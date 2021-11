Max Verstappen heeft zondag in de Grand Prix van Brazilië een goeie kans om zijn voorsprong van 21 punten op titelconcurrent Lewis Hamilton nog verder te vergroten. De WK-leider start als tweede op Interlagos, terwijl de Mercedes-kopman van de tiende plaats moet komen. Toch heeft de zevenvoudig wereldkampioen een belangrijk wapen, waar Verstappen in een rechtstreeks duel voor moet vrezen.

Sprintraces laten op zaterdag al aardig zien wat de teams qua racesnelheid in huis hebben. Uit de 24 ronden van zaterdag werd duidelijk dat Mercedes en Red Bull elkaar -zoals wel vaker dit seizoen- over een hele ronde niet veel ontlopen.

Het team van Verstappen heeft een voordeel: twee auto's vooraan tegen één Mercedes, mits Sergio Pérez zondag wel korte metten weet te maken met Carlos Sainz in de Ferrari, die als derde start.

De grote vraag is wat Hamilton kan vanaf de tiende plaats. De Engelsman is mede dankzij een nieuwe motor al het hele weekend razendsnel op de rechte stukken. Vrijdag tijdens de kwalificatie was hij zelfs over een hele ronde de snelste, dus ook in de bochten. Het lijkt er niet op dat zijn 'illegale' achtervleugel daar heel veel mee te maken had.

Daar zijn twee indicaties voor: Hamilton won in zijn snelste ronde relatief de meeste tijd op Verstappen in de middensector, waar juist geen DRS-zone is. Bovendien zat de opening in achtervleugel volgens Mercedes slechts 0,2 millimeter boven de limiet van 85 millimeter. Te veel is te veel, maar dat kan Hamilton nooit veel extra snelheid hebben opgeleverd op de rechte stukken. Red Bull-teambaas Christian Horner beaamde dat de Brit ook met legale vleugel niet te kloppen was geweest.

Startopstelling GP Brazilië 1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Sergio Pérez (Red Bull)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Pierre Gasly (AlphaTauri)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Sebastian Vettel (Aston Martin)

10. Lewis Hamilton (Mercedes)

Als een warm mes door de boter

Dat Hamilton snel is, liet hij in de sprintrace zien. De Mercedes-kopman ging als een warm mes door de boter. Daarbij profiteerde hij opnieuw van zijn verse motor, de hoge topsnelheid van zijn Mercedes, en het feit dat de DRS-trein waar hij in leek te belanden langzaam oploste. In de slotfase kreeg hij steeds een concurrent voor zich in een langzamere auto, die alleen reed. Esteban Ocon, Charles Leclerc en zelfs Lando Norris bleken makkelijke prooien, ondanks een auto met een prima topsnelheid.

Daarin schuilt zondag een gevaar voor Red Bull, mocht Hamilton binnen schootsafstand komen. De Red Bull van Verstappen is simpelweg niet snel in een rechte lijn, waarmee de WK-leider in een duel met Hamilton kwetsbaar is. In de sprintrace haalde Hamilton op de finishlijn, geholpen door DRS en een zeer nadrukkelijke slipstream maar liefst 340 kilometer per uur.

Zijn titelrivaal kwam in de Red Bull, ook met DRS open en een slipstream, niet verder dan 321,9 kilometer per uur. Verstappen moet vrezen voor een rechtstreeks duel met Hamilton.

Goede start, dan eigen tempo rijden

Hij kan zich hier tegen verdedigen, maar dan moeten er vooral in de cruciale openingsfase wel een paar zaken goed gaan. Dat begint uiteraard met de start, die hij zaterdag nog verloor van Bottas. De Fin profiteerde daar van zijn zachtere banden, die dus meer grip leveren.

Ook ging het opschakelen van de Red Bull niet echt lekker. Naar alle waarschijnlijkheid start de hele eerste startij de Grand Prix op de mediums. Als Verstappen goed weg komt heeft hij het voordeel van de binnenbocht.

Mocht dat goed verlopen voor de WK-leider dan kan hij zijn eigen tempo rijden, zoals een week geleden in Mexico. Zaterdag kon de Red Bull-kopman Bottas al goed bijhouden in koelere temperaturen. Normaal gesproken kan Verstappen zondag bij warmer weer en vooral warmer asfalt wel weglopen bij de Fin van Mercedes. Daarmee beschermt hij zich tegen de 'undercut'.

Pirelli verwacht veel bandenslijtage in de race, en ziet een tweestopper van medium naar twee keer hard als snelste.

Pérez kan waarschijnlijk weinig uitrichten tegen Hamilton

In elk scenario is het belangrijk welke rol Pérez kan spelen. Mocht Verstappen echt het gevecht aan moeten gaan met Bottas, dan kan de Mexicaan vooral strategisch worden ingezet, door de Fin bijvoorbeeld in een pitstop te dwingen op een ongunstig moment. Kan hij het tempo vooraan niet volgen, dan zal Pérez zich vroeg of laat toch met Hamilton bezig moeten gaan houden.

Maar ook zijn Red Bull is niet snel op de rechte stukken, dus de kans dat hij voor Hamilton een 'sitting duck' wordt, is best groot.

Verstappen weet kortom wat hem te doen staat als zondag om 18.00 uur de lichten uitgaan in São Paulo: Nu wel goed starten, Bottas voorbij en dan een veilig gat trekken. Dan komt Hamilton zonder safetycars nooit meer in de buurt, en wordt de greep op die eerste wereldtitel weer wat steviger.