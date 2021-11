Red Bull dreigt tijdens het Grand Prix-weekend in Qatar officieel protest in te dienen tegen de achtervleugel van concurrent Mercedes, als het team daartoe aanleiding ziet.

"We denken dat het iets is wat niet goed in beeld wordt gebracht door de camera's", zei teambaas Christian Horner vrijdag op het Losail International Circuit.

Het team van Max Verstappen vermoedt dat de renstal van zijn titelconcurrent Lewis Hamilton een manier heeft gevonden om de gebruikelijke luchtweerstand die een achtervleugel genereert deels te omzeilen. "We zien aan de zijkanten van de vleugel sporen van flexibiliteit", legde de Red Bull-teambaas uit.

De achtervleugel van een Formule 1-auto levert neerwaartse kracht op, waardoor de auto in de bochten op het wegdek wordt gedrukt en die bochten dus sneller kunnen worden genomen. Maar er is ook een nadeel: op de rechte stukken geeft de vleugel veel luchtweerstand, wat de snelheid negatief beïnvloedt.

De teams zijn altijd op zoek naar een afstelling waarbij de vleugel in de bochten meer snelheid oplevert dan hij op rechte stukken kost. Het is daarom aantrekkelijk om de vleugel op de rechte stukken wat achterover of door te laten buigen, wat de luchtweerstand vermindert. In de regels staat echter dat de vleugel niet mag bewegen.

Mercedes klaagde eerder zelf over de Red Bull-achtervleugel

Uitgerekend Mercedes kaartte rond de Spaanse Grand Prix aan bij de FIA dat de vleugel achter op de auto van Verstappen te ver achteroverboog, wat zichtbaar was op onboardbeelden van de Nederlander. Bij de keuring werden vervolgens zwaardere tests ingevoerd om flexibiliteit te voorkomen. Red Bull verwijt Mercedes nu hetzelfde, maar dan dus op een manier waarmee de vleugel door de aangescherpte tests komt.

"Het is iets geavanceerders", zei Horner. "Sinds de Grand Prix van Hongarije en vooral in de laatste twee races zien we dat de snelheid in een rechte lijn bij Mercedes enorme sprongen heeft gemaakt. Daar maken we ons natuurlijk zorgen om."

Red Bull heeft zijn vermoedens tijdens de Grand Prix van Brazilië een week geleden kenbaar gemaakt bij de FIA. Volgens Horner is ontwerper Adrian Newey sindsdien met de wedstrijdleiding in gesprek over de achtervleugel van Mercedes.

"Ze raken op bepaalde momenten luchtweerstand kwijt", ging Horner verder in op de vermoedens van Red Bull. Hij voegde eraan toe te verwachten dat het vermeende voordeel van Mercedes meer gaat spelen bij de volgende race in Saoedi-Arabië dan deze week in Qatar. "Maar we zullen protesteren als we het dit weekend weer zien."

De Mercedes van Lewis Hamilton in de pitsstraat in Qatar. De Mercedes van Lewis Hamilton in de pitsstraat in Qatar. Foto: Getty Images

Aanraken achtervleugel Hamilton kostte Verstappen 50.000 euro

Verstappen vestigde de aandacht op de achterkant van de Mercedes door vrijdag na de kwalificatie op Interlagos kortstondig aan de achtervleugel op de auto van Hamilton te zitten. Het kwam de WK-leider op een boete van 50.000 euro te staan.

Namens Mercedes reageerde technisch directeur Andrew Shovlin op de aantijgingen van Red Bull. "We hebben er nog eens naar gekeken, maar wij zien geen sporen aan de zijkanten van onze vleugels. Dit is maar een verhaal dat niet wil verdwijnen."

Volgens de Brit maakt Mercedes zich geen zorgen over een eventueel protest van Red Bull. "Wij zijn blij met wat we op de auto hebben zitten en hebben de FIA uitgenodigd om te komen kijken. Die heeft geen problemen met onze vleugel."

Shovlin is niet van plan om bepaalde vleugels van de auto te laten. "Als we naar een circuit gaan, dan kijken we welke vleugel het beste functioneert op onze auto. En die schroeven we er dan op. Dat blijven we doen."

Verstappen en Hamilton zijn met nog drie races te gaan verwikkeld in een intense strijd om het kampioenschap. De Nederlander heeft een voorsprong van veertien punten op zijn Britse rivaal. Na Qatar volgen er nog Grands Prix in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi.