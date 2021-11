Met nog drie Grands Prix in 2021 te gaan, is de spanning in de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton om te snijden. NU.nl gaat na wie van de twee titelrivalen op de drie nog te bezoeken circuits het beste voor de dag kan komen. Twee van de drie circuits zijn volledig nieuw voor de Formule 1. De derde baan is grondig verbouwd.

Qatar - gelijkwaardig

Het Losail International Circuit is een van de twee grote onbekenden in dit rijtje, omdat de Formule 1 simpelweg nog nooit op het circuit in Qatar heeft gereden. Er is daarom geen verleden om iets op te baseren.

Losail International Circuit. Losail International Circuit. Foto: NU.nl

Op basis van de trends dit seizoen is het in het voordeel van Red Bull dat er aardig wat bochten met hogere snelheid zijn, waar Verstappen in 2021 sterk in is. Er is maar één echt recht stuk waarop Mercedes minder kan profiteren van een hogere topsnelheid. Het maakt de baan op het eerste gezicht licht in het voordeel van Verstappen.

Er is wel een maar: de Mercedes viel in Brazilië op door de hoge topsnelheid, zonder daar ogenschijnlijk veel voor te hoeven inleveren in het bochtenwerk. Hamilton kon van meer motorvermogen profiteren, simpelweg omdat zijn krachtbron beter in staat is om grote vleugels op de rechte stukken door de lucht heen te duwen. Daar komt het vermoeden van Red Bull bij dat Mercedes nog een manier heeft om op de rechte stukken de luchtweerstand te omzeilen.

Het is daarmee niet gezegd dat Mercedes weer zo veel voordeel heeft van deze elementen als op Interlagos. De Red Bull heeft bovendien zelf ook sterke punten -zoals veel downforce - die op het bochtige circuit Qatar van pas komen. Het is daarom lastig te voorspellen wie er sneller gaat zijn.

Wat wel vaststaat, is dat Losail zwaar is voor de banden. Dit komt door de opeenvolgende bochtencombinaties, waardoor de banden tussen het sturen door nauwelijks tijd hebben om weer af te koelen. Een gevolg hiervan is dat strategie belangrijk wordt tijdens de race en dat een tactisch middel als de 'undercut' zeer effectief is. Dit wordt vooral interessant als het, zoals verwacht, gelijk op gaat tussen Red Bull en Mercedes.

Saoedi-Arabië - voordeel voor Hamilton

Op de twee eerdere stratencircuits in 2021 - Monaco en Azerbeidzjan - was de Red Bull duidelijk sneller dan de Mercedes. Het gloednieuwe Jeddah Street Circuit lijkt daarom een baantje voor Verstappen, maar er is een groot verschil.

Jeddah Street Circuit. Jeddah Street Circuit. Foto: NU.nl

Het circuit in Saoedi-Arabië heeft namelijk veel volgasgedeeltes. Er zijn wel wat bochten, maar ook daarvan kunnen er veel met het gaspedaal ingetrapt worden genomen. Kijkend naar waar de Mercedes in 2021 veel tijd pakt, dan is dat vooral op de rechte stukken. Ook dit circuit is nieuw op de kalender, dus van harde data is geen sprake. Maar op basis van de lay-out is een licht voordeel voor Hamilton waarschijnlijk.

Red Bull-teambaas Christian Horner typeerde de auto van de zevenvoudig wereldkampioen na diens zege in Brazilië als een 'raket'. Dat vertelt echter niet het hele verhaal. De Mercedes is niet alleen snel op het rechte stuk, het verschil wordt verder versterkt doordat de Red Bull in een rechte lijn doorgaans langzaam is.

De auto van Verstappen verschilt qua concept fundamenteel van die van Hamilton. Het concept van de Red Bull is vooral op bochtenwerk gericht en niet op snel rijden in een rechte lijn.

Toch is er een lichtpunt: normaal was de Grand Prix van Italië op Monza altijd het zwakste moment van het seizoen voor Verstappen. Dit seizoen was de Limburger best sterk op het hogesnelheidscircuit. Het Jeddah Street Circuit is natuurlijk een andere baan, maar topsnelheid is belangrijk. Red Bull kán topsnelheid uit de auto toveren als het echt nodig is. Alleen niet zo veel als Mercedes. Daarom is er een licht voordeel voor Hamilton

Abu Dhabi - gelijkwaardig

In 2020 pakte Verstappen pole in Abu Dhabi en won hij een dag later de race. Dat deed hij in een seizoen waarin Mercedes volop domineerde. Tel daarbij op dat de Red Bull relatief sneller is geworden en de winst in Abu Dhabi ligt voor het oprapen.

Yas Marina Circuit. Yas Marina Circuit. Foto: NU.nl

Dat vertelt alleen niet het hele verhaal. Mercedes reed in 2020 met teruggeschroefde motoren, wat zeker in de race wel iets scheelde.

Maar nog belangrijker is dat het Yas Marina Circuit in de afgelopen maanden op de schop is gegaan, waardoor enkele van de langzaamste bochten zijn verdwenen. Dit verandert het compromis tussen topsnelheid en downforce in de bochten, waardoor de gebruikelijke slagorde best eens kan veranderen.

Verstappen kon vorig jaar mede poleposition pakken en winnen doordat zijn auto veel sterker was geworden in de zogenoemde off-camberbochten. Dat zijn bochten waarin het asfalt naar buiten toe naar beneden afloopt. Dit was altijd het sterke punt van de Mercedes. De realiteit in 2021 is dat veel van deze bochten bij de verbouwing uit het circuit zijn gehaald. Welk effect dat oplevert, is onduidelijk. Daarom is het oordeel: gelijkwaardig.