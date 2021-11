Het belooft - niet geheel verrassend - een zonnig en warm weekend bij de Grand Prix van Qatar te worden. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting op het Losail International Circuit.

Alle dagen van dit raceweekend is het weerbeeld vrijwel hetzelfde. Tijdens de vrije trainingen op vrijdag, de kwalificatie op zaterdag en de race zelf op zondag is het vrijwel onbewolkt en blijft het droog. De temperatuur loopt daarbij op naar 28 tot 30 graden tijdens het heetste moment van de dag.

De kwalificatie en race vallen samen met de Qatarese namiddag en avond, waardoor het op die momenten al een beetje afkoelt. Rond 18.00 uur in Qatar (16.00 uur Nederlandse tijd) is het ongeveer 26 graden.

Tijdens races in het Midden-Oosten kunnen zandstormen flink huishouden, maar dat is dit weekend niet het geval. De wind komt van zee en dat betekent dat de lucht die over het circuit blaast vrij schoon is.

Hoog in de lucht zit wel veel stof, maar daar hebben de coureurs geen last van. Dat stof geeft juist een gouden randje aan de zonsondergang voor de race, die mooi oranje kleurt tijdens de laatste middaguren.