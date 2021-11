Max Verstappen verstevigde zondag met een dominante zege in Mexico zijn voorsprong in het wereldkampioenschap. Ho-Pin Tung, coureur en vaste Formule 1-analist bij NU.nl, blikt terug op de race op Autódromo Hermanos Rodríguez.

Voordat we het over de race gaan hebben nog even een terugblik op de kwalificatie. Hoe kan het dat Red Bull in de trainingen verreweg het snelst is, maar dan toch met een behoorlijk verschil de pole misloopt?

"In de kwalificatie zag je dat de baantemperatuur een stuk hoger was dan in de vrije trainingen. Dat heeft behoorlijk wat invloed op de prestaties van de auto's gehad. Door temperatuurverschil krijgt de auto een nieuwe balans, omdat de banden zich anders gaan gedragen."

"Mercedes heeft nog altijd een bandenvoordeel ten opzichte van Red Bull: ze hebben minder last van slijtage, maar dat betekent ook dat ze minder makkelijk temperatuur in hun band krijgen. Daarbij gaat het alleen om de voorbanden, de achterbanden worden automatisch al opgewarmd via de aandrijving."

"De baan in Mexico is relatief kort en het asfalt is fijn. Daardoor is het voor de coureurs nog lastiger om energie en temperatuur in de banden te krijgen. Als de baantemperatuur opeens hoger is, kan het zijn dat Mercedes de banden juist daardoor in het juiste window heeft gekregen."

"Red Bull had juist last van de nieuwe baantemperatuur. Vooral de achterbanden werden te warm en je zag dat Verstappen begon te glijden en last van overstuur kreeg."

Max Verstappen verstevigde met zijn zege in Mexico de leiding in het kampioenschap. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Vlak voor de start beklaagde Mercedes zich bij de FIA over dat de achterste auto's te langzaam aansloten op de grid. Waar had dat mee te maken?

"Dat had te maken met de temperatuur. De ijle lucht is al veel genoemd en heeft ook impact op de koeling van de auto. Mercedes heeft daar meer last van dan Red Bull. Als de auto stationair op de grid staat, heeft deze geen koeling. De temperatuur loopt langzaam op en dat geeft meteen bij de start al vermogensverlies. In de aanloop naar de eerste bocht wil je dat altijd voorkomen."

"Het viel mij trouwens sowieso op dat Mercedes gaandeweg de race last van koelingsproblemen begon te krijgen. Valtteri Bottas kwam niet voorbij Daniel Ricciardo en hij koos er al in een vroeg stadium voor om uit de slipstream van Ricciardo te gaan rijden. De enige reden waarom je zoiets zou doen is om meer koeling in de auto te krijgen."

"Hamilton gaf op een gegeven moment ook aan dat hij klem zat achter Lando Norris, waardoor Sergio Pérez in rap tempo dichterbij kwam. Pas toen hij door blauwe vlaggen aan de kant ging kon Hamilton weer een gat trekken. Dat harmonica-effect kwam terug aan het einde van de race, toen hij Kimi Räikkönen in het vizier kreeg."

"De Mercedes was hier in Mexico heel gevoelig voor temperatuur. Hamilton meldde over de boordradio ook dat zijn auto een melding gaf van oververhitting. Dat is natuurlijk geen goed teken en het geeft aan dat die auto's behoorlijk kritiek waren."

Max Verstappen verschalkt beide Mercedes-coureurs bij het aanremmen van de eerste bocht. Foto: Getty Images

Verstappen maakte zijn derde startplek meteen goed met een fraaie uitremactie in de eerste bocht. Hoe moeilijk is het voor een coureur om zo veel later dan je concurrenten te remmen?

"Bottas kon niets anders doen dan wat hij deed. Hij wilde niet Hamilton afblokken in de binnenlijn en gaf hem de ruimte. Hij bleef in het midden rijden om Verstappen naar de buitenkant te dwingen. Je zag ook dat Verstappen snelheid verloor toen hij uit de slipstream kwam."

"Een eerste ronde en met name een eerste bocht blijft altijd heel lastig. Het is voor de coureurs de eerste keer dat zij met een volle tank en op volle snelheid aan komen rijden. Natuurlijk simuleren ze dat in de vrije trainingen ook, maar dan is het toch iets anders. Je referentiepunt is nooit helemaal hetzelfde."

"Verstappen schatte het helemaal perfect in. Hij remde een stuk later dan Hamilton en Bottas en deed dat volledig gecontroleerd. Het laatste wat je wil bij zo'n actie is een blokkerend wiel en daarmee een platte kant op je band krijgen. Daarmee had hij zijn race om zeep geholpen, omdat een éénstopstrategie de winnende bleek te zijn. Als hij eerder zou moeten stoppen vanwege een platte kant op zijn band, zat hij in de problemen."

Max Verstappen reed in Mexico op dominante wijze naar de zege. Foto: Getty Images

Had Red Bull op tactisch gebied nog iets anders kunnen doen om Sergio Pérez voor Lewis Hamilton te krijgen?

"Als we naar de vroege pitstop van Hamilton kijken; dat had ook heel anders voor hem kunnen aflopen. Hij kwam terecht achter Charles Leclerc en had veel geluk dat Leclerc kort daarna naar binnen ging. Stel je voor dat Leclerc niet was gestopt en dat Hamilton opeens een aantal rondes klem kwam te zitten. Dan is het voordeel van de undercut volledig weg."

"De strategen op de pitmuur en in de fabriek hebben een heel systeem voor zich, een soort cirkel waarop ze alle auto's kunnen zien rijden. Daarmee kunnen ze precies uitrekenen waar ze na een pitstop op de baan terechtkomen. Het kan best zo zijn dat het moment voor Pérez niet zo gunstig was om zelf de undercut te proberen. Mercedes nam wél de gok en dat pakte met wat geluk goed uit."

Feest bij Red Bull Racing na de zege van Max Verstappen en de derde plek van Sergio Pérez. Foto: Getty Images

Tot slot: hoe belangrijk is deze zege in de titelstrijd?

"Aan de ene kant is deze zege heel belangrijk. Het gat is nu met negentien punten behoorlijk groot. Dat gezegd hebbende: één slechte race of één uitvalbeurt kan dat helemaal omgooien. Dit was tegelijkertijd een race die Red Bull meer kon verliezen dan dat het de race kon winnen."

"Red Bull ging hierheen als de topfavoriet en iedereen verwachtte dat Verstappen wel even zou gaan zegevieren. In Austin was dit omgekeerd. Daar was de verwachting dat Mercedes de overhand zou hebben en dat bleek niet het geval. Dat was veel meer een teken van hoe goed Verstappen en Red Bull op dit moment zijn. Natuurlijk draagt de overwinning qua punten bij aan Verstappens voorsprong in het kampioenschap, maar deze zege zat min of meer al wel in de pijplijn."