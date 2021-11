De Grand Prix van Brazilië is het laatste weekend in 2021 waarin de Formule 1 experimenteert met een sprintrace. Volgend jaar staan er zeker zes à zeven op de kalender. WK-leider Max Verstappen zou graag nog wat veranderingen zien in het concept.

Verstappen ziet vooral verbeterpunten rond de parc ferme-regels, die voorschrijven dat er vanaf de kwalificatie op vrijdagmiddag niets meer aan de afstelling van de auto mag worden veranderd. "Je hebt maar één echte training op vrijdagochtend, en daarin moet je zorgen dat je het zo goed mogelijk voor elkaar hebt", legt de Red Bull-coureur uit. "Dat lukt de ene keer wat beter dan de andere keer. En je moet dan het hele weekend met die afstelling doen. Dat vind ik te risicovol." Verstappen zou liever zien dat er in de tweede vrije training op zaterdagochtend ook nog aan de auto mag worden gewerkt. "Dat is wel lekker als je ergens niet helemaal blij mee bent." Momenteel kunnen de teams de tweede vrije training alleen gebruiken om te zien hoe de verschillende banden presteren. Het maakt van de een uur durende sessie een nogal betekenisloos gebeuren. 145 Interlagos is puzzel voor Red Bull: meer snelheid of meer downforce? Pole pakken in de kwalificatie Een tweede onderdeel dat Verstappen graag aan een sprintraceweekend zou veranderen is de formele toewijzing van de poleposition. Die gaat nu naar de winnaar van de sprintrace, terwijl de coureur die snelste tijd rijdt in de kwalificatie de 'Pirelli Speed King Award' krijgt. Die kreeg Lewis Hamilton tijdens het vorige sprintraceweekend op Silverstone, terwijl Verstappen een pole mocht bijschrijven in zijn palmares omdat hij een dag later de sprint won. "Ik vind dat je de pole gewoon moet pakken op vrijdag en niet tijdens de sprintrace", is de Red Bull-coureur duidelijk. Zie ook: F1-teams mogen hele nacht doorwerken vanwege vertraagde vracht uit Mexico 'Motorwissels zijn een beetje krom' Verstappen ziet de regels over een eventuele motorwissel als derde aanpassing. De gridstraf daarvoor zou pas moeten gegeven worden voor de sprintrace op zaterdag, vindt hij. Mercedes overweegt Hamilton dit weekend een zijn vijfde verbrandingsmotor te geven, wat de titelrivaal van Verstappen pas zondag op een straf komt te staan."Dat vind ik een beetje krom", stelt de Limburger. "Als je met een nieuwe motor wel in de sprintrace vooraan mag starten, kun je daar een goede prestatie neerzetten. Dan kun je zaterdag al punten pakken en sta je zondag al verder vooruit, waardoor de gridstraf minder hard aankomt." Verstappen zou liever zien dat een gridstraf al tijdens de sprintrace moet worden ingelost. "Daar zou wel naar gekeken moeten worden vind ik." Formule 1-baas Stefano Domenicali noemde het sprintraceconcept eerder een "ongelooflijk succes". "We ontvangen veel positieve feedback", aldus de Italiaan. "Volgend jaar komen we met een geweldig plan waarin ook alle zaken zijn aangestipt van mensen die niet helemaal gelukkig werden met ons concept." Zie ook: Bekijk de WK-standen met Verstappen boven Hamilton