de verhalen over mensenrechtenproblemen in Qatar. "Daar zijn we ons natuurlijk wel bewust van. Maar ik vertrouw de Formule 1 en de FIA erop dat ze ons op plekken laten rijden die volgens hen geschikt zijn."

Beuming zegt dat Amnesty ook niet principieel tegen het racen in Qatar is. Maar er moet dan wel gezorgd worden dat het evenement niet bijdraagt aan het schenden van mensenrechten.

"Dan moet je dus onderzoek doen: waar liggen de risico's? Hoe kan ik zorgen dat die risico's verkleind worden? Hoe zorg ik ervoor dat eventuele negatieve effecten op mensenrechten worden aangepakt?", somt Beumer op.

Het Losail International Circuit bij Doha werd geopend in 2004 Het Losail International Circuit bij Doha werd geopend in 2004 Foto: Getty Images

Circuit ligt er al sinds 2004

In dat opzicht is de komst van de Formule 1 naar Qatar minder brisant dan het wereldkampioenschap voetbal. Voor dat toernooi moesten de stadions nog worden gebouwd, waarbij volgens The Guardian zeker 6.500 mensen om het leven zijn gekomen. Het Losail International Circuit is een bestaande baan die open ging in 2004.

Over twee weken racet de Formule 1 voor het eerst in Saoedi-Arabië, waarvoor wel een nieuw circuit wordt aangelegd. Formule 1-baas Stefano Domenicali zegt in gesprek met de BBC dat de sport onafhankelijk laat toezien op de bouw om er zeker van te zijn dat er geen rechten van werklui zijn geschonden. Volgens Amnesty is overigens niet geheel duidelijk hoe de Formule 1 dit controleert.

Domenciali stelt verder dat er in de contracten met zowel Qatar als Saoedi-Arabië is opgenomen dat ze verbroken kunnen worden als de mensenrechten met betrekking tot alles wat de Formule 1 doet in die landen worden geschonden. "Daar hebben we het recht toe", legt de Italiaan uit.

'Komst Formule 1 kan proces versnellen'

De topman van de koningsklasse gelooft dat de komst van de Formule 1 naar beide landen en de grote media-aandacht die dat met zich meebrengt het proces van verbetering van de mensenrechten juist kan versnellen.

"Het gaat niet helpen als je deze landen buitensluit. Daar wordt de situatie niet beter van, in tegendeel", betoogt Domenicali. "Dat betekent niet dat alles nu perfect gaat, maar alles waar wij bij betrokken zijn gaat de goede kant op."

Amnesty beaamt wel dat er inderdaad belangrijke hervormingen zijn doorgevoerd in Qatar, in 2017. Beuming: "Maar in de praktijk ontbreekt het aan uitvoering en handhaving." Het kafala-systeem, waarbij burgers en bedrijven in de golfstaten vrijwel de totale controle over de werkzaamheden en de immigratiestatus van buitenlandse arbeiders hebben, is door Qatar nog niet volledig afgeschaft.

De speciale helm waarmee Lewis Hamilton in Qatar in actie komt De speciale helm waarmee Lewis Hamilton in Qatar in actie komt Foto: Getty Images

Hamilton wil problemen graag benoemen en rijdt met speciale helm

Lewis Hamilton is goed op de hoogte van de ontwikkelingen en spreekt zich er wel over uit. "Ik vind dat als de sport naar die landen afreist, ze wel verplicht zijn om aandacht te vragen voor deze problemen", zegt de zevenvoudig wereldkampioen donderdag. "Deze oorden moeten goed in de gaten worden gehouden. Mensenrechten zijn een groot probleem."

"Maar ik ben me er ook van bewust dat ze hier stappen willen maken en dat het niet van de een op andere dag kan veranderen", voegt de Mercedes-kopman toe. "Er is nog een lange weg te gaan. Dus als we hier komen racen, moeten we het wel benoemen."

Hamilton verdedigt tegelijkertijd zijn collega-coureurs, die zich liever op de vlakte houden. "Het is een lastige om je over te spreken. Uiteindelijk maken wij als coureurs niet de keuze waar we gaan racen", laat hij zich in soortgelijke woorden als Verstappen uit. "Ik heb wel het gevoel dat we ons ervan bewust zijn dat er problemen zijn in de landen waar we heen gaan. Die doen zich overal voor, maar zijn in dit deel van de wereld misschien wel het ergste."

Als klein protest rijdt Hamilton dit weekend in Qatar, net als collega-wereldkampioen Sebastian Vettel met een regenboogvlag op zijn helm. Homoseksualiteit is sinds 2004 strafbaar in de Golfstaat. Lhbtiq+'en die seks met elkaar hebben, riskeren een celstraf.

Amnesty is blij met de aandacht die Hamilton aan de mensenrechten schenkt. "Het is fantastisch dat Lewis zich zo uitspreekt, dat heeft hij al vaker gedaan."

Gesprek over mensenrechten raakt ondergesneeuwd door felle titelstrijd

Toch zijn mensenrechten in Qatar momenteel niet het grootste gespreksonderwerp in de Formule 1. De aandacht wordt vrijwel volledig opgeslokt door de harde titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton, en hun teams Red Bull en Mercedes.

Tijdens een langdurige persconferentie op vrijdag met de twee teambazen Toto Wolff en Christian Horner worden de mensenrechten in Qatar dan ook helemaal niet behandeld.

Op de persconferentie van Toto Wolff en Christian Horner vrijdag werden mensenrechten niet behandeld. Op de persconferentie van Toto Wolff en Christian Horner vrijdag werden mensenrechten niet behandeld. Foto: Getty Images

'Nodigen Verstappen graag uit'

Als de Formule 1 over twee weken in Saoedi-Arabië neerstrijkt, zal het titelgevecht het nieuws nog steeds domineren, ook al is er volgens Amnesty echt veel mis met deze Grand Prix.

Beuming: "Het past in een patroon van grote en imposante evenementen die worden georganiseerd om de aandacht af te leiden van de grove mensenrechtenschendingen in het land. De moord op journalist Jamal Khashoggi, de grootschalige vervolging van iedereen die zich ook maar enigszins kritisch uitlaat, de oorlogsmisdaden in het conflict in Jemen, het is een lange lijst ernstige schendingen waar we het over hebben."

Amnesty hoopt dan ook dat de coureurs zich ook hierover laten informeren. De mensenrechtenorganisatie wil ze daar wel bij hebben, mocht dat nodig zijn. Verstappen mag bij Beuming langskomen in Amsterdam. "We nodigen hem van harte uit voor een informatief gesprek. Dat wordt voor de race in Qatar lastig, maar we hopen dat hij tijd kan maken voor de race in Saoedi-Arabië."