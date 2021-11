Lewis Hamilton schreef zondag op spectaculaire wijze de Grand Prix van Brazilië op zijn naam en liep zo in op WK-leider Max Verstappen. Ho-Pin Tung, coureur en Formule 1-analist bij NU.nl, blikt terug op de race in São Paulo.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: moeten de Max Verstappen-fans zich zorgen maken?

"Toen de race finishte dacht ik meteen: het zou nog wel eens heel moeilijk kunnen worden voor Verstappen dit jaar. Na de race in Mexico zeiden we dat Verstappen het momentum had, maar als we daar nu naar kijken kunnen we zeggen dat Hamilton met veel momentum weggaat uit Brazilië. Ondanks al zijn straffen had hij een ontzettend dominant weekend."

"Dankzij zijn nieuwe motor gaat Hamilton zelfs met meer momentum weg dan Verstappen dat uit Mexico deed. De oude motor van Hamilton was al één race verser dan die van Verstappen. Dat verschil is nu nog groter. Zijn motor hoeft nog maar vier races mee te gaan, waardoor hij met veel meer vermogen kan rijden."

We hebben gezien dat een nieuwe motor een wereld van verschil kan maken en dat een gridstraf niet per se hoeft te betekenen dat een zege buiten bereik is. Moeten Red Bull en Honda niet ook gewoon overwegen om een nieuwe motor in te zetten?

"Ik denk dat Red Bull deze afweging zeker maakt. Vooral omdat de circuits die gaan komen iets meer in het voordeel zullen zijn van Mercedes. We gingen naar Brazilië met de gedachte dat Red Bull een klein voordeel zou hebben, maar dat bleek niet het geval. Ik wil niet zeggen dat Red Bull zich zorgen maakt, maar ze zullen zeker hun opties overwegen voor Qatar en Saoedi-Arabië. Dat lijken toch meer powercircuits te zijn, waar Mercedes in het voordeel is."

"Als Red Bull nog een nieuwe motor wil inzetten zou het strategisch goed zijn om dat zo vroeg mogelijk te doen. Als je een nieuwe motor gebruikt - in het geval van Hamilton alleen de verbrandingsmotor - wil dat niet zeggen dat je de rest niet meer kan gebruiken. Alles blijft in de motorpoule beschikbaar. Alle kilometers die je op een bepaalde motor zet kun je dan beter uitsmeren over de races, kwalificaties en vrije trainingen."

Max Verstappen moest op Interlagos genoegen nemen met een tweede plek. Max Verstappen moest op Interlagos genoegen nemen met een tweede plek. Foto: Getty Images

Zaterdag stond in het teken van 'DRS-gate'. Geloof jij het verhaal van Mercedes dat de DRS-opening te groot was omdat deze in de kwalificatie beschadigd was geraakt?

"We hebben geen data waardoor het voor ons op afstand al gauw speculeren wordt. Maar als de FIA mee was gegaan in de redenatie van Mercedes dan zouden de teams hun achtervleugels in de toekomst met opzet kunnen 'beschadigen'. Feit blijft dat de vleugel niet conform de regels was. Volgens het technische reglement behoor je dan een straf te krijgen en dat is dus ook gebeurd."

"Het ging om 0,2 millimeter en dat is natuurlijk minimaal. Maar dat gezegd hebbende: aan de verkeerde kant van de streep is aan de verkeerde kant van de streep. Dat het verschil zo klein is maakt niet uit."

"Het is moeilijk te zeggen hoeveel voordeel dit heeft opgeleverd. Het effect van DRS was hier een stuk groter dan in Mexico. Alles maakt uit en zeker in dit stadium van het kampioenschap. Soms maken duizendsten van een seconde het verschil tussen de Red Bull en de Mercedes en die 0,2 millimeter kan daar aan hebben bijgedragen."

Lewis Hamilton heeft nog veertien punten achterstand op Max Verstappen in de WK-stand. Lewis Hamilton heeft nog veertien punten achterstand op Max Verstappen in de WK-stand. Foto: Getty Images

Wat zegt de uitslag van deze race nou over de drie races die nog gaan komen?

"Als we de hele situatie van bovenaf bekijken heeft Verstappen nog steeds het grootste voordeel: hij leidt het kampioenschap met veertien punten voorsprong. Het voordeel van Hamilton is dat hij een verse motor heeft en qua auto waarschijnlijk de snellere gaat zijn."

"Als je dit alles bij elkaar optelt zie ik het zomaar gebeuren dat we straks met een gelijke tussenstand in het kampioenschap naar Abu Dhabi afreizen. Dit seizoen is nu al memorabel en het zou dus nog spannender kunnen worden."