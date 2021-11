Dankzij zijn tweede plek in Qatar gaat Max Verstappen in Saoedi-Arabië definitief een kans krijgen om als eerste Nederlander ooit wereldkampioen te worden. Als de Red Bull-coureur achttien punten meer weet te scoren dan Lewis Hamilton is de titelstrijd beslist.

Resterende races GP Saoedi-Arabië - 5 december

GP Abu Dhabi - 12 december

Als Verstappen over twee weken op het razendsnelle stratencircuit in Djedda wint en Hamilton als zevende of lager eindigt, heeft de Red Bull-coureur zijn eerste wereldtitel binnen. Ook bij een tweede plaats kan Verstappen kampioen worden, maar dan moet Hamilton wel buiten de punten eindigen.

In alle andere scenario's volgt een ontknoping in Abu Dhabi. In 2016 gebeurde het voor het laatst dat de titelstrijd in de laatste race werd beslist. Destijds verloor Hamilton de strijd om de wereldtitel van teamgenoot Nico Rosberg.

In de uitzonderlijke situatie van een gelijke stand gaat de wereldtitel naar de coureur die de meeste races heeft gewonnen, en dat zou in dit geval Verstappen zijn. De Limburger won tot dusver negen Grands Prix en Hamilton schreef zeven races op zijn naam. Hamilton moet dus de resterende twee races winnen om in zeges gelijk te komen met Verstappen, maar in geen enkel scenario komen beide coureurs dan op een gelijk aantal punten uit.

Verstappen heeft na de race in Qatar nog acht punten voorsprong op Hamilton (351,5 om 343,5 punten). In geen enkel scenario kan Hamilton wereldkampioen worden in Saoedi-Arabië.