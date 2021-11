Op het Losail International Circuit staat komend weekend de Grand Prix van Qatar op het programma. Ho-Pin Tung, coureur en de vaste Formule 1-analist van NU.nl, beantwoordt vijf vragen over de race in het oliestaatje.

Hoe moeilijk - of juist makkelijk - is het voor de teams en coureurs om te rijden op een circuit dat ze nog helemaal niet kennen?

"Voor een coureur valt het erg mee hoe moeilijk dat is. Elk circuit wordt gelaserscand, waarna een baanmodel wordt gemaakt dat in de simulator wordt gebruikt. Vergelijk het met een zeer geavanceerde versie van Google Maps. Daardoor komt het circuit op de simulator zeer accuraat overeen met de werkelijkheid."

"Wat wel een uitdaging is, is inschatten hoeveel grip er op de baan ligt. Het is voor de teams zaak om zo snel mogelijk de simulator te correleren met de werkelijkheid zodat na de trainingen verder gewerkt kan worden. Een ander groot vraagteken is de algemene staat van de baan. Hoe ligt het asfalt er precies bij? Het circuit is al wat jaren oud, maar is nog nooit opnieuw geasfalteerd. Daardoor is het asfalt grof en wordt de slijtage ook hoger dan normaal."

"Het circuit heeft maar één lang recht stuk en blijft constant draaien. Daardoor krijg je als rijder nooit de kans om te rusten, maar tegelijkertijd de banden ook niet. Het wordt wat dat betreft echt een slijtageslag. Vandaar ook dat Pirelli de hardste band heeft meegenomen. Pirelli maakt wel vaker conservatieve keuzes als het om nieuwe circuits gaat, maar deze race zal echt door bandenslijtage gedomineerd worden. Niet alleen vanwege het grove asfalt, maar ook vanwege de temperatuur die zorgt voor thermische degradatie."

Het Losail International Circuit ligt midden in de woestijn. Welke factoren gaan komend weekend nog meer een rol spelen?

"Ik wil me niet indekken, maar het belooft een vrij onvoorspelbaar weekend te worden. Als de zon ondergaat, koelt zowel de buitenlucht als het asfalt enorm af. Dat is van grote invloed op hoe de auto zich gedraagt."

"De opbouw in Qatar is heel anders dan in andere Grand Prix-weekenden. Omdat er de laatste tijd weinig is gereden, zal de baan in de eerste training nog heel vies zijn. Gaandeweg het weekend wordt het asfalt steeds schoner en komt er meer rubber op de baan, waardoor het circuit steeds sneller wordt."

"Omdat de tweede vrije training op hetzelfde tijdstip wordt verreden als de kwalificatie en de race, wordt die sessie het belangrijkst van de drie trainingen. De baan is in de avond een stuk koeler, waardoor de banden en auto zich totaal anders gedragen. De data die in eerdere sessies zijn verkregen, zijn dus een stuk minder relevant voor de autoafstelling."

"Op dit soort circuits, waarbij veel externe factoren een rol spelen, kan het heel snel de ene kant op vallen. Iedereen kan in een bepaald stadium van de race problemen krijgen met de temperatuur, het grove asfalt, temperatuurverschillen of het zand op de baan. Je zult zien dat op verschillende momenten in de race verschillende auto’s relatief sterker zullen zijn."

Tijdschema GP van Qatar Vrijdag 11.30-12.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 15.00-16.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 12.00-13.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 15.00-16.00 uur: Kwalificatie

Zondag 15.00 uur: Race

Kan je al onderbouwen of Red Bull of Mercedes op dit circuit in het voordeel gaat zijn?

"Zeker op een volledig nieuwe baan is dat moeilijk in te schatten. Maar ik denk dat het relatief dicht bij elkaar ligt. Als ik één team moet aanwijzen, dan denk ik dat Mercedes net iets meer in het voordeel is. Dat is niet alleen op basis van vermogen, maar ook omdat het zo'n zwaar circuit voor de banden is."

"Mercedes lijkt dit jaar net iets beter met de banden om te gaan dan Red Bull. Het circuit vergt veel neerwaartse druk en hoewel er ongetwijfeld een paar gaan gokken, zullen eigenlijk alle teams ervoor kiezen om met meer neerwaartse druk te rijden om bandenslijtage te beperken - en de Mercedes is daarin net wat efficiënter dan de Red Bull."

De laatste zes jaar was de titelstrijd nooit zo spannend als in dit seizoen. De laatste zes jaar was de titelstrijd nooit zo spannend als in dit seizoen. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

De Grand Prix van Qatar wordt onder kunstlicht verreden. Maakt dat het racen nog anders voor de coureurs?

"Nee, daar merk je als coureur helemaal niks van. Op dit soort circuits hebben ze het qua verlichting heel goed gedaan, waardoor ieder stuk asfalt evenveel belichting krijgt. Bij ons op Le Mans is het op bepaalde plekken soms nog wel heel donker, maar in de Formule 1 is dat niet zo."

"Sommige coureurs zoals Sebastian Vettel kiezen nog wel voor een vizier met meer contrast. Maar de meest coureurs houden toch hun getinte vizier, omdat het kunstlicht zo goed is."

Max Verstappen verkende donderdag het asfalt in Qatar te voet. Max Verstappen verkende donderdag het asfalt in Qatar te voet. Foto: Getty Images

Tot slot: Mercedes heeft de stewards deze week verzocht om de verdedigende actie van Max Verstappen ten opzichte van Lewis Hamilton op Interlagos nog eens te bekijken. Denk je dat hun verzoek enige kans van slagen heeft?

"Als we kijken naar de nieuwe vrijgekomen beelden, dan kan Verstappen heel makkelijk beredeneren waarom hij deed wat hij deed. Ze remmen allebei flink later dan ze normaal doen. Dat heeft als resultaat dat beide coureurs ook meer moeten vertragen dan normaal. Hoe kan je dat het best doen? Door je stuur recht te houden."

"Doe je dat niet, dan gaan al snel de wielen blokkeren of ga je slippen. Het is daarom makkelijk verklaarbaar waarom hij niet instuurde. Of Verstappen eerder had moeten remmen is een heel andere vraag, en ik vind het moeilijk om in te schatten hoe de stewards hiernaar kijken."

"Als ik het vanuit Mercedes' oogpunt bekijk, dan denk ik dat ze meer een politiek statement willen maken dan dat ze denken dat het ook daadwerkelijk wat oplevert. De FIA zal willen voorkomen dat de uitslag van deze spectaculaire race of zelfs het kampioenschap achter de jurytafel wordt bepaald."