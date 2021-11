In São Paulo staat dit weekend de Grand Prix van Brazilië op het programma. Ho-Pin Tung, coureur en Formule 1-analist bij NU.nl, beantwoordt vijf vragen over de race op Interlagos.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: is Red Bull of Mercedes favoriet op Interlagos?

"Ik denk dat Red Bull een klein voordeel heeft, maar het zal erom spannen. Interlagos is een circuit waar de efficiëntie van de auto - in de manier waarop een auto neerwaartse druk genereert - weer enorm belangrijk is, ook al ligt het circuit op 700 meter hoogte. In Mexico speelde die efficiëntie een veel minder grote rol."

"We hebben het al vaker aangehaald: de teams zoeken altijd een compromis tussen de juiste vleugelafstelling en de hoeveelheid luchtweerstand die dat genereert. Vooral omdat Red Bull in Mexico met meer vleugel kon rijden dan Mercedes, waren zij daar in het voordeel. Door het lange rechte stuk en de bochtige middensector moeten de teams op Interlagos weer op zoek naar een compromis."

"Hoewel Verstappen dominant was in Mexico, was Mercedes competitiever dan ik vooraf had verwacht. Als je me voor Mexico naar Brazilië had gevraagd, had ik gezegd dat Red Bull duidelijk favoriet zou zijn. Nu is dat toch een stuk minder."

145 Interlagos is puzzel voor Red Bull: meer snelheid of meer downforce?

In welk opzicht verschilt het circuit in Brazilië het meest ten opzichte van de baan in Mexico?

"Interlagos is een van de weinige circuits die tegen de klok in gaat. De meeste snelle bochten gaan linksom. Daardoor zullen de coureurs al heel vroeg in het weekend gaan proberen om hun nek te ontlasten."

"Coureurs die last van hun nek krijgen verliezen al snel hun concentratie. Als coureur kijk je de bocht in naar de apex, het punt waar je de binnenkant van de bocht raakt en de grootste stuurhoek hebt. Bij het uitrijden kijk je de bocht als het ware weer uit. Je kijkt altijd ver vooruit en als je je hoofd niet rechtop kunt houden, is dat niet goed voor je prestaties."

"Een circuit als in Turkije gaat ook tegen de klok in, maar dat is toch een stuk anders dan Interlagos. In Istanboel is er eigenlijk maar één snelle doordraaier linksom, terwijl in Brazilië vrijwel alle snelle bochten linksom gaan en de bochten elkaar constant opvolgen. Het enige moment waar je je hoofd even kan laten rusten is op het rechte stuk."

De layout van Autódromo José Carlos Pace. De layout van Autódromo José Carlos Pace. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

In Mexico was de bandenslijtage heel laag, hoe is dat dit weekend?

"In Brazilië is de slijtage sowieso hoger dan in Mexico. Wat ook opvallend is: Pirelli heeft één compound zachter meegenomen ten opzichte van twee jaar geleden toen er hier voor het laatst in de Formule 1 werd geracet."

"De Mercedes kan dit seizoen vaak net iets beter met de banden omgaan dan de Red Bull. De reden dat Mercedes in Mexico juist meer last had van oververhitting en slijtage was omdat zij met minder neerwaartse druk dan Red Bull reden. Als we naar Interlagos kijken komt dat efficiëntie-verhaal weer terug en zal Mercedes in principe weer beter met de banden om kunnen gaan dan Red Bull."

Met zijn zege in Mexico verstevigde Max Verstappen de leiding in het kampioenschap. Met zijn zege in Mexico verstevigde Max Verstappen de leiding in het kampioenschap.

Achter Red Bull en Mercedes zijn Ferrari en McLaren in een boeiend gevecht verwikkeld om de derde plek. Welke van die twee teams heeft in jouw ogen de overhand op dit moment?

"Na de motorupgrade van een aantal races geleden voorspelde ik al dat Ferrari de overhand zou krijgen en ze hebben sindsdien veel punten goedgemaakt op McLaren en het initiatief genomen. Wat Interlagos betreft verwacht ik dat McLaren wel relatief sterker zal zijn dan in voorgaande races."

"Als het gaat om het derde team verwacht ik AlphaTauri ook weer in de mix. Het is eigenlijk jammer dat AlphaTauri een sterke tweede coureur mist, want dat helpt een team verder voorwaarts. De goede races van Pierre Gasly dit seizoen zijn echt fantastisch, Mexico was er daar een van. Qua snelheid zullen al deze teams dicht bij elkaar zitten in Brazilië."

Pierre Gasly eindigde dit seizoen al vijf keer in de top vijf. Pierre Gasly eindigde dit seizoen al vijf keer in de top vijf. Foto: Getty Images

Tot slot, hoe belangrijk is de Grand Prix van Brazilië in de titelstrijd?

"Met de extra punten die er in de sprintrace te verdienen zijn, kan een overwinning in Brazilië echt cruciaal zijn. Als Verstappen met minimaal 24 punten voorsprong uit Brazilië vertrekt - wat gaat gebeuren als hij de Grand Prix wint - kan hij de rest van het jaar tweede worden om de wereldtitel veilig te stellen."

"De druk bij Mercedes neemt toe, dat zag je ook na afloop van de race in Mexico. Dat gezegd hebbende: één uitvalbeurt kan de situatie weer volledig veranderen. Zowel in het voordeel van Verstappen als van Hamilton."