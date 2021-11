Mercedes beleefde ondanks de nodige tegenslagen een uitstekend weekend in Brazilië. Lewis Hamilton troefde Max Verstappen af en de voorsprong op Red Bull in het constructeurskampioenschap werd vergroot. Toch overheerste de woede bij de kampioensformatie, en dan vooral bij teambaas Toto Wolff.

De frustratie zat dit weekend diep, nadat de achtervleugel van Hamiltons auto werd afgekeurd na de kwalificatie. Wolff was zwaar gepikeerd en had het niet zien aankomen. "Ik dacht dat ik voor de gek werd gehouden toen ik het te horen kreeg", zei de Oostenrijker.

Het zette de al gespannen verhoudingen in de titelstrijd nog verder op scherp. Wolff en Red Bull-teambaas Christian Horner geven elkaar al het hele seizoen steken onder en boven water. Het team van Verstappen had natuurlijk een rol in het onderzoek naar de DRS-opening van Hamilton, al was Red Bull-eigenlijk met een grotere klacht bezig.

De achtervleugel van Mercedes zou te ver achterover buigen, iets waar Wolff en Hamilton Red Bull van juist betichtten na de Grand Prix van Spanje. Sindsdien werden de regels aangepast, en is de sfeer tussen de teams nogal gebrouilleerd.

'Dit voelt Lewis al zijn hele leven'

Na Hamiltons diskwalificatie op zaterdag ging Wolff vol in de slachtofferrol. Hij nam de FIA de straf zeer kwalijk. Fuck them all brieste hij over de boordradio naar zijn kopman.

Zondag ging de Oostenrijker nog een stap verder, door te zinspelen op discriminatie. In een gesprek met Sky zei de Mercedes-teambaas het volgende: "Deze beslissingen zijn tegen ons. Dit voelt Lewis al zijn hele leven. En nu voelen we het samen als team."

Het was een duidelijke indicatie van hoe extreem Mercedes in de wedstrijd zat in Brazilië. Geluiden over bewuste tegenwerking zijn niet nieuw. Hamilton heeft al meermaals, ook in eerdere seizoenen, via de boordradio geroepen dat "de FIA alles doet om me te stoppen." Binnen het team dat sinds 2014 alle kampioenschappen won leeft duidelijk het gevoel dat ze worden gedwarsboomd. Op Interlagos werd dit gevoel op allerlei manieren geuit.

De verklaring die de FIA gaf bij de diskwalificatie was desondanks glashelder. Hamilton reed in de kwalificatie met een vleugel die niet aan de regels voldeed, ongeacht wat de oorzaak daarvan was. Wolff hield het vooral op een beschadiging en stelde "nu elke twijfel over een andere auto (de Red Bull) aan te grijpen voor een protest".

Teams laten het niet na om elkaar een oor aan te naaien

Ook dat was opmerkelijke uitspraak, want Formule 1-teams doen dit al voortdurend. Ze bestuderen elkaars auto tot op de millimeter en hebben op en rond het circuit fotografen rondlopen die de auto van de concurrentie vanuit alle hoeken en standen vastleggen.

En als concurrerende teams, zoals Red Bull en Mercedes, elkaar een oor aan kunnen naaien, dan laten ze dat zeker niet na. Mercedes deed het dit seizoen dus al met de achtervleugel van Red bull, en stelde later succesvol 'vragen' over de pitstops van het team van Verstappen. Op beide acties volgden aanpassingen aan het reglement.

Red Bull doet vrolijk mee. Zo werd er vorig seizoen uitvoerig geklaagd over de party mode van Mercedes, waarna die extreme motorstanden onmogelijk werden gemaakt. Dit seizoen begon Horner over de doorbuigende voorvleugel op de Mercedes, en nu dus de achteroverbuigende achtervleugel.

Wolff weet al heel lang dat hij in deze omgeving opereert en draagt zelf bij aan vlijmscherpe woordenstrijd waarmee dit gevecht buiten de baan gepaard gaat.

Dient de woede een intern doel?

De extreme reactie vanuit Mercedes in Brazilië is dus opmerkelijk. De harde taal dient misschien vooral een intern doel. "Het heeft ons wel dichter bij elkaar gebracht", liet Wolff zelf optekenen. De strijdvaardigheid is inderdaad terug, nadat Hamilton en Mercedes na Verstappens zege in Mexico enige verslagenheid vertoonden.

Het plaatje van terugslaan na te zijn tegengewerkt werd compleet gemaakt door het sterke optreden van Mercedes in São Paulo. Dat was vooral te danken aan een ijzersterke Hamilton, geholpen door een nieuwe motor en een baanlayout die de Mercedes uiteindelijk beter lag dan de Red Bull.

Het snelheidsverschil tussen beide auto's op de rechte stukken was kolossaal. Dat is te danken aan mechanische en aerodynamische factoren, en niet aan frustratie. Door een boze teambaas gaat de motor niet harder lopen. Hamilton was wel getergd en haalde mede daardoor het beste uit zichzelf.

Hamilton haalde op Interlagos het beste in zichzelf naar boven Hamilton haalde op Interlagos het beste in zichzelf naar boven Foto: Getty Images

Red Bull werd te kijk gezet

De prestatie van de zevenvoudig wereldkampioen raakte door de alle woede van Mercedes een beetje onderbelicht, terwijl het zo'n succesvol weekend was.

Red Bull werd zelfs een beetje te kijk gezet. Hamilton liep zeven punten in een weekend waarin hij een keer als laatste startte, en een keer als tiende. En hij is een nieuwe motor rijker. Mercedes liep uit in de strijd om de constructeurstitel en was in de kwalificatie, de sprintrace en de hoofdrace ondanks alle tegenslag de beste.

De vreugde was er wel na afloop, maar Wolff was voor de race ook nog woedend geworden om vervangen onderdelen van de achtervleugel van Verstappen, wat reglementair 'gewoon' is toegestaan. Daarnaast vond hij het uitblijven van een straf voor de WK-leider voor zijn stevige verdedigende actie tegen Hamilton "lachwekkend", wat wedstrijdleider Michael Masi zelfs op een visuele verwensing via de internationale televisie-uitzending kwam te staan. Wolff toonde niet eerder vertoond getergd gedrag.

Boosheid voerde de boventoon bij Mercedes. Dat belooft nog wat voor de laatste drie races van dit bloedstollende seizoen.