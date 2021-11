Max Verstappen kan dit weekend bij de Grand Prix van Brazilië een grote slag slaan in de titelstrijd. Bij een zege van Verstappen heeft Lewis Hamilton het winnen van zijn achtste wereldtitel niet meer in eigen hand. Een overzicht van een aantal scenario's waarbij de Nederlander wereldkampioen wordt.

Als Hamilton niet afhankelijk wil zijn van de resultaten van Verstappen, dan moet de Brit ervoor zorgen dat de voorsprong van de Nederlander na Brazilië maximaal 23 punten bedraagt. Hamilton kan in de resterende drie Grands Prix maximaal acht punten per race inlopen op de Limburger. Slaagt hij daar niet in, dan heeft Verstappen in de resterende drie races aan drie tweede plaatsen genoeg om wereldkampioen te worden.

Bij de uitzonderlijke situatie van een gelijke stand gaat de wereldtitel naar de coureur die de meeste races heeft gewonnen en dat zou in dit geval Verstappen zijn. De Limburger won tot dusver negen Grands Prix en Hamilton schreef vijf races op zijn naam. Hamilton moet dus vier races winnen om in zeges gelijk te komen met Verstappen, maar in geen enkel scenario komen beide coureurs dan op een gelijk aantal punten uit.

De huidige voorsprong van WK-leider Verstappen op Hamilton bedraagt negentien punten. In totaal zijn er nog 107 punten te verdienen: 26 punten in de laatste drie races, 29 punten (met dank aan de sprintrace) in Brazilië.

Puntentelling in Formule 1 Eerste - 25 punten

Tweede - 18 punten

Derde - 15 punten

Vierde - 12 punten

Vijfde - 10 punten

Zesde - 8 punten

Zevende - 6 punten

Achtste - 4 punten

Negende - 2 punten

Tiende - 1 punt

Snelste ronde - 1 punt

Verstappen kan titel in meest gunstige geval al in Qatar veroveren

In het meest gunstige scenario zou Verstappen de wereldtitel volgende week in Qatar al veilig kunnen stellen. Als de Red Bull-coureur zowel de sprintrace als de hoofdrace wint en Hamilton blijft twee keer puntloos, dan bedraagt zijn voorsprong 48 punten.

Als Verstappen met een voorsprong van minimaal 52 punten uit het oliestaatje vertrekt, is de titelstrijd beslist. De kans dat dit gebeurt is echter klein. Hamilton eindigde in de afgelopen vijf seizoenen slechts drie keer buiten de punten.

Stel Verstappen wint in Brazilië zowel de sprintrace als de hoofdrace en hij klokt de snelste ronde, dan heeft hij richting de Grand Prix van Qatar 28 punten voorsprong op zijn titelrivaal, mits Hamilton twee keer tweede wordt. Ook dan kan Verstappen de titel veiligstellen in Qatar, op voorwaarde dat Hamilton niet hoger eindigt dan de tiende plek.

Titelstrijd waarschijnlijk beslist in Saoedi-Arabië of Abu Dhabi

Het is dus waarschijnlijker dat de titelstrijd ook na Qatar nog onbeslist is. In het scenario dat Verstappen in zowel Brazilië als Qatar maximaal scoort en Hamilton met tweede plaatsen de schade beperkt houdt, is de kans groot dat hij de klus klaart in Saoedi-Arabië.

Verstappen heeft in dat geval 36 punten voorsprong op Hamilton, die dan in Jeddah minimaal elf punten in moet lopen op Verstappen om de titelstrijd levend te houden. Als Hamilton in Saoedi-Arabië niet wint is Verstappen in alle andere scenario's wereldkampioen. Ook als de Red Bull-rijder tweede wordt is de titelstrijd beslist.

Wint Hamilton, wat best aannemelijk is op het razendsnelle circuit aan de Rode Zee, en Verstappen eindigt als derde dan moet Hamilton ook de snelste ronde klokken om de titelstrijd te verlengen. Wint Hamilton en Verstappen eindigt als vierde of lager, volgt de ontknoping in Abu Dhabi.

Daarnaast zijn er uiteraard nog tal van andere scenario's te verzinnen en gelukkig laat Formule 1-seizoen 2021 zich nauwelijks voorspellen. Feit is wel dat een eerste Nederlandse wereldtitel in de koningsklasse van de autosport nog nooit zo dichtbij is geweest.