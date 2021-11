Lewis Hamilton had in Brazilië de beschikking over een verse motor en wist daardoor overtuigend de Grand Prix op zijn naam te schrijven. In Qatar is de motor minder vers en bovendien zal het effect van een snellere motor kleiner zijn door de lay-out van het circuit. F1-expert Joost Nederpelt legt uit hoe dat zit.

Waarom Hamilton in Qatar minder profiteert van razendsnelle motor