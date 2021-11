Max Verstappen durft zichzelf nog niet rijk te rekenen, maar de Nederlander staat er na twee sterke optredens in de Verenigde Staten en Mexico uitstekend voor. De voorsprong op Lewis Hamilton bedraagt negentien punten.

"Ik geloof niet in momentum", zei de Red Bull-coureur zondag gedecideerd op de persconferentie op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Buiten waren duizenden Mexicanen nog feest aan het vieren. Net als in Nederland is Red Bull Racing omarmd op de tribunes en wordt er ook gejuicht voor Verstappen.

Natuurlijk hadden ze liever Sergio Pérez als winnaar gezien, maar diep in hun hart moeten de gepassioneerde fans wel beseffen dat Verstappen van een ander niveau is.

Dat niveau liet de Limburger zien in de eerste bocht, waar hij met een fraaie uitremactie zowel Valtteri Bottas als Lewis Hamilton inhaalde. "Ze gingen gewoon voor hem aan de kant", brieste Mercedes-teambaas Toto Wolff na afloop. Hamilton deelde een soortgelijke sneer uit, naar zijn teamgenoot. Die had inderdaad iets beter kunnen verdedigen.

Maar het gaat allemaal voorbij aan hoe Verstappen, met een wereldtitel op het spel, precies het juiste deed terwijl hij met twee Mercedessen naast zich op de eerste bocht afstormde. Een hectische situatie waarin je het hoofd maar even koel moet zien te houden.

Max Verstappen kruist voor Valtteri Bottas langs in bocht 1. Max Verstappen kruist voor Valtteri Bottas langs in bocht 1. Foto: Getty Images

Verstappen verkeert in kampioensvorm

Verstappen gelooft dus niet in momentum, maar verkeert desondanks nadrukkelijk in kampioensvorm. Voor de tweede race op rij. Zonder het letterlijk te zeggen, was hij wel trots op zijn actie in bocht 1. "Het is niet makkelijk, je moet heel precies zijn. Terwijl de remmen koud zijn, en de banden ook."

En Verstappen was precies. Net zo precies als dat hij later ronde voor ronde gestaag wegreed bij Hamilton. Even daarvoor had hij zijn titelrivaal al vakkundig achter zich gelaten bij de herstart, toen de safetycar weer naar binnen ging. Hamilton zag de Limburger snel uit beeld verdwijnen, en moest zich vanaf dat moment vooral bezighouden met Pérez.

"Dat die mij kon bijhouden laat wel zien hoe snel Red Bull is", sneerde de zevenvoudig wereldkampioen na afloop opzichtig. Het kwam Hamilton op een nog luider fluitconcert te staan dan hij het hele weekend al kreeg. Maar hij had wel gelijk.

Twee weken geleden in Austin was de Red Bull iets sneller dan de Mercedes, en won Verstappen dus nipt de race. Maar Pérez kon Hamilton niet bijhouden. Dat de Mexicaan in eigen huis wel dicht bij de Mercedes bleef, toont de suprematie van Red Bull in de ijle lucht van Mexico-Stad aan. Daar deed een matig uitgevoerde kwalificatie niet veel aan af.

Lewis Hamilton kon Sergio Pérez maar net achter zich houden. Lewis Hamilton kon Sergio Pérez maar net achter zich houden. Foto: Getty Images

Elk weekend alle details op orde

Met twee overwinningen op rij kan er dus worden gesproken van momentum, al praat Verstappen liever over elk weekend alle details weer op orde hebben. Iets wat zaterdag dus niet lukte in Mexico, maar zondag wel.

Over een week staat de Braziliaanse Grand Prix op Interlagos alweer op het programma. Daar is Red Bull ook altijd sterk, maar het kan er minder profiteren van de omstandigheden waaronder het in Mexico zo goed ging.

Interlagos ligt bijvoorbeeld niet op 2.200 meter hoogte, maar op ruim 750 meter. Ook is er een lang recht stuk. Mercedes liet in Mexico weer angstaanjagend hoge topsnelheden zien. "Ik denk niet dat we in Brazilië zo sterk gaan zijn als hier", blikte Verstappen voorzichtig vooruit.

Verstappen won dit seizoen de helft van alle races

Maar Verstappen weet ook dat hij met negen overwinningen precies de helft van alle Grands Prix dit seizoen heeft gewonnen, waaronder de laatste twee. En dat hij in nog meer races de snelheid had voor de zege. De Red Bull en Verstappen zelf zijn in 2021 cijfermatig verreweg de beste combinatie.

Toch houdt hij de boot nog af. Verstappen kijkt liever in Interlagos of hij zijn afstelling weer perfect kan krijgen, of Red Bull de banden goed kan laten werken en of de strategie van hemzelf (en die van zijn teamgenoot) in orde is. The devil is in the details, blijft de WK-leider benadrukken. "En het kan zo weer fout gaan."

Terwijl Verstappen zondag feest vierde tussen de Mexicanen, stond het gezicht van Hamilton op onweer. Later benadrukte hij meerdere keren dat Red Bull momenteel simpelweg te snel is. En er zijn nog maar vier races te gaan, in vijf weken tijd.

De kansen op een achtste titel voor Hamilton worden met de week kleiner. Verstappen gaat stap voor stap richting zijn eerste.