TT Circuit Assen heeft naar eigen zeggen goede hoop om een tweede Grand Prix in Nederland te organiseren. Wat is de huidige stand van zaken en hoe realistisch is dat plan?

Assen wil in 2023 een tweede Grand Prix in Nederland houden. Het Drentse circuit wil een serieuze poging wagen om de koningsklasse van de autosport voor een tweede race naar Nederland te houden. De Grand Prix van Nederland keerde eerder dit seizoen na 36 jaar terug in Zandvoort.

De organisatie zegt dat het circuit zo goed als klaar is om de Formule 1 te ontvangen. Dankzij een externe financier zijn de financiën volgens promoter Lee van Dam zelfs al rond. Wel moet er een bocht worden verlegd en ook moet Assen nog een zogeheten Grade One-licentie ontvangen, waarmee het aan de strenge veiligheidseisen van autosportfederatie FIA moet voldoen.

Assen hoopte in 2019 Grand Prix van Nederland binnen te halen. De Formule 1 koos toen echter voor Zandvoort. Assen voerde naar eigen zeggen goede gesprekken met Formula One Management Group (FOM), maar of het circuit daadwerkelijk dicht bij het binnenhalen van de GP was is onduidelijk.

Fabio Quartararo schreef dit jaar de TT van Assen op zijn naam.

Door de TT weet Assen hoe het is om een grootschalig motorsportevenement te organiseren. Voor de coronapandemie trokken er ieder jaar ruim 100.000 toeschouwers naar Drenthe voor een van de grootste MotoGP-races die jaarlijks op de racekalender prijkt.

Toch zijn er meerdere redenen waarom een Grand Prix in Assen op dit moment niet realistisch is. Zo heeft Zandvoort een contract met de Formule 1 om tot en met 2023 exclusief de Grand Prix van Nederland te mogen organiseren. Bovendien komen er met China en Qatar in 2023 al twee Grands Prix terug op de nu al overvolle kalender. Het is daarom eerder de verwachting dat de Formule 1 races zal schrappen in plaats van nog extra races toe zal voegen op de kalender.

Hoewel Assen het budget rond heeft, levert nog een GP in Nederland te weinig op voor de Formule 1. Nog een race in de Benelux is daarom niet aantrekkelijk voor de koningsklasse van de autosport. Mochten er alsnog nieuwe races aan de kalender worden toegevoegd dan zal dat zeer waarschijnlijk in landen zijn die fors willen betalen voor het organiseren van een Grand Prix.