Porsche en Audi maken zich op om in de Formule 1 te stappen. Naar verwachting willen de Duitse fabrikanten niet zelf een Formule 1-team beginnen, maar samengaan met een bestaand team of een team overkopen. Dat is niets bijzonders in de koningsklasse. NU.nl zet op een rij hoe het (meestal) werkt met autofabrikanten in de Formule 1. Maken die merken hun auto wel zelf? Meestal betalen ze er alleen voor.

Porsche en Audi zijn onderdeel van de Volkswagen-groep en hebben in principe de middelen om hun eigen fabrieksteam te beginnen, maar de kans dat ze daar aan beginnen is zeer gering. Echte fabrieksteams zijn uit de mode.



Volgens de laatste geruchten wil Audi -waarschijnlijk tevergeefs- McLaren kopen, en aast Porsche op een samenwerking met Red Bull. Ook Williams en Sauber zijn potentiële doelwitten van overname of samenwerking. De beide Duitse fabrikanten zouden dan wel gezamenlijk een motor gaan bouwen, die voor beide teams gebruikt kan worden.

Er zijn momenteel zes autofabrikanten als team actief in de Formule 1: Ferrari, McLaren, Mercedes, Alpine, Alfa Romeo en Aston Martin. Hoe zijn die precies vertegenwoordigd in de sport? We zetten ze op een rij.

Ferrari - Alles in eigen huis

Het is goed om te beginnen met Ferrari, want dat is de uitzondering binnen de Formule 1 die de regel bevestigt. Het Italiaanse topteam maakt de auto en de motor al sinds het deelneemt aan de koningsklasse zelf in de eigen fabriek in Maranello. Op hetzelfde terrein worden ook de straatauto's gemaakt.

Er was ooit een klein uitstapje met een filiaal in Engeland, maar daar kwamen de Italianen snel van terug. Alles in eigen huis, en daarmee uniek, dat is Ferrari.

Mercedes - Succesvol team overgekocht

Mercedes doet op het eerste gezicht wel hetzelfde als Ferrari, maar er zijn belangrijke verschillen. De Duitse autofabrikant is zelf namelijk gevestigd in Stüttgart. Tijdens de vorige periode dat Mercedes actief was in de Formule 1 -de jaren vijftig- werden de raceauto's daar ook gemaakt. Nu worden die geproduceerd in het Engelse Brackley, terwijl de motoren 45 kilometer verderop in elkaar worden geschroefd in Brixworth. Het Formule 1-team van Mercedes is veel meer Brits dan Duits.

Het team van Lewis Hamilton kwam in 2010 terug in de sport door Brawn GP over te nemen, waarmee Jenson Button in 2009 nog wereldkampioen was geworden. Mercedes kocht dus een succesvol team, waarin de jaren daarvoor flink was geïnvesteerd door Honda. De motor hadden ze al in huis.

Mercedes werd in 2005 namelijk volledig eigenaar van Ilmor, de Britse motorenbouwer die al jarenlang de Mercedes-motoren bouwde. De aankoop van een Brits Formule 1-team en een Britse motorenbouwer verklaren de sterke Engelse roots van het huidige Formule 1-team, dat volgend jaar met de komst van George Russell ook nog twee Engelse coureurs heeft.

Bijzonder aan het Mercedes-team is dat het slechts voor een derde in handen is van Mercedes-moederbedrijf Daimler. Het eigendom is verder eerlijk verdeeld tussen teambaas Toto Wolff en INEOS-eigenaar Jim Ratcliffe.

Jenson Button in de Brawn van 2009. Een jaar later was de auto zilver en zat er een Mercedes-logo op. Jenson Button in de Brawn van 2009. Een jaar later was de auto zilver en zat er een Mercedes-logo op. Foto: Getty Images

Alpine - Beter bekend als Team Enstone

De situatie bij Alpine (eigenlijk Renault) is anders dan bij Mercedes, maar er zijn ook overeenkomsten. De belangrijkste: Alpine is net zo Frans als Mercedes Duits is. De fabriek waar de auto's worden gebouwd staat in het Engelse Enstone. Renault bouwt de motoren wel zelf. Dat gebeurt in het Franse Viry-Châtillon.

Binnen de Formule 1 staat het team dan ook bekend als 'Team Enstone'. Dat komt door de knipperlichtrelatie die het team en de Franse autofabrikant hebben. Renault nam de renstal over van kledingfabrikant Benetton in 2000, verkocht het grotendeels in 2012 en nam het eind 2015 weer volledig over. Team Enstone is dus al heel lang in meer of mindere mate onderdeel van Renault, maar het blijft een raceteam dat overgekocht is. Renault maakte eind jaren '70 en begin jaren tachtig' de auto's bijvoorbeeld wel in eigen huis.

Sinds dit jaar heet het team niet meer Renault maar Alpine. Een andere kleur en een andere naam om het sportwagenmerk van Renault te promoten.

Romain Grosjean in de Lotus van 2015, met Mercedes-motor. Aan het einde van dat seizoen kocht Renault 'Team Enstone' weer terug. Romain Grosjean in de Lotus van 2015, met Mercedes-motor. Aan het einde van dat seizoen kocht Renault 'Team Enstone' weer terug. Foto: Getty Images

McLaren - Eerst Formule 1-team, daarna autofabrikant

De volgorde van McLaren is opmerkelijk, want dat was eerst een Formule 1-team dat later autofabrikant werd. Eerst met de legendarische McLaren F1, begin jaren '90. Sinds het begin van het vorige decennium is McLaren volwaardig sportwagenbouwer, die ook de eigen motoren voor de straatauto's maakt.

Er zit wel een groot verschil tussen Ferrari en McLaren: het Britse team bouwt de Formule 1-motor dan weer niet zelf, maar is daarvoor klant bij Mercedes. Er zijn ook geen concrete plannen van het team om zelf een motor te gaan bouwen. De complexe hybride-motoren die momenteel worden gebruikt zijn veel te complex en duur om te ontwikkelen voor zo'n kleine fabrikant.

Tussen 2000 en 2009 was McLaren wel voor 40 procent in handen van Daimler, het moederbedrijf van Mercedes.

Porsche deed al eens mee, onder een andere naam Porsche heeft goede cijfers als motorenbouwer in de Formule 1. Van 1983 tot 1987 won McLaren drie rijderstitels en twee constructeurstitels. Alleen gebeurde dat onder de naam TAG, en stond de naam Porsche nergens op de auto.

Alfa Romeo - Slechts een sponsornaam

Alfa Romeo was in de begindagen van de Formule 1 het te kloppen team, maar is momenteel slechts sponsor. De auto's worden gebouwd door Sauber, dat eerder fabrieksteam was voor BMW. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Renault en Mercedes is Alfa Romeo noch het moederbedrijf Stellantis eigenaar van het Zwitserse team. De motoren zijn ook niet van het Milanese merk. Die komen van Ferrari.

De autofabrikant Alfa Romeo heeft simpelweg niets met het Formule 1-team te maken, behalve dat de naam tegen betaling op de auto en in de teamnaam staat. Sauber is eigendom van het Zweedse Longbow Finance.

Nick Heidfeld in de BMW Sauber in 2008. In 2009 trok de Duitse fabrikant de stekker uit het project en was het -net als daarvoor- weer gewoon Sauber. Nick Heidfeld in de BMW Sauber in 2008. In 2009 trok de Duitse fabrikant de stekker uit het project en was het -net als daarvoor- weer gewoon Sauber. Foto: Getty Images

Aston Martin - Roze Racing Point is nu groen

De situatie rondom Aston Martin is weer anders. Die sportwagenfabrikant bouwt de Formule 1-auto's ook niet zelf. Lawrence Stroll kocht in 2018 het Force India-team over en kocht zich later in bij Aston Martin. De Britse fabrikant is deels ook in handen van Mercedes.

Vanaf dit seizoen is de vorig jaar nog roze Racing Point groen en staat er Aston Martin op de auto, net als op de fabriek naast Silverstone. De motor was al van Mercedes, en dat blijft zo. Toch is er lastig te spreken van een sponsordeal omdat de eigenaren van het team en de fabrikant (deels) dezelfde zijn.

Het Aston Martin Formule 1-team heeft verder niet zo veel te maken met de sportwagenfabrikant, die tot voor kort een succesvol endurance-programma had, waarmee het meerdere keren de 24 uur van Le Mans won. Ook die auto's werden niet helemaal door de fabrikant zelf gebouwd, maar door het Britse bedrijf Prodrive.

Ford - Zeer succesvol zonder zelf iets te bouwen Ford spant de kroon als het gaat om succes boeken waar je alleen voor betaalt. De Amerikaanse gigant won 176 Grands Prix als motorleverancier, met bekende combinaties als Lotus-Ford, McLaren-Ford en Benetton-Ford. Die motoren werden stuk voor stuk ontworpen, ontwikkeld en gebouwd door het Engelse Cosworth. Ford betaalde alleen de rekeningen.

Porsche en Audi willen snel competitief zijn

Een eigen team vanaf de grond opbouwen is in de hedendaagse Formule 1 ontzettend lastig. Een belangrijk negatief voorbeeld voor Porsche en Audi is Toyota. Ondanks een groot programma met een eigen fabriek in het Duitse Keulen en grote budgetten wist de Japanse fabrikant tussen 2002 en 2009 nooit een race te winnen.

Het laatste volledig nieuwe team dat in de Formule 1 debuteerde was Haas, al leunt die renstal technisch zeer zwaar op Ferrari. En is het niet heel succesvol. Een volledig eigen project, met eigen technologie en een eigen motor is andere koek en kost ontzettend veel geld.

Het is daarom logischer om een team over te nemen dat alle infrastructuur en kennis al in huis heeft. Daarmee kun je als fabrikant snel competitief zijn. Zes van de huidige Formule 1-teams hebben door hun geschiedenis heen al diverse namen gedragen. Het is daarom niet meer dan logisch dat twee teams in de komende jaren weer een naamsverandering ondergaan en de naam gaan dragen van Porsche, of Audi.