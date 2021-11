Nu de kwalificatie voorbij is, kunnen onze Formule 1-verslaggevers Patrick Moeke en Joost Nederpelt een voorspelling doen voor de race van zondag. Wat denken deze experts? En wat denk jij? Laat je licht schijnen op ons reactieplatform NUjij.

Patrick: "Verstappen krijgt morgen waarschijnlijk één kans om Hamilton van de zege af te houden en dat is bij de start. Slaagt hij er niet in om Hamilton in de openingsronde te passeren, dan zou Hamilton vrij eenvoudig naar de zege moeten rijden. Het snelheidsverschil tussen Red Bull en Mercedes is dit weekend zo groot dat het voor Verstappen nog een zware opgave wordt om Bottas achter zich te houden."

Joost: "Met het enorme snelheidsverschil tussen Hamilton en Verstappen lijkt de WK-leider zich meer te moeten richten op Valtteri Bottas, om zo de tweede plaats veilig te stellen. Ook al gaat Verstappen bij de start voorbij Hamilton, dan nog moet die normaalgesproken een manier vinden om er op de baan of strategisch weer voorbij te komen. Schade beperken lijkt alles wat Verstappen kan doen. Te beginnen met tweede worden. Sergio Pérez kan zich alvast opmaken op zijn hoofddoel in de race: zorgen dat Hamilton het extra punt voor de snelste ronde niet krijgt."